Трент о 2:0 с «Арсеналом»: «Огромный успех. Многих игроков «Ливерпуля» не было, мы изменили систему и забили дважды»

Трент Александер-Арнолд подчеркнул важность победы «Ливерпуля» над «Арсеналом».

Мерсисайдский клуб выиграл со счетом 2:0 на поле соперника в матче Кубка Англии.

«Огромный успех. Сегодня многих игроков не было в нашем составе. Парни уехали в сборные, [ван Дейк] не в заявке. Мы выжали из себя все и забили два гола в конце матча.

В перерыве мы внесли изменения, мы вышли и стали играть в футбол, создавали моменты. Изменение системы оказало влияние на нашу игру», – сказал фулбек « » .

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