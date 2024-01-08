Иньиго пропустит 4-5 недель из-за травмы бедра. Защитника «Барсы» заменили через 11 минут после выхода в матче с «Барбастро», он сыграл впервые с начала декабря

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании травмы Суперкубок Испании Барбастро Иньиго Мартинес Здоровье Футбол

Иньиго Мартинес пропустит несколько недель из-за травмы.

Защитник «Барселоны» вышел на замену на 64-й минуте в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Барбастро» (3:2). Спустя 11 минут после выхода Иньиго заменили из-за травмы – вместо него на поле появился Серджи Роберто.

По сообщениям пресс-службы «Барселоны», у Мартинеса выявлено повреждение мышц левого бедра.

Как отмечает Diario Sport, с учетом характера повреждения сроки восстановления Иньиго могут составить около 4-5 недель. Защитник не сможет сыграть в Суперкубке Испании.

В матче с «Барбастро» Иньиго Мартинес вышел на поле впервые после мышечного повреждения, полученного в начале декабря.

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10 комментариев
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Ответ Kex
да я и не думаю что он особо чем-то помогал до травмы
Ну, как-бы, игрок старта был перед тем как сломался.
Да и точно сейчас второй по силе центрдеф клуба, учитывая , как играют Кунде и Кристинсен, последнее время, на этой позиции .
Так что потеря это
+7
-2
+5
Учитывая количество травм и самое главное, качество игры, если в тройку в примере попадут уже успех. Вместо Иньиго можно молодого Файе попробовать, в нынешней ситуации хуже не будет.
+2
0
+2
Ответ Леван Мкртчян
Ну, как-бы, игрок старта был перед тем как сломался. Да и точно сейчас второй по силе центрдеф клуба, учитывая , как играют Кунде и Кристинсен, последнее время, на этой позиции . Так что потеря это
100%
+2
0
+2
Ответ Rachid
Комментарий удален пользователем
Если бы не разогрелся, то это травма из разряда дёрнул заднюю/переднюю . Такие травмы -- это 21 день максимум, а тут 4-5 недель пишут и говорят о "повреждении".
Я не помню какая травма у него была до этого, но предположу , что это рецидив
+3
-1
+2
Да что ж такое-то...
+2
-1
+1
Ответ Kex
да я и не думаю что он особо чем-то помогал до травмы
помогал, хорошо начал играть и травма.
+1
0
+1
Ответ Alexey Catalonsky
Учитывая количество травм и самое главное, качество игры, если в тройку в примере попадут уже успех. Вместо Иньиго можно молодого Файе попробовать, в нынешней ситуации хуже не будет.
Некоторые ещё, наверное, играют на уколах.
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
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