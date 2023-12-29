Тьерри Анри: «Выиграть АПЛ все труднее. При мне за титул боролись две команды – «Арсенал» и «МЮ», потом еще и «Челси»

Тьерри Анри считает, что сейчас выиграть АПЛ сложнее, чем во времена, когда он играл.

Анри выступал за « » с 1999 по 2007 год.

«В мои времена выиграть чемпионат могли две команды – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Затем присоединился « ». А теперь – только посмотрите: « » в гонке, « » – тоже, хотя никто не ждал, что она будет так высоко.

Давайте будем честны: во втором тайме матча «Астон Виллы» с « » было что-то в духе «сделай или умри». Им надо было ответить на этот вызов. Но то, что случилось недавно, не убьет «Виллу». То, что они делают, потрясающе.

Выиграть чемпионат становится все труднее», – сказал Анри для Amazon Prime.

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