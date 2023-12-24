Властимил Петржела: «Зенит» – бразильская колония, я устал от этого. Желаю клубу избавиться от них»

Властимил Петржела назвал «Зенит» бразильской колонией.

«Зенит» должен проснуться в 2024 году и начать давать шанс молодым российским игрокам. Иначе получается, что «Зенит» – бразильская колония, я устал от этого! Мне это безумно не нравится, желаю клубу избавиться от них.

Чего я пожелаю «Спартаку» в новом году? У них столько своих проблем, что я не знаю, что им пожелать, чтобы помочь», – заявил экс-тренер «Зенита».

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