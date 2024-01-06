Барселона – Осасуна где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперкубок Испании 11 января
В четверг, 11 января, сыграют Барселона и Осасуна в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барселона – Осасуна
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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