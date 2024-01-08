Каррагер о победе «Ливерпуля» над «Арсеналом»: «Настоящий Диас вернулся, это может стать ключевым🔥»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Кубок Англии Луис Диас Футбол

Джейми Каррагер отметил, что хорошая форма Луиса Диаса важна для «Ливерпуля».

Мерсисайдская команда добилась победы над «Арсеналом» (2:0) в выездном матче Кубка Англии. 26-летний игрок атаки гостей установил окончательный счет. Диас забил ударом в верхний угол, когда шла 5-я минута добавленного времени.

«В моих глазах победа в сегодняшнем матче не была приоритетом для команды, важнее было избежать травм или переигровки, но как только матч начинается, нельзя не жаждать победы!

Важный результат, но ключевым для «Ливерпуля» может стать то, что в последних двух играх, как кажется, вернулся настоящий Луис Диас🔥», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

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1 комментарий
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Арсенал как был так и остался хроническим неудачником ...
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