Куртуа начал индивидуальные тренировки после разрыва «крестов». Голкипер «Реала» получил травму в августе и перенес операцию

Тибо Куртуа начал тренировки с мячом после тяжелой травмы.

Напомним, в августе прошлого года голкипер « » порвал крестообразные связки во время тренировки. Куртуа перенес операцию – ожидалось, что он сможет вернуться на поле не раньше апреля.

Вчера бельгиец опубликовал в своем твиттере видео, на котором он выполняет упражнения с мячом.

«Невозможно описать ту энергию, которую испытываешь, надевая бутсы и выходя на газон!» – написал .

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