Тьерри Анри: «Выиграть АПЛ все труднее. При мне за титул боролись две команды – «Арсенал» и «МЮ», потом еще и «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Тьерри Анри Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Тьерри Анри считает, что сейчас выиграть АПЛ сложнее, чем во времена, когда он играл.

Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год.

«В мои времена выиграть чемпионат могли две команды – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Затем присоединился «Челси». А теперь – только посмотрите: «Ливерпуль» в гонке, «Астон Вилла» – тоже, хотя никто не ждал, что она будет так высоко.

Давайте будем честны: во втором тайме матча «Астон Виллы» с «Манчестер Юнайтед» было что-то в духе «сделай или умри». Им надо было ответить на этот вызов. Но то, что случилось недавно, не убьет «Виллу». То, что они делают, потрясающе.

Выиграть чемпионат становится все труднее», – сказал Анри для Amazon Prime.

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20 комментариев
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Ответ Стахович
При Анри можно было в футбол рукой играть
А при Эдегоре это изменилось?
+26
-2
+24
а сейчас все борются против Манчестер Сити
+22
-4
+18
Он прав, горожанам всё труднее каждый год выигрывать АПЛ
+16
-2
+14
Ответ Заяцволк
Если ты - шейховая игрушка с цистерной денег, то не трудно, поскольку Арсенал с Ливерпулем любят терять очки в матчах с аутсайдерами. Ну Сито конечно тоже потерял, но это только в текущем сезоне, до этого они теряли очки несравнимо меньше, чем их конкуренты.
у МЮ столько же денег сколько и у цистерны, когда они в последний раз за чемпионство боролись?
+11
-3
+8
Ответ sema mixajlov
Только самые верные фанаты Виллы могут верить что команда в гонке
щас в гонке.
Все от команды самой зависит хотят ли они участвовать в гонке или нет. Продеться кучу матчей выгрызать, если захотят.
Просто ты путаешь факт на текущий момент и вероятность успеха команд.
+2
0
+2
а щас только Пеп Гвардиола
+1
0
+1
Выпишите премию переводчику лол
+1
0
+1
Ответ Алксандр Гадюшкин
у МЮ столько же денег сколько и у цистерны, когда они в последний раз за чемпионство боролись?
У Челси денег больше а Арсенал последние 5 лет тратят на уровне Ман Сити. Но не вижу результатов
+1
0
+1
Только самые верные фанаты Виллы могут верить что команда в гонке
+3
-3
0
Чисто физически выиграть АПЛ стало тяжелее. Еще УЕФА, ФИФА на пару с Пересом всё только ухудшают. Не важно будет Суперлига или нет, но матчей будет становиться всё больше и больше. Большая часть допинга запрещено и тела футболистов будут не выдерживать. А скорости в АПЛ бешенные и по этому нужна лютая скамейка.
Если у чемпионского Арсенала больше 1000 минут в АПЛ провели только 12 полевых, то у прошлогоднего МС таких людей 15. Хочешь выиграть АПЛ сейчас, то нужна не только основа, но и скамейка.
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Помню доминирование Ливерпуля, МанЮ, Челси. Арсенал не доминировал, но с Венгером шорох наводил, показывая потрясающий футбол. Теперь эпоха МанСити. В гонку вернулись потерявшие былую мощь Ливер и Арсенал. К буксующему МанЮ добавился Челси. Это и есть монстры АПЛ. При этом Лестер, Блэкберн, Эвертон, Астон Вилла и даже Ноттингем Форест нет - нет да выстреливали.
Ноттингем даже ЛЧ брал.
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по большому счету и сейчас тоже самое: Ливер и Сити,
Эмри и Артета не тянут пока на золото, мое мнение
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Ответ 113k
щас в гонке. Все от команды самой зависит хотят ли они участвовать в гонке или нет. Продеться кучу матчей выгрызать, если захотят. Просто ты путаешь факт на текущий момент и вероятность успеха команд.
Лутон тоже может хочет участвовать в гонке, от этого ничего не меняется
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