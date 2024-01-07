Петржела об РПЛ: «Краснодар» станет чемпионом России, «Зенит» будет вторым, «Спартак» – 5-м, как всегда»

Властимил Петржела спрогнозировал чемпионство «Краснодара» в этом сезоне Мир РПЛ.

После 18 туров « » лидирует в таблице, опережая «Зенит» на 2 очка.

«Краснодар» станет чемпионом России, «Зенит» будет вторым, « » – третьим.

« » закончит на четвертой строчке, а « », как всегда, будет пятым», – сказал бывший главный тренер « ».

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