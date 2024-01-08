Тьерри Анри: «Всю карьеру я был в депрессии. Я знал это и раньше, но лгал себе, надевал «накидку». В пандемию я плакал почти каждый день – это плакал молодой Тьерри»

Теги Тьерри Анри премьер-лига Англия Барселона Сборная Франции по футболу Арсенал Монреаль Импэкт психология Футбол

Тьерри Анри рассказал, что боролся с депрессией во время карьеры футболиста.

«Должно быть, всю карьеру я был в депрессии. Понимал ли я это? Нет. Я что-то с этим сделал? Очевидно, нет. Но я определенным образом адаптировался. Я очень долго лгал, потому что общество не было готово услышать то, что я хотел сказать», – сказал бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» в интервью The Diary of а CEO.

Француз отметил, что осознал психологические проблемы во время карантина в пандемию коронавируса в 2020 году, когда он, тренировавший клуб МЛС «Монреаль Импэкт», оказался изолирован от семьи.

«Все нахлынуло разом, особенно во время ковида. Я знал это и раньше, но я лгал себе. Чтобы убедиться, что эти чувства не зашли слишком далеко, я надевал «накидку». Но когда завершаешь карьеру игрока, ты больше не можешь надеть эту «накидку».

Мы склонны убегать от проблем вместо их решения, это то, что мы делаем постоянно. Мы стараемся чем-то занимать себя, стараемся избежать проблемы или не думать о ней.

Случился ковид, и я спросил себя: «Почему ты бежишь, что ты делаешь?» Я был изолирован, и мне было тяжело не видеть детей в течение года. Мне даже не нужно это объяснять.

Что-то подобное должно было случиться со мной, чтобы я понял, что такое уязвимость, эмпатия, слезы. Понять, что эмоции – это эмоции. Что гнев – это нормально, но не нужно становиться озлобленным. Что зависть – это нормально, но не нужно быть завистником.

[В пандемию] я плакал почти каждый день без причины, слезы текли. Не знаю почему, но, возможно, они очень долго ждали. Я не знаю, нужно ли было, чтобы это вышло. Это было странно, но в хорошем смысле. Были вещи, которые я не мог контролировать и даже не пытался.

С детства дома или на работе говорят: «Не надо быть таким, не показывай уязвимость. Если ты заплачешь, что о тебе подумают?» Я плакал, но на самом деле это плакал молодой Тьерри. Он плакал из-за всего, чего не получил», – поделился переживаниями тренер сборной Франции U21.

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18 комментариев
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Легенда, мой самый любимый игрок на все времена. Именно он влюбил в футбол 7-летнего мальчика, которому все было интересно и непонятно. Я помню его кошачью грацию, пушечный удар, интеллект, чтение игры. Как же я плакал, когда он ушёл в Барселону. Тьерри - один из нас, он тоже человек, а ещё и такой открытый. Респект ему. P.S. Плачут не только девочки.
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Часто обращал внимание на грустные глаза Анри, вот надо иногда всю душу раскрыть, груз уходит. Хороший человек Анри.
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А вы говорите звёзды, богатство, слава…. Простой чабан если живёт без депрессии и зависти к окружающим, это и есть счастье.
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Респект Анри! Важно, чтобы про сложные чувства и тяжёлые времена говорили. Если про свои слёзы, копившиеся годами, говорит кумир, огромная величина в футболе - то кто мы все такие, чтобы продолжать делать вид, что "мужикам негоже нюни распускать"

Если тяжело, надо справляться так, как требует момент. Хочется выть - надо выть, и без разницы, гоже это или негоже

Анри ещё круче стал после этих слов 💪🏻
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Ответ Люблю Марго Робби
Комментарий удален модератором
какие проблемы шахматист?
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Ответ Владимир Владимирович
А вы говорите звёзды, богатство, слава…. Простой чабан если живёт без депрессии и зависти к окружающим, это и есть счастье.
простому чабану не до думок, ему семью кормить надо, ему вкалывать надо, а у этих времени полно, вот и хренью маялись
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Сочувствую Анри по поводу его депрессии. Но... Это вот его "общество не было готово услышать то, что я хотел сказать" /про свою собственную депрессию, судя по всему/ звучит, примерно, как размышления известного литературного персонажа Ильфа и Петрова о себе любимом:

"Васисуалий Лоханкин и трагедия русской интеллигенции" ;)
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Арсенал 0 : 2 Ливерпуль
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А вообще таким как Анри давно совет уже врач Тайлера Дердена дал:) Если вы думаете что вам плохо, сходите в хоспис или хотя бы посмотрите виде на ютубе как лбди больные раком или еще чем-либо хватаются за жизнь и большинство проблем вроде маленькая зарплата, бросила девушка/парень и прочая ерунда покажутся просто пустяком. Опять же не отрицаю, что есть действительно больные люди с депрессиями которым нужно лечение и помощь, но такие случаи от общей массы единицы:)
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Ответ Люблю Марго Робби
После гола Ирландии тоже плакал и бился в конвульсиях?🤔
Комментарий удален модератором
Ответ Ru Gold
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Владимир Владимирович
А вы говорите звёзды, богатство, слава…. Простой чабан если живёт без депрессии и зависти к окружающим, это и есть счастье.
У меня есть товарищ, который зарабатывает меньше меня раз в 10, но он всегда высыпается, никогда никуда не спешит, меньше нервничает и живёт себе в кайф)) Так что большие деньги не всегда залог счастливой жизни.
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Ответ rigobersong
Есть клинические случаи как были у того же Энке, человек и к врачам обращался, но ему ничего не помогло, а есть такие как Анри, которые занимаются дешевым популизмом и элементарную дурь в голове продают под лозунгом депрессии, эти люди даже близко не знают что это такое, им просто со всех сторон забили мозги как важна менталочка, но 99% этих людей просто либо хотят себя пожалеть как Анри, либо пиарятся на этом что бы продавать людям воздух:)
«Каждый человек считает страдания, выпавшие на его долю, величайшими»
© Герман Гессе
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