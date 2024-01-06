Барселона — Осасуна: прогноз на матч 11 января 2024, Суперкубок Испании

11 января пройдет второй полуфинал Суперкубка Испании. По традиции испанские команды разыграют Суперкубок за пределами Испании. Матч «Барселона» — «Осасуна» пройдет в Саудовской Аравии городе Эр-Рияд на поле стадиона «Мосул Парк». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Сине-гранатовые попали в полуфинал Суперкубка Испании как победитель Ла Лиги прошлого сезона. «Барселона» на 10 очков опередила «Реал», который занял второе место. «Осасуна» в прошлом сезоне финишировала на седьмом месте в чемпионате Испании, но заметно успешнее сыграла в Кубка короля. В кубковов турнире красные добрались до финала, но в итоге уступили титул мадридскому «Реалу». В предстоящей встрече «Барселона» получила статус фаворита игры.

За всю историю команды провели 95 матчей. По победам 57:19 лидирует каталонский клуб при 19 ничьих и разнице голов 212:80. В рамках Суперкубка команды не встречались. 12 матчей пришлись на Кубок Испании: 8 побед «Барселоны», ничья и 3 победы «Осасуны». 83 игр прошли в рамках чемпионата страны: 49 побед «Барселоны», 18 ничьих и 16 побед «Осасуны». В прошлом сезоне сине-гранатовые одержали две победы с разницей в один мяч. На домашней арене каталонцы были сильнее 1:0, а в гостях победили 2:1. Если брать 10 официальных игр, то у «Осасуны» всего одна победа. 7 из 10 матчей выиграла «Барселона». Дважды команды сыграли вничью. Сине-гранатовые идут на серии из четырех побед в очных матчах.

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Рекомендованная ставка: победа «Барселоны», ИТБ1,5 «Барселоны», победа «Осасуны» с форой +1,5.

Барселона

Сине-гранатовые пробились в 1/8 финала Кубка Испании. В последней официальной встрече «Барселона» в гостях обыграла «Барбастро». Победа со счетом 3:2. В первом тайме гостей вперед вывел Фермин Лопес. Оставшиеся четыре гола были забиты после перерыва. На 51 минута Рафинья удвоил преимущество сине-гранатовых. На 60 Адрия де Меса сократил отставание гостей. Фору в два гола вернул Роберт Левандовский. Форвард отличился на 88 минуте с пенальти. Второй гол «Барселона» пропустила уже в компенсированное время.

В чемпионате Испании команда отстает от лидирующих «Реала» и «Жироны» на семь очков. В 19 играх у команды 12 побед, 5 ничьих и 2 поражения. Разница голов 36:22. «Барселона» действующий обладатель трофея. В прошлом сезоне сине-гранатовые были сильнее мадридского «Реала» 3:1 в финальном месте. Каталонцы чаще всех играли в турнире и имеют больше всех титулов — 25 финалов и 14 побед.

Результаты «Барселоны» в пяти официальных матчах:

Кубок Испании, «Барбастро» — «Барселона» 2:3;

Ла Лига, «Лас-Пальмас» — «Барселона» 1:2;

Ла Лига, «Барселона» — «Альмерия» 3:2;

«Валенсия» — «Барселона» 1:1;

Лига чемпионов, «Антверпен» — «Барселона» 3:2.

На дистанции в 10 официальных игр у каталонского клуба шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 19:16. В статусе домашней команды у сине-гранатовых восемь побед и два поражения в 10 играх. Разница голов 18:13.

Интересные статистические факты по игре «Барселоны»:

Самые результативные игроки команды в Ла Лиге: Роберт Левандовский 8+4, Рафинья 3+5, Илкай Гюндоган 3+3, Ферран Торрес 4+1, Жоау Феликс 3+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Роберт Левандовский 10+4, Рафинья 4+6, Ферран Торрес 7+2, Жоау Феликс 6+3, Илкай Гюндоган 3+6;

У «Барселоны» всего одна победа в основное время в шести играх в турнире;

Обе команды забивали в 7 матчах «Барселоны» в Суперкубке Испании;

В 5 из 7 матчах команды в турнире забивается как минимум 3 гола;

В 5 из 6 матчах «Барселона» забивает более гола;

В 6 играх команда пропускает;

В 6 матчах «Барселоны» забивают обе команды;

В статусе хозяев «Барселона» забивает в первом тайме в 4 играх;

В 6 играх сине-гранатовые забивают после перерыва;

В 12 играх «Барселона» забивает «Осасуне» во втором тайме.

