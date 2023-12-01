За шлепки по ягодицам женщины игрока «Депортиво Кали» Гутьерреса дисквалифицировали в Колумбии на 4 матча. Он делал это до и после перерыва

Теги дисквалификации происшествия Депортес Толима высшая лига Колумбия Депортиво Кали Теофило Гутьеррес девушки и спорт Футбол

В Колумбии игрока дисквалифицировали за шлепки по ягодицам женщины на стадионе.

Наказанию подвергся нападающий «Депортиво Кали» Теофило Гутьеррес. Бывший игрок сборной Колумбии и «Спортинга» повел себя неподобающе во время выездного матча чемпионата Колумбии с «Депортес Толима», который состоялся в ночь на 26 ноября.

«Во время матча произошло событие, которое мы считаем чрезвычайно серьезным и деликатным со всех точек зрения. Как нам сообщили, Теофило Гутьеррес, направляясь в раздевалку в перерыве, коснулся интимных частей тела женщины, шлепнув ее по ягодицам. Женщина была нанята для помощи с организацией матча.

Гутьеррес повторил оскорбительное поведение, когда снова вышел на поле после перерыва. Свидетелями этого были сотрудник СМИ и один из операторов компании, осуществлявшей трансляцию матча. Они подтвердили произошедшее.

Дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Гутьерреса на 4 матча и оштрафовать на один миллион пять тысяч песо (около 22,5 тысячи рублей – Sports.ru)», – говорится в заявлении дисциплинарного комитета колумбийской лиги.

