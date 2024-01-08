«Барса» 20 матчей не может победить с разницей больше, чем в 1 мяч. Такое в истории клуба впервые

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Барбастро Д4 Испания Футбол

«Барселона» установила клубный антирекорд, несмотря на одержанную победу.

Команда Хави одолела «Барбастро» (3:2) в Кубке Испании.

Каталонцы на протяжении 20 матчей не могут выиграть с разницей больше, чем в 1 мяч. Такое происходит впервые в их истории.

В последний раз «блауграна» забивала хотя бы на два гола больше соперника 19 сентября – в игре с «Антверпеном» (5:0) в Лиге чемпионов.

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64 комментария
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Пора бы что то поменять либо в атаке

Либо на тренерском месте
+29
-4
+25
предпенсионный поляк уже не тянет
+16
0
+16
Ответ EminenceGrise
Все основные претензии должны быть к прессе. Ну заклевали реально! Команда набрала в 19-ти матчах 41 очко и заняла первое место в группе ЛЧ. Посмотрите на результаты Барсы за первый круг за последние 10 лет. Это показатель даже чуть выше среднего. И это при куче травм ключевых игроков и незамененном Бускетсе из-за отсутствия денег. Плюс один из самых больших недоборов в Европе по реализации. Команда создает много. Играет достаточно качественно. Но их уже заклевали так, что они перестраховываются из-за ответственности за каждый разовый результат.
такая правда глорам не нужна. Ща улетишь к -15-20 примерно
+13
-6
+7
Рома, какой требл? У тебя же минимум 4 аккаунта!
+8
-2
+6
Ответ EminenceGrise
Все основные претензии должны быть к прессе. Ну заклевали реально! Команда набрала в 19-ти матчах 41 очко и заняла первое место в группе ЛЧ. Посмотрите на результаты Барсы за первый круг за последние 10 лет. Это показатель даже чуть выше среднего. И это при куче травм ключевых игроков и незамененном Бускетсе из-за отсутствия денег. Плюс один из самых больших недоборов в Европе по реализации. Команда создает много. Играет достаточно качественно. Но их уже заклевали так, что они перестраховываются из-за ответственности за каждый разовый результат.
А в чем качество игры то?
Создавать моменты и не забивать - не показатель качества, пропускать в каждом матче - не показатель качества, устанавливать антирекорды тоже не показатель качества. Может у команды Хави есть класс, особый стиль, изюминка ( ну кроме мемасных интервью тренера) ?
Видимо ты смотришь матчи Барсы в розовых очках.
+8
-3
+5
Ответ fcb812
Пора бы что то поменять либо в атаке Либо на тренерском месте
Фанатам, привыкшим к Месси и Суаресу после перфомансов Феррана с Левандовски плакать хочется))
+6
-1
+5
Ответ Дима
что вы хотите от 3 клуба Каталонии?
Действующий чемпион Испании, свободен
+6
-2
+4
Ответ EminenceGrise
Все основные претензии должны быть к прессе. Ну заклевали реально! Команда набрала в 19-ти матчах 41 очко и заняла первое место в группе ЛЧ. Посмотрите на результаты Барсы за первый круг за последние 10 лет. Это показатель даже чуть выше среднего. И это при куче травм ключевых игроков и незамененном Бускетсе из-за отсутствия денег. Плюс один из самых больших недоборов в Европе по реализации. Команда создает много. Играет достаточно качественно. Но их уже заклевали так, что они перестраховываются из-за ответственности за каждый разовый результат.
Во первых все кретикуют за игру а не за результат а во вторых куча травм это 4 игрока а что тогда говорит о других топ командах в Европе у которых по 8-14 травмированных игроков одновременно?
+5
-2
+3
чёртов Левандовски. да он издевается над Каталонией.
+3
0
+3
Ответ EminenceGrise
Все основные претензии должны быть к прессе. Ну заклевали реально! Команда набрала в 19-ти матчах 41 очко и заняла первое место в группе ЛЧ. Посмотрите на результаты Барсы за первый круг за последние 10 лет. Это показатель даже чуть выше среднего. И это при куче травм ключевых игроков и незамененном Бускетсе из-за отсутствия денег. Плюс один из самых больших недоборов в Европе по реализации. Команда создает много. Играет достаточно качественно. Но их уже заклевали так, что они перестраховываются из-за ответственности за каждый разовый результат.
ты таблетки пил сегодня ? они каждый 2рой матч командам со 2рой части турнирной таблице не на носят ни 1 удара за тайм. и сливают андердогам в лч. )))))
+10
-7
+3
С таким нападением, где нападающие выходят 1 на 1 с вратарем и бьют в него или просто мимо ворот - это неудивительно.

