Ещенко об арестованной квартире: «Одну государство уже забрало, теперь взялось за вторую. Придется покупать другое жилье, а мог бы на ребенка эти деньги потратить»
Андрей Ещенко рассказал, что у его семьи пытаются изъять еще одну квартиру.
В декабре 2022 года стало известно, что супругу Ещенко и их ребенка выселяют из квартиры, купленной футболистом за несколько лет до этого. Жилье арестовали по делу о финансовых махинациях бывшего супруга жены Ещенко.
– Год назад стало известно, что у твоей семьи изымают квартиру. Удалось решить вопрос положительно?
– Нет. Суд наши ходатайства не стал принимать.
– И как быть?
– Никак. Одну квартиру государство уже забрало, теперь взялось за вторую. Хотят выселить людей, но там есть нюансы: ребенок живет с мамой, а по закону их выселять нельзя.
– Дикость какая. Делал покупку на свои деньги, а недвижимость конфисковали из‑за финансовых махинаций бывшего мужа твоей супруги. Руки опускаются после такого беззакония?
– Такая у нас жизнь. Конечно, у меня есть мнение на этот счет. Факт в том, что деньги за квартиру уже не вернешь, как и за адвокатов. Остается только забыть эту историю как кошмарный сон и купить другое жилье.
– Хорошо, если есть такая возможность.
– Да, не каждый может себе позволить. Но я бы эти деньги мог потратить на ребенка, а приходится покупать новую квартиру, – сказал бывший игрок «Спартака».
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Поясните , кто в курсе, пожалуйста
разводят на бабло его адвокаты , могли просто ей банкротство оформить
— И правильно отбирают, давно пора! С жульём, допустим, надо бороться.
— Ну почему он жулик? Человек умеет жить.
— Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк?
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