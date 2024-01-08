«Барса» 20 матчей не может победить с разницей больше, чем в 1 мяч. Такое в истории клуба впервые

«Барселона» установила клубный антирекорд, несмотря на одержанную победу.

Команда Хави одолела « » (3:2) в Кубке Испании.

Каталонцы на протяжении 20 матчей не могут выиграть с разницей больше, чем в 1 мяч. Такое происходит впервые в их истории.

В последний раз «блауграна» забивала хотя бы на два гола больше соперника 19 сентября – в игре с «Антверпеном» (5:0) в чемпионов.

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