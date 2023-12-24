Властимил Петржела: «Зенит» – бразильская колония, я устал от этого. Желаю клубу избавиться от них»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела назвал «Зенит» бразильской колонией.

«Зенит» должен проснуться в 2024 году и начать давать шанс молодым российским игрокам. Иначе получается, что «Зенит» – бразильская колония, я устал от этого! Мне это безумно не нравится, желаю клубу избавиться от них.

Чего я пожелаю «Спартаку» в новом году? У них столько своих проблем, что я не знаю, что им пожелать, чтобы помочь», – заявил экс-тренер «Зенита». 

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16 комментариев
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От тебя бы в инфополе избавиться
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Толи дело Гартиг, Кинцел и т.д. и т.п. Во времена были!)
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не поспоришь(
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А какая связь сейчас между Зенитом и этим паном, что он устал ? Перетрудился блин.
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другое дело чехословацкая колония, - добавил Петржела
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