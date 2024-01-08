Тьерри Анри: «Футбол не был моим выбором: отец отправил меня на поле. Он никогда не говорил мне, что у меня хорошо получается. Его методы помогли спортсмену, но не человеку»

Теги Монако Тьерри Анри премьер-лига Англия Барселона Сборная Франции по футболу Арсенал психология Футбол

Тьерри Анри рассказал о непростых отношениях с отцом.

«Когда мой отец впервые взял меня на руки, он сказал: «Этот ребенок станет невероятным футболистом». Можете представить, что произошло дальше. Я был запрограммирован на успех. Все остальное не имело значения.

Он отправил меня на поле, когда мне было 5-6 лет, и с этого момента у меня появилась миссия – осуществить его мечту, доставить ему удовольствие.

Не знаю, насколько сильно я любил играть в футбол, но знаю, что не ненавидел его. С другой стороны, это был совершенно не мой выбор.

Я знал, что если хочу осчастливить отца, единственный способ для этого – футбол. Это самое сложное, что мне когда-либо приходилось делать.

Когда я был маленьким, отец никогда не говорил мне, что у меня хорошо получается. Мне нужно было его одобрение, чтобы он сказал мне, что я добиваюсь прогресса. Но он всегда говорил мне, где я промахнулся, что сделал не так. До недавнего времени я всегда хотел получать одобрение людей, потому что в детстве я этого не получал.

Некоторое время [методы отца] работали. Это позволяло мне не терять голову и говорить себе, что каждый день я должен становиться лучше. Но это не помогло тому ребенку, которым я был, человеку. Это помогло спортсмену.

Я ощущал счастье или грусть через других людей. Я не знала, что меня расстраивало или наоборот. Я был... не скажу мертвым, но мне было очень сложно выражать эмоции, не считая гнева и ярости.

В некотором смысле даже во время карьеры игрока я хотел сделать отца счастливым. Я преследовал эту цель. Я не знал, счастлив ли я сам, я не задавал себе этот вопрос, мне было все равно. [Когда «Арсенал» стал чемпионом в 2004-м и команда отправилась праздновать], я остался дома. Сказал, что скоро Евро. В какой-то момент я не чувствовал радости», – рассказал лучший бомбардир в истории «Арсенала» в интервью The Diary of а CEO.

Тьерри отметил, что не держит зла на отца.

«Он никогда не читал, никогда не путешествовал. Он знал только один способ действий, тот, которому его научили. Если сравнить мое образование и то, которое получил он сам, это огромная пропасть.

Не стоит обижаться на того, кто делает все возможное, кто обучал тебя своим методом. Сегодня у меня не такой метод, как у него, у меня их больше. А у моих детей будет еще больше», – добавил Анри.

Тьерри Анри: «Всю карьеру я был в депрессии. Я знал это и раньше, но лгал себе, надевал «накидку». В пандемию я плакал почти каждый день – это плакал молодой Тьерри»

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15 комментариев
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Совсем уж грустные истории рассказывает Анри. На отца зла не держит и это правильно
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Судя по всему, это большое интервью Анри, разобранное на кусочки, чтобы подать их в нескольких статьях. Понимаем, принимаем. Лонгриды не самый ходовой формат новостной ленты.

Важнее то, что это одна из самых откровенных и личных бесед большого спортсмена. Легенда рассказал о той стороне жизни, которую мы не видели. Нашёл в себе смелость поделиться тем, что не каждый сможет сказать во всеуслышание.

Я в одной из предыдущих статей про его депрессию и боль в ахиллах написал, что зауважал Анри ещё больше. Вот теперь ещё раз.
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Ответ Lindeman
Совсем уж грустные истории рассказывает Анри. На отца зла не держит и это правильно
Ну такие родители не редкость. Многие подобным образом программируют своих детей думаю лишь о своих интересах и амбициях. Думаю в каждой детской секции найдётся хотя бы один такой родитель, который с помощью ребенка хочет осуществить свою мечту
+2
0
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К сожалению часто в жизни так бывает. Знаю как минимум 3 случая когда вот такие методы отца давали высокий результат в учёбе и жизни. Это их ненависть к отцу и к его методам питают этих людей всю жизнь. Всю жизнь они доказывают что-то кому-то и попутно не замечают как достигают высоких результатов. И куча обратных примеров когда ребёнка гладишь по головке, не ругаешь, не напрягаешь и этот ребёнок попадая в тёплую ванну тихо и мирно становится безвольной биомассой. У самого 22-х летний племяш такой. Жизнь у него обеспеченна наперёд и он это понимая даже из института ушел. Не хватает воли даже учиться. Не говоря уже о том чтобы работать.
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Ответ Forte Live
Что-то Тьерри совсем раскис...
Это проза жизни. Грустная и правдивая.
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Ответ Theodor Herzl
Есть ощущение, что Анри зачем-то поддался на модный (особенно у небедных людей) тренд «пойти на терапию». Ну и терапевт за кучу денег придумал Тьерри проблемы о которых тот сейчас рассказывает. Я видел практически всю карьеру Анри-игрока, и не помню чтобы его угнетал футбол. Он радовался, много улыбался на поле, на хайлайтах с тренировок, после командных и индивидуальных наград раздавал счастливые интервью. Человек, который из-под палки бегает или выходит на поле через силу, не попадал бы на протяжении почти всей карьеры в шорт-листы ЗМ.
Ну да, Вы видели его по телевизору и следовательно совершенно точно можете на глаз определить его состояние. Совершенно согласен с Вами в том, что улыбающийся на камеру человек определенно счастлив. Спорить с этим очень сложно, я думаю, действительно, если Вы не видели, чтобы Анри-игрока угнетал футбол, значит действительно Анри что-то подзабыл или был введен в заблуждение. Чертовы терпевты, еще одну жизнь сломали.
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В следующей вырезке узнаем, что на самом деле тьерри всегда хотел танцевать, но батя заставил пинать мяч 🙂
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Не думаю, что Анри сожалеет, что его жизнь именно так сложилась. А про депрессию, о котором он говорит, это преувеличение. Не может человек в состоянии депрессии заниматься профессиональным спортом и показать такие результаты, как Анри.
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У Ковальчука Никиты (Картавый Ник) в антологии про Анри про это всё рассказано. Да уж, батя у него был сложным человеком.
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Ответ <Inter>
Ну такие родители не редкость. Многие подобным образом программируют своих детей думаю лишь о своих интересах и амбициях. Думаю в каждой детской секции найдётся хотя бы один такой родитель, который с помощью ребенка хочет осуществить свою мечту
Правильно Вы все говорите !
Сейчас с равным успехом мог быть профессором в Оксфорде или умереть от наркотиков.
Но сам !
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Ответ <Inter>
Ну такие родители не редкость. Многие подобным образом программируют своих детей думаю лишь о своих интересах и амбициях. Думаю в каждой детской секции найдётся хотя бы один такой родитель, который с помощью ребенка хочет осуществить свою мечту
У меня дедушка таким был. Отец и ещё его четыре братья работали только для дедушки. Как он их всех вот так программировал хрен знает
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