Тьерри Анри: «Всю карьеру я был в депрессии. Я знал это и раньше, но лгал себе, надевал «накидку». В пандемию я плакал почти каждый день – это плакал молодой Тьерри»

Тьерри Анри рассказал, что боролся с депрессией во время карьеры футболиста.

«Должно быть, всю карьеру я был в депрессии. Понимал ли я это? Нет. Я что-то с этим сделал? Очевидно, нет. Но я определенным образом адаптировался. Я очень долго лгал, потому что общество не было готово услышать то, что я хотел сказать», – сказал бывший нападающий « » и «Барселоны» в интервью The Diary of а CEO.

Француз отметил, что осознал психологические проблемы во время карантина в пандемию коронавируса в 2020 году, когда он, тренировавший клуб МЛС « », оказался изолирован от семьи.

«Все нахлынуло разом, особенно во время ковида. Я знал это и раньше, но я лгал себе. Чтобы убедиться, что эти чувства не зашли слишком далеко, я надевал «накидку». Но когда завершаешь карьеру игрока, ты больше не можешь надеть эту «накидку».

Мы склонны убегать от проблем вместо их решения, это то, что мы делаем постоянно. Мы стараемся чем-то занимать себя, стараемся избежать проблемы или не думать о ней.

Случился ковид, и я спросил себя: «Почему ты бежишь, что ты делаешь?» Я был изолирован, и мне было тяжело не видеть детей в течение года. Мне даже не нужно это объяснять.

Что-то подобное должно было случиться со мной, чтобы я понял, что такое уязвимость, эмпатия, слезы. Понять, что эмоции – это эмоции. Что гнев – это нормально, но не нужно становиться озлобленным. Что зависть – это нормально, но не нужно быть завистником.

[В пандемию] я плакал почти каждый день без причины, слезы текли. Не знаю почему, но, возможно, они очень долго ждали. Я не знаю, нужно ли было, чтобы это вышло. Это было странно, но в хорошем смысле. Были вещи, которые я не мог контролировать и даже не пытался.

С детства дома или на работе говорят: «Не надо быть таким, не показывай уязвимость. Если ты заплачешь, что о тебе подумают?» Я плакал, но на самом деле это плакал молодой . Он плакал из-за всего, чего не получил», – поделился переживаниями тренер сборной Франции U21.

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