«Зачем «Зениту» сейчас усиливаться? Чем не устраивает Семака русский футболист Чистяков, Алип? Ренан, Нино – кто может о них что-то сказать?» Угаров о трансферах «Зенита»

Денис Угаров критически высказался о зимних трансферах «Зенита».

– Что Ренан, которого отдали в аренду, что , которого взяли ему на замену – что это за футболисты? Кто может о них что-то сказать? Первый пришел, пробыл год в команде, его отправили в аренду… Да и вообще я не понимаю, зачем « » на данный момент усиливаться футболистами, которых никто не знает. Мое мнение: надо усиливаться теми, кого знают.

– Хорошо, кого из известных центральных защитников можно пригласить в Петербург? Джикию?

– Повторю – зачем «Зениту» сейчас усиливаться? В том же центре обороны, если посчитать, могли бы играть и Чистяков, и Ренан, и , и , и … То есть кого-то надо отчислить, чтобы взять на его место другого, который к тому же может не заиграть? Не понимаю таких движений. Чем не устраивает Семака русский футболист Чистяков? Чем его не устраивает Алип? Логики я не вижу.

– Может быть, все дело в том, что лучшее – враг хорошего? И клуб находится в поиске суперисполнителя…

– Я все же думаю, надо давать шансы своим. Пусть тот же Чистяков ошибался, но, если ему дать шанс, показать это доверие, думаю, ошибок не будет. А с новым бразильцем произойдет то же самое, что происходит с теми, кто уже в «Зените» – он скоро захочет уехать. Как хочет уехать Вендел, Клаудиньо, Малком уже сбежал. Потому что они не видят здесь перспектив, вот и все.

Именно поэтому акцент надо делать на своих игроков. И с ними в составе «Зенит» совершенно спокойно сможет бороться с «Краснодаром» за чемпионство, – сказал бывший игрок «Зенита».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам