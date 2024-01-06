«Зачем «Зениту» сейчас усиливаться? Чем не устраивает Семака русский футболист Чистяков, Алип? Ренан, Нино – кто может о них что-то сказать?» Угаров о трансферах «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия Денис Угаров Ренан Дмитрий Чистяков Малком Клаудиньо Нино Мота Родригао Вендел Нуралы Алип Страхиня Эракович Футбол

Денис Угаров критически высказался о зимних трансферах «Зенита».

– Что Ренан, которого отдали в аренду, что Нино, которого взяли ему на замену – что это за футболисты? Кто может о них что-то сказать? Первый пришел, пробыл год в команде, его отправили в аренду… Да и вообще я не понимаю, зачем «Зениту» на данный момент усиливаться футболистами, которых никто не знает. Мое мнение: надо усиливаться теми, кого знают.

– Хорошо, кого из известных центральных защитников можно пригласить в Петербург? Джикию?

– Повторю – зачем «Зениту» сейчас усиливаться? В том же центре обороны, если посчитать, могли бы играть и Чистяков, и Ренан, и Алип, и Эракович, и Родригао… То есть кого-то надо отчислить, чтобы взять на его место другого, который к тому же может не заиграть? Не понимаю таких движений. Чем не устраивает Семака русский футболист Чистяков? Чем его не устраивает Алип? Логики я не вижу.

– Может быть, все дело в том, что лучшее – враг хорошего? И клуб находится в поиске суперисполнителя…

– Я все же думаю, надо давать шансы своим. Пусть тот же Чистяков ошибался, но, если ему дать шанс, показать это доверие, думаю, ошибок не будет. А с новым бразильцем произойдет то же самое, что происходит с теми, кто уже в «Зените» – он скоро захочет уехать. Как хочет уехать Вендел, Клаудиньо, Малком уже сбежал. Потому что они не видят здесь перспектив, вот и все.

Именно поэтому акцент надо делать на своих игроков. И с ними в составе «Зенит» совершенно спокойно сможет бороться с «Краснодаром» за чемпионство, – сказал бывший игрок «Зенита».

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4 комментария
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Неплохо Малком сбежал за 60 миллионов, а вот Бакаев самое то. Зато НАШ. Какая же пустота в голове у таких как этот клоун
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+6
Ну да. Вот Барриос уже 4ый год играет и лучший на своей позиции. То же можно сказать и про Дугласа Сантоса и еще пару-тройку легионеров.
+3
-2
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