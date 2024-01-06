Медведев опроверг договоренность о трансфере Артура в «Зенит» за 15+3 млн евро: «Это не так»
В «Зените» прокомментировали ситуацию с трансфером Артура Гимараэса.
Ранее появилась информация, что «Зенит» и «Палмейрас» договорились о трансфере вингера за 15+3 млн евро.
«Сделка с «Палмейрас» по переходу Артура закрыта? Это не так», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным. Его статистика доступна здесь.
«Зенит» и «Палмейрас» пытаются уладить ситуацию с Артуром к понедельнику. Если решения не будет, сделка может не состояться
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Видимо ещё кого-то ведут, возможно Нереса и на случай срыва возьмут Артура.
Будет унижать один самобытный московский фк