В Колумбии игрока дисквалифицировали за шлепки по ягодицам женщины на стадионе.

Наказанию подвергся нападающий « » Теофило Гутьеррес. Бывший игрок сборной Колумбии и «Спортинга» повел себя неподобающе во время выездного матча чемпионата Колумбии с « », который состоялся в ночь на 26 ноября.

«Во время матча произошло событие, которое мы считаем чрезвычайно серьезным и деликатным со всех точек зрения. Как нам сообщили, , направляясь в раздевалку в перерыве, коснулся интимных частей тела женщины, шлепнув ее по ягодицам. Женщина была нанята для помощи с организацией матча.

Гутьеррес повторил оскорбительное поведение, когда снова вышел на поле после перерыва. Свидетелями этого были сотрудник СМИ и один из операторов компании, осуществлявшей трансляцию матча. Они подтвердили произошедшее.

Дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Гутьерреса на 4 матча и оштрафовать на один миллион пять тысяч песо (около 22,5 тысячи рублей – Sports.ru)», – говорится в заявлении дисциплинарного комитета колумбийской лиги.

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