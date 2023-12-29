Тьерри Анри: «Выиграть АПЛ все труднее. При мне за титул боролись две команды – «Арсенал» и «МЮ», потом еще и «Челси»
Тьерри Анри считает, что сейчас выиграть АПЛ сложнее, чем во времена, когда он играл.
Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год.
«В мои времена выиграть чемпионат могли две команды – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Затем присоединился «Челси». А теперь – только посмотрите: «Ливерпуль» в гонке, «Астон Вилла» – тоже, хотя никто не ждал, что она будет так высоко.
Давайте будем честны: во втором тайме матча «Астон Виллы» с «Манчестер Юнайтед» было что-то в духе «сделай или умри». Им надо было ответить на этот вызов. Но то, что случилось недавно, не убьет «Виллу». То, что они делают, потрясающе.
Выиграть чемпионат становится все труднее», – сказал Анри для Amazon Prime.
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Все от команды самой зависит хотят ли они участвовать в гонке или нет. Продеться кучу матчей выгрызать, если захотят.
Просто ты путаешь факт на текущий момент и вероятность успеха команд.
Если у чемпионского Арсенала больше 1000 минут в АПЛ провели только 12 полевых, то у прошлогоднего МС таких людей 15. Хочешь выиграть АПЛ сейчас, то нужна не только основа, но и скамейка.
Ноттингем даже ЛЧ брал.
Эмри и Артета не тянут пока на золото, мое мнение