Ибраима Конате: «Два года назад «Ливерпуль» выиграл два кубка. Надеюсь, в этом сезоне выиграем еще больше трофеев»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги Ибраима Конате Футбол

Ибраима Конате надеется, что «Ливерпуль» выиграет в этом сезоне больше двух трофеев.

«Конечно, я доволен тем, как складывается для нас сезон. Тяжело играть много матчей, но нам это нравится. Так же было два года назад, когда мы выиграли два кубка.

Надеюсь, в этом сезоне мы выиграем еще больше трофеев. Держу пальцы скрещенными», – сказал защитник «Ливерпуля» после победы над «Арсеналом» (2:0) в 3-м раунде Кубка Англии.

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9 комментариев
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Ответ леннорыч-абрамович
Какую роль в этом во всём играет Ибраима Конате?
Какую роль играет в основной цз? Дайте ка подумать🤭
+9
-1
+8
Ответ ман сити фейк
Ждём требл ЛЕ, Кубок Англии, Кубок Лиги
Типо Апл не возьмут. Толсто рофлишь
+6
-2
+4
Ответ ман сити фейк
Ждём требл ЛЕ, Кубок Англии, Кубок Лиги
Помнится мне тут один колбасный доказывал, что Ливерпуль в нулевые требл взял из кубка УЕФА, суперкубка и внутреннего кубка)
+4
-3
+1
Пока шансы хорошие, но главное выиграть АПЛ
+1
-1
0
А ведь единственные остались, кто реально может взять квадрупл))
+1
-1
0
Тот сезон упущенных возможностей. В этом самое главное АПЛ.
+1
-1
0
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