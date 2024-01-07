Ещенко об арестованной квартире: «Одну государство уже забрало, теперь взялось за вторую. Придется покупать другое жилье, а мог бы на ребенка эти деньги потратить»

Андрей Ещенко рассказал, что у его семьи пытаются изъять еще одну квартиру.

В декабре 2022 года стало известно, что супругу Ещенко и их ребенка выселяют из квартиры, купленной футболистом за несколько лет до этого. Жилье арестовали по делу о финансовых махинациях бывшего супруга жены .

– Год назад стало известно, что у твоей семьи изымают квартиру. Удалось решить вопрос положительно?

– Нет. Суд наши ходатайства не стал принимать.

– И как быть?

– Никак. Одну квартиру государство уже забрало, теперь взялось за вторую. Хотят выселить людей, но там есть нюансы: ребенок живет с мамой, а по закону их выселять нельзя.

– Дикость какая. Делал покупку на свои деньги, а недвижимость конфисковали из‑за финансовых махинаций бывшего мужа твоей супруги. Руки опускаются после такого беззакония?

– Такая у нас жизнь. Конечно, у меня есть мнение на этот счет. Факт в том, что деньги за квартиру уже не вернешь, как и за адвокатов. Остается только забыть эту историю как кошмарный сон и купить другое жилье.

– Хорошо, если есть такая возможность.

– Да, не каждый может себе позволить. Но я бы эти деньги мог потратить на ребенка, а приходится покупать новую квартиру, – сказал бывший игрок « ».

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