Куртуа начал индивидуальные тренировки после разрыва «крестов». Голкипер «Реала» получил травму в августе и перенес операцию
Тибо Куртуа начал тренировки с мячом после тяжелой травмы.
Напомним, в августе прошлого года голкипер «Реала» порвал крестообразные связки во время тренировки. Куртуа перенес операцию – ожидалось, что он сможет вернуться на поле не раньше апреля.
Вчера бельгиец опубликовал в своем твиттере видео, на котором он выполняет упражнения с мячом.
«Невозможно описать ту энергию, которую испытываешь, надевая бутсы и выходя на газон!» – написал Куртуа.
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