Медведев опроверг договоренность о трансфере Артура в «Зенит» за 15+3 млн евро: «Это не так»

В «Зените» прокомментировали ситуацию с трансфером Артура Гимараэса.

Ранее появилась информация, что «Зенит» и «Палмейрас» договорились о трансфере вингера за 15+3 млн евро.

«Сделка с «Палмейрас» по переходу закрыта? Это не так», – сказал председатель правления « » .

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным. Его статистика доступна здесь.

«Зенит» и «Палмейрас» пытаются уладить ситуацию с Артуром к понедельнику. Если решения не будет, сделка может не состояться

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