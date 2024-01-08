Клубное ТВ «Реала» недовольно назначением арбитра на матч с «Атлетико»: «Единственное поражение в сезоне было при Рохасе»

«Реал» недоволен назначением арбитра на матч с «Атлетико» в Суперкубке Испании.

Главным судьей полуфинала Суперкубка стал . Он работал на матче команд в 24 сентября, когда «Реал» потерпел единственное на данный момент поражение в сезоне (1:3).

Во время и после проигранного матча с «Атлетико» ведущие клубного телевидения « » критиковали решения Рохаса, в том числе утверждая, что арбитр «получал услуги от сына Негрейры». После матча на ТВ «сливочных» заявили, что арбитры должны были отменить 1-й гол « », удалить Хименеса и поставить пенальти за руку Эрмосо.

Сегодня клубное телевидение «Реала» осудило назначение Рохаса на матч Суперкубка.

«Единственное поражение в сезоне было при Рохасе», – заявил ведущий. После этого на ТВ начали разбирать некоторые решения судьи в сезоне – ошибочные по мнению ведущих. На ТВ отметили, что «Реал» выиграл только 50% матчей с этим арбитром.

«После всех ошибок против «Реала» в последнем дерби он будет работать на матче в Суперкубке», – заявили в видео.

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