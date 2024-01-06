«Зачем «Зениту» сейчас усиливаться? Чем не устраивает Семака русский футболист Чистяков, Алип? Ренан, Нино – кто может о них что-то сказать?» Угаров о трансферах «Зенита»
Денис Угаров критически высказался о зимних трансферах «Зенита».
– Что Ренан, которого отдали в аренду, что Нино, которого взяли ему на замену – что это за футболисты? Кто может о них что-то сказать? Первый пришел, пробыл год в команде, его отправили в аренду… Да и вообще я не понимаю, зачем «Зениту» на данный момент усиливаться футболистами, которых никто не знает. Мое мнение: надо усиливаться теми, кого знают.
– Хорошо, кого из известных центральных защитников можно пригласить в Петербург? Джикию?
– Повторю – зачем «Зениту» сейчас усиливаться? В том же центре обороны, если посчитать, могли бы играть и Чистяков, и Ренан, и Алип, и Эракович, и Родригао… То есть кого-то надо отчислить, чтобы взять на его место другого, который к тому же может не заиграть? Не понимаю таких движений. Чем не устраивает Семака русский футболист Чистяков? Чем его не устраивает Алип? Логики я не вижу.
– Может быть, все дело в том, что лучшее – враг хорошего? И клуб находится в поиске суперисполнителя…
– Я все же думаю, надо давать шансы своим. Пусть тот же Чистяков ошибался, но, если ему дать шанс, показать это доверие, думаю, ошибок не будет. А с новым бразильцем произойдет то же самое, что происходит с теми, кто уже в «Зените» – он скоро захочет уехать. Как хочет уехать Вендел, Клаудиньо, Малком уже сбежал. Потому что они не видят здесь перспектив, вот и все.
Именно поэтому акцент надо делать на своих игроков. И с ними в составе «Зенит» совершенно спокойно сможет бороться с «Краснодаром» за чемпионство, – сказал бывший игрок «Зенита».
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