Защитник «Барсы» Иньиго пропустит около трех недель из-за травмы бедра

Иньиго Мартинес выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что у защитника диагностировано повреждение задней поверхности правого бедра. Сроки восстановления Мартинеса не уточняются.

Как сообщает Mundo Deportivo, с учетом характера повреждения, 32-летний футболист пропустит около трех недель.

был включен в заявку «Барселоны» на вчерашний матч против «Атлетико» (1:0), но провел всю игру на скамейке запасных.

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