Медведев опроверг договоренность о трансфере Артура в «Зенит» за 15+3 млн евро: «Это не так»

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия возможные трансферы Александр Медведев Артур Гимараэс Чемпионат.com Футбол

В «Зените» прокомментировали ситуацию с трансфером Артура Гимараэса.

Ранее появилась информация, что «Зенит» и «Палмейрас» договорились о трансфере вингера за 15+3 млн евро.

«Сделка с «Палмейрас» по переходу Артура закрыта? Это не так», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным. Его статистика доступна здесь.

«Зенит» и «Палмейрас» пытаются уладить ситуацию с Артуром к понедельнику. Если решения не будет, сделка может не состояться

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10 комментариев
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Не 15 плюс 3, а 3 плюс 15
+15
-2
+13
Ответ Фут.Боль
Если Медведев опроверг, значит точно переходит.
Он опроверг,что сделка закрыта,а не то что переходит
+8
-2
+6
Если Медведев опроверг, значит точно переходит.
+8
-3
+5
Да там уже всё на мази!
Видимо ещё кого-то ведут, возможно Нереса и на случай срыва возьмут Артура.
+4
-2
+2
Ответ Spartakus1984
Газигун гарун ге зиган гурун ге (песня) ))) скоро в Питере можно будет устраивать бразильский карнавал)). Не идут по стопам Петра великого.У него был наказ,привозить умельцев из Голланди из Европы, развивать Петербург а эти из Бразилии тащат))
Уж лучше бразильский карнавал, чем наркопритон с поножовщиной.
+1
0
+1
Ждем в РПЛ
Будет унижать один самобытный московский фк
+3
-3
0
Лучше бы Нереса из Бенфики забрали, он там в основу не проходит и теперь за него явно не будут много денег просить, ну или Джало из Браги, думаю его за 20-25 можно купить, ведь Артур не был первым в списке целей!
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