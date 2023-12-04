Защитник «Барсы» Иньиго пропустит около трех недель из-за травмы бедра
Иньиго Мартинес выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что у защитника диагностировано повреждение задней поверхности правого бедра. Сроки восстановления Мартинеса не уточняются.
Как сообщает Mundo Deportivo, с учетом характера повреждения, 32-летний футболист пропустит около трех недель.
Иньиго был включен в заявку «Барселоны» на вчерашний матч Ла Лиги против «Атлетико» (1:0), но провел всю игру на скамейке запасных.
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