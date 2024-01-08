Трент о 2:0 с «Арсеналом»: «Огромный успех. Многих игроков «Ливерпуля» не было, мы изменили систему и забили дважды»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд подчеркнул важность победы «Ливерпуля» над «Арсеналом».

Мерсисайдский клуб выиграл со счетом 2:0 на поле соперника в матче Кубка Англии.

«Огромный успех. Сегодня многих игроков не было в нашем составе. Парни уехали в сборные, Вирджил [ван Дейк] не в заявке. Мы выжали из себя все и забили два гола в конце матча.

В перерыве мы внесли изменения, мы вышли и стали играть в футбол, создавали моменты. Изменение системы оказало влияние на нашу игру», – сказал фулбек «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд.

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11 комментариев
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Ответ FilFil
Будь у Арсенала нормальная реализация, на второй тайм можно было бы не выходить)
Прямо как в прошлом году, когда Арсенал вел 2-0 в перерыве, но в конце только чудом ушли из Энфилда с очком.
+8
0
+8
На классе короче.
+4
0
+4
Пешком даже не замарачиясь выиграли
Игроки Ливерпуля понимали что все атаки Арсенала это как бег в стену
+3
0
+3
Играли своим полуторным составом против основы Арсенала, и победили уверенно.
Я не делаю ставок, но теперь бы поставил на то, что именно Ливерпуль будет бороться за чемпионство с Сити, а не канониры, которые не стали лучше по сравнению с прошлым сезоном, кто бы что не говорил.
+1
0
+1
Че-то столько вони от колбасных на всех ветках
+2
-2
0
Ответ FilFil
Будь у Арсенала нормальная реализация, на второй тайм можно было бы не выходить)
Реализация же все года мешает Арсеналу выиграть ЛЧ
+1
-1
0
Ответ FilFil
Будь у Арсенала нормальная реализация, на второй тайм можно было бы не выходить)
2:0 выйграл Ливерпуль, так что давай без всяких было бы.
+2
-2
0
Ответ FilFil
Будь у Арсенала нормальная реализация, на второй тайм можно было бы не выходить)
Имеем то что имеем,как говорится.Если бы не считается.В футбол играют 90 минут +-.Арсенал об этом забыл?
0
0
0
Ответ FilFil
Вообще не понятно к чему это здесь. Речь про конкретный матч. В ЛЧ команда не играла 8 лет, был тяжелый период, хочешь это обсудить?
Это проблема не конкретно одного матча
Решающий матч с Брайтоном в прошлом сезоне проиграли тоже из-за реализации
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