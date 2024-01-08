«Барса» 20 матчей не может победить с разницей больше, чем в 1 мяч. Такое в истории клуба впервые
«Барселона» установила клубный антирекорд, несмотря на одержанную победу.
Команда Хави одолела «Барбастро» (3:2) в Кубке Испании.
Каталонцы на протяжении 20 матчей не могут выиграть с разницей больше, чем в 1 мяч. Такое происходит впервые в их истории.
В последний раз «блауграна» забивала хотя бы на два гола больше соперника 19 сентября – в игре с «Антверпеном» (5:0) в Лиге чемпионов.
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Либо на тренерском месте
Создавать моменты и не забивать - не показатель качества, пропускать в каждом матче - не показатель качества, устанавливать антирекорды тоже не показатель качества. Может у команды Хави есть класс, особый стиль, изюминка ( ну кроме мемасных интервью тренера) ?
Видимо ты смотришь матчи Барсы в розовых очках.
Ну и защита в этом сезоне плоха, да еще и МАТШа нет…
Да, и глянь в википедии сколько лет Лапорты не было в клубе. Тебя ждут новые открытия.
даже не из третьего, как "Арандина" с которой играл реал, а из ЧЕТВЕРТОГО, и они умудрились вогнать барсе 2 гола при наличии практически основного состава
Но и напы конечно, совсем без уверенности.
Команда создает много. Играет достаточно качественно. Но их уже заклевали так, что они перестраховываются из-за ответственности за каждый разовый результат.
Я считаю большинство игроки среднего уровня а тренер вообще ниже среднего уровня.
В Европе Барселону нечего делать ближайшие годы .
А я скажу проблема в самом Лапорте.
Это двуличный человек и предател!!!!