Проблемы со здоровьем есть у Гави, Маркоса Алонсо, Марк-Андре тер Штегена, Иньиго Мартинеса и Педри. Все пропускали последний матч чемпионата Испании и не играли в кубковой встрече.

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Осасуна

Красные, как и «Барселона» пробились в 1/8 финала Кубка Испании. «Осасуна» в дополнительное время переиграла «Кастельон». Основное время гостевой встречи завершилось вничью 0:0. Во втором дополнительном тайме победу гостям принес гол Хосе Мануля Арнаиса на 108 минуте.

В чемпионате Испании команда занимает 12 место. В 19 турах «Осасуна» набрала 22 очка. В 19 играх у команды 6 побед, 4 ничьи и 9 поражений. Разница голов 22:29. Красные впервые в своей истории сыграют в матче за Суперкубок Испании.

Результаты «Осасуны» в пяти официальных матчах:

Кубок Испании, «Кастельон» — «Осасуна» 0:1 ДВ;

Ла Лига, «Осасуна» — «Альмерия» 1:0;

Ла Лига, «Мальорка» — «Осасуна» 3:2;

Ла Лига, «Осасуна» — «Райо Вальекано» 1:0;

Ла Лига, «Кадис» — «Осасуна» 1:1.

На официальном уровне у «Осасуны» три победы, три ничьи и четыре поражения в 10 встречах. Разница голов на этом отрезке 12:15. В статусе гостей у красных три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 14:19.

Интересные статические факты по игре «Осасуны» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Ла Лиге: Анте Будимир 9+2, Чими Авила 1+3, Рауль Гарсия 2+0, Мои Гомес 2+0, Рубен Гарсия 2+0;

Самые результативные игроки в сезоне: Анте Будимир 10+2, Чими Авила 2+3, Хосе Мануль Арнаис 2+1, Мои Гомес 2+0, Рубен Гарсия 2+0;

«Осасуна» не побеждает в 5 из 6 гостевых играх;

«Осасуна» проиграла 4 из 6 гостевых матчей;

«Осасуна» победила в 3 из 4 сыгранных встречах;

В 4 из 5 играх команды забивали оба соперника;

«Осасуна» проиграла «Барселоне» в 6 из 7 матчах;

«Осасуна» пропускает в 12 очных встречах.

В лазарете команды Хоан Мохика. Защитник пропустил три последние матча чемпионата, но попал в заявку на кубковую встречу. Участие в матче за Суперкубок под вопросом.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании Барселона — Осасуна

Хозяева получили статус явного фаворита матча. «Барселона» самый титулованный клуб турнира и действующий обладатель трофея. Для каталонцев не впервые играть в Саудовской Аравии. Для «Осасуны» такой формат турнира в новинку. В пользу каталонцев говорит и статистика личных встреч. Сине-гранатовые идут на серии из четырех побед и не проигрывают в семи матчах.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Осасуна» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Барселоны» — 1,38;

Ничья — 5,30;

Победа «Осасуны» — 8,00;

ТБ2,5 — 1,58;

ТМ2,5 — 2,42;

«Обе забьют — да» — 1,80;

«Обе забьют — нет» — 2,01.

Сине-гранатовые выступают в чемпионате хуже, чем в прошлом сезоне. Команда отстает от лидеров на семь очков. В текущем сезоне «Барселона» проиграла всего два раза в Ла Лиге и оба поражений от «Жироны» и «Реала», которые и делят первое место в чемпионате. «Осасуна» играет в Ла Лиге слабее, чем годом ранее. Красные только на 12 месте. «Барселона» играет менее уверенно, что сказывается на ее результате. На дистанции в 14 игр в Ла Лиге у каталонцев нет ни одной победы с разницей более чем один гол. Учитывая, что игра пройдет не в самых привычных условиях и она не имеет решающего значения, так как будет еще и финал, то не стоит ждать искрометной победы сине-гранатовых. Основная ставка на матч — победа «Осасуны» с форой +1,5 с коэффициентом 1,82 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Барселона – Осасуна

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