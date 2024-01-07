Ещенко об арестованной квартире: «Одну государство уже забрало, теперь взялось за вторую. Придется покупать другое жилье, а мог бы на ребенка эти деньги потратить»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия светская хроника происшествия Матч ТВ деньги Футбол

Андрей Ещенко рассказал, что у его семьи пытаются изъять еще одну квартиру.

В декабре 2022 года стало известно, что супругу Ещенко и их ребенка выселяют из квартиры, купленной футболистом за несколько лет до этого. Жилье арестовали по делу о финансовых махинациях бывшего супруга жены Ещенко.

– Год назад стало известно, что у твоей семьи изымают квартиру. Удалось решить вопрос положительно?

– Нет. Суд наши ходатайства не стал принимать.

– И как быть?

– Никак. Одну квартиру государство уже забрало, теперь взялось за вторую. Хотят выселить людей, но там есть нюансы: ребенок живет с мамой, а по закону их выселять нельзя.

– Дикость какая. Делал покупку на свои деньги, а недвижимость конфисковали из‑за финансовых махинаций бывшего мужа твоей супруги. Руки опускаются после такого беззакония?

– Такая у нас жизнь. Конечно, у меня есть мнение на этот счет. Факт в том, что деньги за квартиру уже не вернешь, как и за адвокатов. Остается только забыть эту историю как кошмарный сон и купить другое жилье.

– Хорошо, если есть такая возможность.

– Да, не каждый может себе позволить. Но я бы эти деньги мог потратить на ребенка, а приходится покупать новую квартиру, – сказал бывший игрок «Спартака».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Max Zhomkov
чёт я не понял, как изъяли квартиру так.. ну купили квартиру в браке, доля жены 50% , доля Ещенко тут не при делах, у него же нет проблем с законом. Поясните , кто в курсе, пожалуйста
в, всё, примерно понял. Прочитал перекрестную старую новость. скорее всего купил квартиру и оформил на бабу когда та была ещё в браке с должником. Соответственно имущество попало под изъятие. Надо было на себя оформлять либо через дарственную.
+29
0
+29
Ответ Max Zhomkov
в, всё, примерно понял. Прочитал перекрестную старую новость. скорее всего купил квартиру и оформил на бабу когда та была ещё в браке с должником. Соответственно имущество попало под изъятие. Надо было на себя оформлять либо через дарственную.
на ней ип висели , а он на нее хату оформил 🤣
+23
0
+23
чёт я не понял, как изъяли квартиру так.. ну купили квартиру в браке, доля жены 50% , доля Ещенко тут не при делах, у него же нет проблем с законом.
Поясните , кто в курсе, пожалуйста
+14
-2
+12
Так говорит как будто нюансов нет никаких в этом деле, зачем дарить замужней женщине квартиру, ну хоть узнай сперва, у юристов спроси. Типичный футболист в общем
+9
0
+9
Читаю его и думаю, какой он туповатый… не представляю как он может быть главным тренером… ну а бабы, всегда бабы. Их никогда не смущает, если их мужья занимаются махинациями, главное бабки капают на шмотки. Зато если до изъятия дойдёт, орут «караул, беззаконие»
+4
0
+4
Ответ zzzeeerrrooo
на ней ип висели , а он на нее хату оформил 🤣
Сказочный персонаж 😁
+3
0
+3
Идеальный лох. Получатся делов наделал муж женушки а нагнули его.
+4
-2
+2
Ответ igls54
Думаю, тут идет развод простодушного Андрюши на бабки. Мы же с его женой и ее бывшим супругом незнакомы
так жена и ее бывший с этого ничего не имеют
разводят на бабло его адвокаты , могли просто ей банкротство оформить
+2
0
+2
Работал бы на заводе и не знал бы этих проблем
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
на ней ип висели , а он на нее хату оформил 🤣
мдааа))
+1
0
+1
Ответ Max Zhomkov
чёт я не понял, как изъяли квартиру так.. ну купили квартиру в браке, доля жены 50% , доля Ещенко тут не при делах, у него же нет проблем с законом. Поясните , кто в курсе, пожалуйста
Думаю, тут идет развод простодушного Андрюши на бабки. Мы же с его женой и ее бывшим супругом незнакомы
+2
-1
+1
— У Топтунова дачу отбирают!
— И правильно отбирают, давно пора! С жульём, допустим, надо бороться.
— Ну почему он жулик? Человек умеет жить.
— Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк?
©
0
0
0
С чего такой поток информации о Ещенко? Он проплатил что ли взрыв воспоминаний о нем?
+1
-1
0
мда, жалко андрюшку
0
0
0
Ответ Max Zhomkov
в, всё, примерно понял. Прочитал перекрестную старую новость. скорее всего купил квартиру и оформил на бабу когда та была ещё в браке с должником. Соответственно имущество попало под изъятие. Надо было на себя оформлять либо через дарственную.
Винить в данном случае может только себя.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий