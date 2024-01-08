Иньиго пропустит 4-5 недель из-за травмы бедра. Защитника «Барсы» заменили через 11 минут после выхода в матче с «Барбастро», он сыграл впервые с начала декабря

Иньиго Мартинес пропустит несколько недель из-за травмы.

Защитник «Барселоны» вышел на замену на 64-й минуте в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Барбастро» (3:2). Спустя 11 минут после выхода Иньиго заменили из-за травмы – вместо него на поле появился Серджи Роберто.

По сообщениям пресс-службы «Барселоны», у Мартинеса выявлено повреждение мышц левого бедра.

Как отмечает Diario Sport, с учетом характера повреждения сроки восстановления Иньиго могут составить около 4-5 недель. Защитник не сможет сыграть в Суперкубке Испании.

В матче с « » вышел на поле впервые после мышечного повреждения, полученного в начале декабря.

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