Каррагер о победе «Ливерпуля» над «Арсеналом»: «Настоящий Диас вернулся, это может стать ключевым🔥»

Джейми Каррагер отметил, что хорошая форма Луиса Диаса важна для «Ливерпуля».

Мерсисайдская команда добилась победы над «Арсеналом» (2:0) в выездном матче Кубка Англии. 26-летний игрок атаки гостей установил окончательный счет. Диас забил ударом в верхний угол, когда шла 5-я минута добавленного времени.

«В моих глазах победа в сегодняшнем матче не была приоритетом для команды, важнее было избежать травм или переигровки, но как только матч начинается, нельзя не жаждать победы!

Важный результат, но ключевым для « » может стать то, что в последних двух играх, как кажется, вернулся настоящий 🔥», – написал бывший защитник «Ливерпуля» .

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