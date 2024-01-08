Трент о 2:0 с «Арсеналом»: «Огромный успех. Многих игроков «Ливерпуля» не было, мы изменили систему и забили дважды»
Трент Александер-Арнолд подчеркнул важность победы «Ливерпуля» над «Арсеналом».
Мерсисайдский клуб выиграл со счетом 2:0 на поле соперника в матче Кубка Англии.
«Огромный успех. Сегодня многих игроков не было в нашем составе. Парни уехали в сборные, Вирджил [ван Дейк] не в заявке. Мы выжали из себя все и забили два гола в конце матча.
В перерыве мы внесли изменения, мы вышли и стали играть в футбол, создавали моменты. Изменение системы оказало влияние на нашу игру», – сказал фулбек «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд.
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Игроки Ливерпуля понимали что все атаки Арсенала это как бег в стену
Я не делаю ставок, но теперь бы поставил на то, что именно Ливерпуль будет бороться за чемпионство с Сити, а не канониры, которые не стали лучше по сравнению с прошлым сезоном, кто бы что не говорил.
Решающий матч с Брайтоном в прошлом сезоне проиграли тоже из-за реализации