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102 комментария
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22 тысячи рублей - это миллион песо? Есть шанс стать миллионером все таки! Всем пока неудачники!!!
+133
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Ответ Bill Zapulil
22 тысячи рублей - это миллион песо? Есть шанс стать миллионером все таки! Всем пока неудачники!!!
Советую сразу не становится миллионером. Можно потерять связь с реальностью. Начни с тенге.
+29
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+29
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За 1 шлепок - 1 матч 🤝
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-2
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Ответ Bill Zapulil
22 тысячи рублей - это миллион песо? Есть шанс стать миллионером все таки! Всем пока неудачники!!!
Что можно сделать в Братиславе на 1 доллар и 83 цента?)
+28
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+28
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Ответ T622222
За 1 шлепок - 1 матч 🤝
Нет. За 1 шлепок -2 матча и 11250 рублей.
+22
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наверно попа классная. А фото есть для друга?
+25
-4
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Опережая «защитников» Гутьерреса, представьте, что на месте этой женщины, ваша вторая половинка, а я её взял и шлепнул другой мужчина
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Ответ Эдмонд
Комментарий скрыт
Причём тут "горные понятия"?! Человек пришёл на работу, а его там по заднице шлёпает какой-то мимопроходящий быдлан. Сам как часто так "заигрываешь" с незнакомыми людьми?
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Ответ Barsik
Что можно сделать в Братиславе на 1 доллар и 83 цента?)
Флюгегехаймен
+15
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видео, покажите видео!
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Мне кажется или комменты под этой новостью даже тупее чем обычно)
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Категорически осуждаю действия Гутьерреса и полностью поддерживаю наказание!
Кстати, видео есть?)
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А где видео? Я должен вам на слово верить?!
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Ответ Roman Araslanov
Опережая «защитников» Гутьерреса, представьте, что на месте этой женщины, ваша вторая половинка, а я её взял и шлепнул другой мужчина
взял ты, значит, а шлепнул другой мужчина?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
честно говоря, не вижу ничего плохого в шлепках по ягодицам, как женщинам, так и мужчинам. Мужчинам/женщинам, которые наносят шлепок приятно, а тем, кому наносят - ничего страшного. По сути, физически, это просто одна часть тела твоя соприкасается с частью тела другого, такое происходит по 100 раз за день обычно. И еще, мужчины и женщины - уж не короли и королевы же, чтобы их прямо аж коснуться нельзя было. Ничего такого, просто физиологический процесс соприкосновения двух частей тела и все. Не вижу, в этом ничего предосудительного и противозаконного, был бы рад, если бы женщины на улицах шлепали меня по ягодицам, а я их. Иногда как увидишь, такую сочную красивую ягодицы у девушки, так рука и тянется шлепнуть слегка, на ощупь потрогать, она же так старалась еще, качала их, такую обтягивающую одежду надела еще, чтобы подчеркнуть их. жаль, что нельзя, очень жаль.
Да что там шлёпать, тут на Спортсе недавно рассказывали, что в женщин можно совать... пенис !! Ну типа тоже говорят соприкосновение частей тела, вроде приятно даже, хз, я в маршрутке хотел было попробовать, да холодно что-то, он как-то съёжился, его такого никуда не засунешь, ладно, видимо придётся лета подождать
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Интересно, что женщина на всякий случай осталась там стоять после перерыва. Мало ли, может опять повезет…
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Ответ Уся Ваткин
За какое слово? Если вас коробит слово "член", то оно вполне цензурное
Когда я такое пишу , что то в этом роде , то сразу бан на 3 дня
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в комментариях слишком много желающих быть отшлепанными
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Ответ Дмитрий Рабко
Как я понял, она стояла на дороге, ведущей в раздевалку. Что ей мешало отойти буквально на пять секунд, когда возвращался этот "рукастый" ?
у слаборазвитых всегда виновата женщина. можешь дальше не показывать свой уровень развития.
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Ответ Дмитрий Рабко
Ладно первый раз, но ведь был и второй раз, а, следовательно, девушка осталась на том же месте. Наверное, ждала, раззадоренная...
Она туда работать отправилась. Может, ей там надо было оставаться до окончания матча
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Ответ sashka.loker
А почему мужиков футболистов по задницам хлопать можно? Они постоянно друг друга хлопают
Потому что мужчины бесправные, и в комментах многим это нравится 😃
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Ответ dafaka13
Причём тут "горные понятия"?! Человек пришёл на работу, а его там по заднице шлёпает какой-то мимопроходящий быдлан. Сам как часто так "заигрываешь" с незнакомыми людьми?
Допустим, стоите вы, никого не трогаете, а мимо проходящая женщина легонько шлёпнет вас по попе. Вы оскорбитесь? И как вообще воспримите такое?)
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Ответ server34
Он до сих пор играет? Если не ошибаюсь он в Трабзон заскакивал, и там у него не сложилось. Вспомнил его только по имени Теофило, ибо Гутиеросов много.
Да, это он. 2009/10 Трабзон и второй заход в Европу 2015/16 Спортинг. Напомнил о себе.
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Ответ Roman Araslanov
Опережая «защитников» Гутьерреса, представьте, что на месте этой женщины, ваша вторая половинка, а я её взял и шлепнул другой мужчина
Вторая половинка есть только у моей попы
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Ответ outlook
Настоящие женщины перевелись
Да да , это чистая правда)
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Ответ Mister Lomsh'ik
Категорически осуждаю действия Гутьерреса и полностью поддерживаю наказание! Кстати, видео есть?)
Друг спрашивает?
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Ответ outlook
Одни мамины писи вокруг
Что творится с миром , с ума сойти
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Ответ Tristan...
За такое могут и по лицу дать и руки сломать. Это он ещё легко отделается, если на него дело не заведут (помним Рубиалеса). Посмотрел бы на него, если рандомный мимо проходящий чел шлёпнет его девушке/жене/сестре/дочке/мамке
Им должно быть стыдно. Надо выбирать, кто мимо них ходит. Сами виноваты
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Ответ Уся Ваткин
Порадуйся заголовку: https://www.sports.ru/football/1115668752-zenit-vylozhil-stikerpak-vy-opustilis-na-dno-pered-igroj-s-dinamo-s-ot.html
Ну это , редакторам спортса видимо разрешено чем обычным пользователям или сам спортс с двойными стандартами
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Ответ Кефтеме
Когда я такое пишу , что то в этом роде , то сразу бан на 3 дня
Вы членоненавистница? Вас мужчины обидели?
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Ответ Кефтеме
да , кому обратиться 🥺)
Фу! Стыдно такой быть!
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Ответ outlook
Фу! Стыдно такой быть!
Да , согласен , печально
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Ответ Кефтеме
Да , согласен , печально
Настоящие женщины перевелись
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Повезло ему, что она не футболистка
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Он до сих пор играет? Если не ошибаюсь он в Трабзон заскакивал, и там у него не сложилось. Вспомнил его только по имени Теофило, ибо Гутиеросов много.
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перспективная ветка
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Надо было мужика шлепнуть по ягодицам
по ягодкам ;)
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Первый раз понравилось, решил повторить
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забавный персонаж, ниже новость про то как он отпраздновал гол, взяв у судьи спрей)
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Так непонятна реакция самой женщины,может ей понравилось. А вот сотрудник СМИ и оператор просто позавидывали и настучали на чувака
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Боюсь представить, что он делал во время перерыва...😂😂😂
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Вот мы и узнали "самую влиятельную женщину" 2024 года 😃
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Без фото/видео новость теряет остроту…
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Ответ Полуэктов Пётр
На кой черт надо во время матча какие-то задницы шлепать? Что не так в голове у людей? Ты после 1го тайма проигрываешь 2:1, с чего вдруг ты решил не о матче думать, а о задницах?
Расскажи нам про задницы, Петя, ты в этом явно эксперт. Одной из них ты, например, говоришь
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Ответ Кефтеме
Да да , это чистая правда)
Одни мамины писи вокруг
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Он делал это до и будет делать после. Миллион песо для него пустяк)))
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Ответ Кефтеме
Что творится с миром , с ума сойти
Мать не та, кто родила, а та, кто воспитала
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Ответ T622222
За 1 шлепок - 1 матч 🤝
От жены ещё досталось
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Ответ charly001
Флюгегехаймен
😆
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Ответ Bill Zapulil
22 тысячи рублей - это миллион песо? Есть шанс стать миллионером все таки! Всем пока неудачники!!!
я уже был миллиардером в турции 2005год. стипендия была 130 лямов и вторую стипнедию оптом дали в конце учебного года почти миллиард лир. самая крупная валюта 20.000.000лир, в карпане копейки по 100, 200тыщ
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