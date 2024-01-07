Куртуа начал индивидуальные тренировки после разрыва «крестов». Голкипер «Реала» получил травму в августе и перенес операцию

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Тибо Куртуа соцсети Здоровье Футбол

Тибо Куртуа начал тренировки с мячом после тяжелой травмы.

Напомним, в августе прошлого года голкипер «Реала» порвал крестообразные связки во время тренировки. Куртуа перенес операцию – ожидалось, что он сможет вернуться на поле не раньше апреля.

Вчера бельгиец опубликовал в своем твиттере видео, на котором он выполняет упражнения с мячом.

«Невозможно описать ту энергию, которую испытываешь, надевая бутсы и выходя на газон!» – написал Куртуа.

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5 комментариев
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Ответ Talgat Ergeshov
это отличные новости,но кепа не плохо справляется))) тревожит,что 2/3 центральных защитников не скоро будут,а вререди очень важный отрезок((
Кепа так-то после травмы не смог отвоевать место у Лунина. Андрей действительно отлично себя проявляет.
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это отличные новости,но кепа не плохо справляется))) тревожит,что 2/3 центральных защитников не скоро будут,а вререди очень важный отрезок((
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Отличные новости! Ждём остальных игроков! Впереди важнейший отрезок сезона!
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Красавчик) но блин Лунин и Кепа тоже хороши сейчас
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Ответ Talgat Ergeshov
это отличные новости,но кепа не плохо справляется))) тревожит,что 2/3 центральных защитников не скоро будут,а вререди очень важный отрезок((
Где он справляется? Кепа днарь как по мне, Лунин (который в прошлом году был Днулиным) стоит гораздо лучше.
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