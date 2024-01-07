Петржела об РПЛ: «Краснодар» станет чемпионом России, «Зенит» будет вторым, «Спартак» – 5-м, как всегда»
Властимил Петржела спрогнозировал чемпионство «Краснодара» в этом сезоне Мир РПЛ.
После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на 2 очка.
«Краснодар» станет чемпионом России, «Зенит» будет вторым, «Динамо» – третьим.
«Локомотив» закончит на четвертой строчке, а «Спартак», как всегда, будет пятым», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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Посмотрим что скажут Кашпировский и Алан Чумак!!!