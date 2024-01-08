Клубное ТВ «Реала» недовольно назначением арбитра на матч с «Атлетико»: «Единственное поражение в сезоне было при Рохасе»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Суперкубок Испании Хавьер Альберола Рохас Футбол

«Реал» недоволен назначением арбитра на матч с «Атлетико» в Суперкубке Испании.

Главным судьей полуфинала Суперкубка стал Хавьер Альберола Рохас. Он работал на матче команд в Ла Лиге 24 сентября, когда «Реал» потерпел единственное на данный момент поражение в сезоне (1:3).

Во время и после проигранного матча с «Атлетико» ведущие клубного телевидения «Мадрида» критиковали решения Рохаса, в том числе утверждая, что арбитр «получал услуги от сына Негрейры». После матча на ТВ «сливочных» заявили, что арбитры должны были отменить 1-й гол «Атлетико», удалить Хименеса и поставить пенальти за руку Эрмосо.

Сегодня клубное телевидение «Реала» осудило назначение Рохаса на матч Суперкубка.

«Единственное поражение в сезоне было при Рохасе», – заявил ведущий. После этого на ТВ начали разбирать некоторые решения судьи в сезоне – ошибочные по мнению ведущих. На ТВ отметили, что «Реал» выиграл только 50% матчей с этим арбитром.

«После всех ошибок против «Реала» в последнем дерби он будет работать на матче в Суперкубке», – заявили в видео.

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10 комментариев
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Аахахкх, в Реале совсем с мышлением проблемы? Вы хотите сказать, что тут игры вы проиграли из-за арбитра? Та игра была проиграна по делу, и без шансов для Реала. Арбитр там просто матч смотрел. Как они вообще увязали то поражение, и арбитра? Это как сказать: «Руководство МЮ не довольно судьёй в предстоящем матче с Ливерпулем, так как при нём МЮ потерпел самое крупное поражение от Ливерпуля со счётом 0-7».
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В этом сезоне, клубное тв Реала - это какой-то цирк. Хотя, может всегда так было, просто раньше не акцентировали на них внимание.
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Клубное ТВ Реала против судей, Мостовой в футболе все просто, Артета доминирует.. Классика на спортсе нетленна.
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вселенский судейский заговор против Реала. прямо как у Спартака.
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Да вроде нормально он отсудил..... Пассивный офсайд ставший активным при 2 голе Мадрида вполне нормально отсужен, Рюдигер перед Облаком стоял
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Да какая разница, при ком. Рохас сколько угодно может быть кривым арбитром, но единственное поражение в сезоне было потому, что с матрасами Мадрид сыграл отвратительно.
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УАХАХА
Это уже Кринж...
И это никогда не ноющий клуб...
Честные победы? Нет, не слышали
Нужно давить и ныть. Штош, Франко вам в помощь
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Барселона и Реал стоят друг друга своим нытьём по любому вопросу
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Ответ Vedved
В этом сезоне, клубное тв Реала - это какой-то цирк. Хотя, может всегда так было, просто раньше не акцентировали на них внимание.
Так и есть, никому эти персонажи раньше не интересны были, но ради разжигания срачей спортс постоянно их постит
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Ответ Tristan...
УАХАХА Это уже Кринж... И это никогда не ноющий клуб... Честные победы? Нет, не слышали Нужно давить и ныть. Штош, Франко вам в помощь
Реал тогда проиграл потому что Алаба играл за Атлетико
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