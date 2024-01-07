Петржела об РПЛ: «Краснодар» станет чемпионом России, «Зенит» будет вторым, «Спартак» – 5-м, как всегда»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Властимил Петржела Краснодар Футбол

Властимил Петржела спрогнозировал чемпионство «Краснодара» в этом сезоне Мир РПЛ.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на 2 очка.

«Краснодар» станет чемпионом России, «Зенит» будет вторым, «Динамо» – третьим.

«Локомотив» закончит на четвертой строчке, а «Спартак», как всегда, будет пятым», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
высоко спартак поставил
+12
-9
+3
если бы Спартак по его мнению был бы 12-ым, он бы до 12 места всех перечислял?
+3
-1
+2
Пан Нострадамус.
+2
-2
0
Петржела как всегда, всё знает!
Посмотрим что скажут Кашпировский и Алан Чумак!!!
+2
-2
0
А где в списке большой друг Зенита ЦСКА? Или как всегда?
0
0
0
Бразильские СМИ пишут,что Артур принял предложение Зенита.
+3
-3
0
Значит Зенит будет на первом.
0
0
0
Что я не понял, он что в воздухе переобулся
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий