Лацио — Рома: прогноз на матч 10.01.2024, Кубок Италии

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Кубок Италии проводится с 1922 года. За сто лет он не раз менял свой формат и в последнее время отличается тем, что команды, занявшие по итогам прошлого сезона в Серии А места с 1 по 8, вступают в турнир лишь на стадии 1/8 финала. Кто-то называет такой формат далеко не самым удачным, считая, что все клубы должны быть равны хотя бы как в Англии, где команды Премьер-лиги начинают играть с 1/32 финала. Другие говорят, что при такой формуле проведения уже в четвертьфиналах не бывает проходных матчей. Действительно так. На этой стадии в Италии сейчас играют практически все сильнейшие, разве что недостает лидера чемпионата миланского «Интера», который уступил «Болонье», но и сенсацией такой результат не назовешь. Кому-то лишним коллективом на этой стадии покажется «Фрозиноне», но команда Эузебио Ди Франческо оставила не у дел «Наполи», выиграв в гостях со счетом 4 : 0. 

Главным украшением четвертьфинальной стадии, безусловно, должно стать римское дерби. Еще один плюс такого формата, что у болельщиков есть возможность смотреть много принципиальных противостояний. Именно благодаря Кубку Италии в течение 2023 года пять раз играли друг с другом «Милан» и «Интер». Римские команды уже встречались в рамках первого круга и разошлись миром. Сейчас не самый удачный момент для такого матча. Те и другие наверняка предпочли бы сыграть в другое время. В Серии А идет ожесточенная борьба за попадание в еврокубки, о скудетто этим клубам уже мечтать не приходится, слишком много очков потеряно. У «Лацио» впереди Суперкубок Италии, у «Ромы» выезд в гости к «Милану», но это дерби и выкладываться все равно придется. Матч состоится на Стадио Олимпико, начало в 20:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х, Ф1 (0), ТМ 2

Лацио

 

Последнее поражение «Лацио» потерпел в середине декабря от «Интера». Тогда дела у команды Маурицио Сарри в чемпионате шли далеко не лучшим образом. Место в середине турнирной таблицы, шесть побед при семи поражениях. Приходилось еще и тратить силы на групповой этап Лиги Чемпионов, где удалось выйти в плей-офф. Но затем возник перерыв в еврокубках, выдался относительно легкий календарь в Серии А, и подопечные Маурицио Сарри одержали три победы подряд. Успех позволил подняться на седьмое место, откуда всего три очка до четвертого. Жизнь стала налаживаться. 

В 1/8 Кубка Италии в соперники «орлам» достался «Дженоа». В этом году команда Альберто Джилардино доставила уже много неприятностей, в том числе и лидерам. В матче первого круга в Риме выиграли как раз генуэзцы, забив единственный мяч. Но на этот раз исход встречи все решил гол забитый в дебюте Маттео Гендузи. При равной игре «Лацио» выиграл и вышел в четвертьфинал. Но в ближайшую неделю уже точно нужно отдавать предпочтение какому-либо из турниров. Впереди игра с «Лечче» на своем поле и провалить ее никак нельзя.

Тут еще и высказывание Маурицио Сарри, который заявил, что Кубок команде не так важен, но это дерби, так что ничего не поделаешь. Лидеры «Лацио» Чиро Иммобиле и Луис Альберто вернутся к общим тренировкам только во вторник. Проблемы со здоровьем испытывают Густав Исаксен и Маттиа Дзакканьи. Вполне вероятно, состав у «орлов» будет не самым оптимальным. Однако болельщики точно не дадут играть спустя рукава. Перед вами результаты пяти последних матчей «Лацио».

  • Серия А. 07.01.2024, «Удинезе» — «Лацио» — 1 : 2
  • Серия А. 29.12.2023, «Лацио» — «Фрозиноне» — 3 : 1
  • Серия А. 22.12.2023, «Эмполи» — «Лацио» — 0 : 2
  • Серия А. 17.12.2023, «Лацио» — «Интер» — 0 : 2
  • Лига Чемпионов. 13.12.2023, «Атлетико Мадрид» — «Лацио» — 2 : 0

Факты и цифры

  • «Лацио» 7 раз выигрывал Кубок Италии, а всего 10 раз играл в финалах. Последний раз трофей был завоеван в 2019 году
  • Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах является Чиро Иммобиле, на счету нападающего 7 забитых мячей
  • Среди ассистентов лидирует бразилец Фелипе Андерсон, на его счету 7 голевых передач
  • Самый недисциплинированный Николо Ровелла, полузащитник получил 7 предупреждений в 19 матчах

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Рома

 

За «Ромой» наблюдать очень интересно, впрочем, как и за любой другой командой, тренером которой является Жозе Моуринью. Правда, чаще при этом наиболее яркие события могут происходить в районе скамейке запасных, чем на футбольном поле. Так было и в воскресном матче команды против «Аталанты». Пропустив в самом начале гол, римляне всеми силами стремились отыграться и сравняли счет с пенальти. Затем были маленькие театральные зарисовки в исполнении португальского наставника, очередная желтая, потом красная карточка. Так что в Милане тренеру придется следить за игрой своих подопечных с трибуны. 

