Защитник «Барсы» Иньиго пропустит около трех недель из-за травмы бедра

Теги Барселона Ла Лига травмы Иньиго Мартинес Здоровье Футбол

Иньиго Мартинес выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что у защитника диагностировано повреждение задней поверхности правого бедра. Сроки восстановления Мартинеса не уточняются.

Как сообщает Mundo Deportivo, с учетом характера повреждения, 32-летний футболист пропустит около трех недель.

Иньиго был включен в заявку «Барселоны» на вчерашний матч Ла Лиги против «Атлетико» (1:0), но провел всю игру на скамейке запасных.

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7 комментариев
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Жалко что травмировался, уверенно показал себя в защите, здоровья ему
+9
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+9
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Хорошо, что есть Кристенсен
Да и Кубарси с Файе в академии готовы
+8
-1
+7
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Ответ войд
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Про Кубарси мог бы интересно расписать, но не буду
Единственное - за ним летом Челси и Сити гонялись
+7
-1
+6
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Беда...А так хорошо было то
+4
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Ответ GuruFutbola
На мое удивление топово играет, думал будет сидеть под Кристенсеном весь сезон
Кристенсен вроде как играет через боль
+2
-2
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