Ну и защита в этом сезоне плоха, да еще и МАТШа нет…
+3
-1
+2
Ответ EminenceGrise
Во-первых, "критикуют", куча забытых запятых и слово "что". Во-вторых, посмотри на то, как Манчестер Сити и Ньюкасл в этом сезоне очки теряют из-за таких же проблем.
Но у Нюкасла эпидемия травм а у вас что
+2
0
+2
Ответ fcb812
Пора бы что то поменять либо в атаке Либо на тренерском месте
Не знаю, как не захожу на ветку Барсы, так все про атаку ноют. А по мне так с обороной беда полная. С того самого матча с Антверпеном, где победу 5-0 одержали, Барса сыграла 21 игру (я ещё добавил товарняк с Америкой), в которой получила 2 от Барбастро, Альмерии, Реала, Гранады, Мальорки и Сельты, 3 от Антверпена в ответе и Америки, 4 от Жироны, итого 29 пропущенных и всего 5 сухих матчей. Я понимаю, МАТ вылетел, но даже без него это полный ахтунг, учитывая, кто именно отгружал Барсе.
+3
-1
+2
Ответ Дима
что вы хотите от 3 клуба Каталонии?
Третий клуб Каталонии сейчас прозябает в Сегунде и надеюсь ещё долго там будет оставаться.
+3
-1
+2
Ответ David Avagyan
Но у Нюкасла эпидемия травм а у вас что
Там чапи головного мозга и непомерное чсв по сути являясь третим каталонским) даже не 2 уже.
+2
0
+2
Гави сломался, Педри постоянно лечится, а не играет, центр ужасный в этом сезоне, нет контроля игры, абсолютно против любой команды качели, иногда даже на отбой, это конечно жесть. Нужен полузащитник в зимнее окно, Наполи с такой полузащитой будет очень сложно пройти.
+2
0
+2
Хави
+1
0
+1
Ответ 13ыйРычагЛапорты
ты таблетки пил сегодня ? они каждый 2рой матч командам со 2рой части турнирной таблице не на носят ни 1 удара за тайм. и сливают андердогам в лч. )))))
Гугл тебе в помощь. И психиатр тоже пригодится.
+4
-3
+1
Отгадай кто создал Барсу Райкаарда)
Да, и глянь в википедии сколько лет Лапорты не было в клубе. Тебя ждут новые открытия.
+1
0
+1
Ответ mr kovalsky
Щас бы от барбастро 2 пропускать)) это вообще проф команда?
команда с четвертого дивизиона😂😂😂
даже не из третьего, как "Арандина" с которой играл реал, а из ЧЕТВЕРТОГО, и они умудрились вогнать барсе 2 гола при наличии практически основного состава
+1
0
+1
Ответ Станислав Л
с победой тебя, 🤡
Глоры бчк не любят немецкое порно))))))
+1
0
+1
Ответ Кирилл
С таким нападением, где нападающие выходят 1 на 1 с вратарем и бьют в него или просто мимо ворот - это неудивительно. Ну и защита в этом сезоне плоха, да еще и МАТШа нет…
Основная проблема этого сезона - отсутствие опорника.
Но и напы конечно, совсем без уверенности.
+1
0
+1
Все основные претензии должны быть к прессе. Ну заклевали реально! Команда набрала в 19-ти матчах 41 очко и заняла первое место в группе ЛЧ. Посмотрите на результаты Барсы за первый круг за последние 10 лет. Это показатель даже чуть выше среднего. И это при куче травм ключевых игроков и незамененном Бускетсе из-за отсутствия денег. Плюс один из самых больших недоборов в Европе по реализации.

Команда создает много. Играет достаточно качественно. Но их уже заклевали так, что они перестраховываются из-за ответственности за каждый разовый результат.
+13
-13
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Щас бы от барбастро 2 пропускать)) это вообще проф команда?
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Комментарий удален пользователем
Ответ Роман
Пришел мстить за украденный ЗМ.
ведь реально, гениальный план
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Ответ EminenceGrise
Я болею за Барсу с 2000-го года. Ты бы видел, что было при Античе и Ван Гале))) Видел бы Гаспара в кресле президента. Вы избаловались эпохой Месси. Проблема была с назначения Бартомеу, потом Вальверде, потом покупки Коутиньо. Месси оооочень долго маскировал все это. Сейчас Барса возрождается на самом деле. Просто это не быстро будет.
Я считаю сейчас барса далеко не топ клуб.
Я считаю большинство игроки среднего уровня а тренер вообще ниже среднего уровня.
В Европе Барселону нечего делать ближайшие годы .
А я скажу проблема в самом Лапорте.
Это двуличный человек и предател!!!!
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Смотрю обзор по матчу , у них игра закончилась 1:3 . Даже уже не смешно , за то все нарядные и модные . Стыдно за такое
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С таким кипером как Пенья это ещё хорошо.
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всем и так было понятно что без ныряльщика негрейры они ничего из себя не представляют.
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