Но это будет в воскресенье. Сейчас задача пройти «Лацио». По крайней мере никаких пренебрежительных слов по отношению к турниру со стороны джаллоросси не было. Ротацию мы увидим и со стороны «Ромы», но желания выиграть у команды должно быть больше. В Серии А команды как-будто поменялись местами. То есть, в турнирной таблице это точно произошло, поскольку еще совсем недавно «Рома» была выше «Лацио». Но за себя говорят и результаты. Если у соперника трехматчевая победная серия, то подопечные Моуринью в последних пяти матчах в чемпионате выиграли всего один раз. 

Правда, на этот отрезок пришлись победы над «Шерифом» в Лиге Европы и выигрыш в 1/8 Кубка Италии у «Кремонезе». Причем команде в этом поединке пришлось отыгрываться. Соперник выигрывал вплоть до конца матча, когда сначала Ромелу Лукаку сравнял счет, а затем Паоло Дибала с пенальти вывел «Рому» в четвертьфинал. На этих двоих надежда и в римском дерби. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Ромы».

  • Серия А. 07.01.2024, «Рома» — «Аталанта» — 1 : 1
  • Кубок Италии. 03.01.2024, «Рома» — «Кремонезе» — 2 : 1
  • Серия А. 30.12.2023, «Ювентус» — «Рома» — 1 : 0
  • Серия А. 23.12.2023, «Рома» — «Наполи» — 2 : 0
  • Серия А. 17.12.2023, «Болонья» — «Рома» — 2 : 0

Факты и цифры

  • «Рома» 9 раз в своей истории выигрывала Кубок Италии, столько же побед у «Интера» и это второй результат после «Ювентуса», у которого 14 трофеев
  • При этом 17 раз «Рома» играла в финалах турнира, а последний раз выиграла Кубок в 2008 году
  • Лучший бомбардир «Ромы» в сезоне Ромелу Лукаку, на его счету 14 забитых мячей
  • Среди ассистентов лидирует аргентинец Пауло Дибала, на его счету 6 результативных передач

История личных встреч Лацио и Ромы

 

Первый матч команды провели в 1929 году, и «Рома» одержала минимальную победу, играя номинально в гостях. С тех пор соперники встречались 181 раз причем исключительно в рамках Серии А и Кубка Италии. В обоих турнирах преимущество по победам у джаллоросси. В скобках указаны исходы кубковых поединков.

  • Победы «Лацио» — 50 (7)
  • Победы «Ромы» — 67 (10)
  • Ничьи — 64 (3)
  • Самая крупная победа «Лацио» — 3 : 0
  • Самая крупная победа «Ромы» — 5 : 0

Если взять отрезок из девяти последних матчей этих команд, то в нем по три победы, ничьи и поражения. Правда, в прошлом сезоне «Лацио» смог дважды выиграть у своего принципиального соперника, но до этого был разгром от «Ромы». Последний раз в Кубке страны команды играли в 2017 году в полуфинале, и тогда двухматчевое противостояние закончилось в пользу «Лацио». Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

  • Серия А. 12.11.2023, «Лацио» — «Рома» — 0 : 0
  • Серия А. 19.03.2023, «Лацио» — «Рома» — 1 : 0
  • Серия А. 06.11.2022, «Рома» — «Лацио» — 0 : 1
  • Серия А. 20.03.2022, «Рома» — «Лацио» — 3 : 0
  • Серия А. 26.09.2021, «Лацио» — «Рома» — 3 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Лацио — Рома

 

Несколько последних поединков этих команд оказались малорезультативными. Ожидать голевой феерии в предстоящем матче тоже не приходится. Рисковать никто не будет, а «Рома», как всегда, сделает ставку на оборону. Если Сарри не лукавит и, действительно, ряд ведущих футболистов играть не готовы, то у джаллоросси может появиться преимущество. Но выпустить ли Моуринью в основном составе Пауло Дибалу и Ромелу Лукаку. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

  • Победа «Лацио» — 2,87
  • Ничья в основное время матча — 3,02
  • Победа «Ромы» — 2,71

Примерно те же цифры мы наблюдали перед ноябрьским матчем этих команд. Хорошо заработал тот, кто поставил на ничью. Сейчас ее тоже исключать нельзя, но победа нужнее «Роме». Неплохие коэффициенты и на двойной исход. Если не хотите рисковать, то 1Х — 1,46, 2Х — 1,43.

Где смотреть матч Лацио — Рома

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Лацио – Рома
Дата проведения
10 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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