Ибраима Конате: «Два года назад «Ливерпуль» выиграл два кубка. Надеюсь, в этом сезоне выиграем еще больше трофеев»

Ибраима Конате надеется, что «Ливерпуль» выиграет в этом сезоне больше двух трофеев.

«Конечно, я доволен тем, как складывается для нас сезон. Тяжело играть много матчей, но нам это нравится. Так же было два года назад, когда мы выиграли два кубка.

Надеюсь, в этом сезоне мы выиграем еще больше трофеев. Держу пальцы скрещенными», – сказал защитник « » после победы над «Арсеналом» (2:0) в 3-м раунде Кубка Англии.

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