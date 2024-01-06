Андрей Ещенко: «Окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал, теперь передо мной стоят новые цели» 

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Первая лига Кубань Футбол

Андрей Ещенко подтвердил, что не будет возобновлять игровую карьеру.

— Осенью ты не исключил, что можешь возобновить карьеру. Эта мысль еще жива?

— Нет, окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал, теперь передо мной стоят новые цели.

— А себе доказать, что рановато ты закончил в «Спартаке»?

— Такие мысли были, что закончил раньше, чем нужно было. С другой стороны, нужно искать плюсы из того решения. Например, не потерял окончательно здоровье, начал раньше заниматься тренерской деятельностью, получил новый опыт по другую сторону футбольной карьеры — в управленческой должности, – сказал 39-летний экс-защитник «Спартака».

С июля прошлого года Ещенко занимает пост руководителя программы развития молодежного футбола в «Кубани».

В 2017 году Ещенко выиграл Мир РПЛ и Суперкубок России в составе «Спартака», в 2007-м стал чемпионом Украины вместе с киевским «Динамо».

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14 комментариев
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для человека который остался без родительской поддержки с малых лет. Андрей проделал отличную работу, вплоть до вызову в сборную. Большой молодец!
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Доказал ты многое, когда из Локо в Анжи уходил
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Андрей на самом деле неплохой футболист и прекрасный человек. Побольше бы таких людей
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Ответ Quiet Dad
кто это?
Ты про себя ?
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Комментарий удален модератором
А, как же команда "Слабые"?
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Едва ли не единственный человек в Спартаке, присутствие которого на скамейке запасных в любом качестве не приносило вреда игре команды, скорее наоборот от него всегда исходила положительная энергия...
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Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Глыба
Комментарий удален пользователем
Прежде чем использовать некоторые слова,следовало бы знать их значение."Фуфлыжник"-карточный должники и т.д..Какое отношение к Ещенко оно имеет?.Верхушек хапнете и поливает,не зная сути
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Ответ Quiet Dad
кто это?
Если ты не знаешь Ещенко ,то ты явно не следишь за РПЛ
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Ответ Quiet Dad
кто это?
Во вопросу задаваемому человеком, можно судить об уровне данного человека. Так что лучше бы вы молчали.
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Ответ FEZ10
Если ты не знаешь Ещенко ,то ты явно не следишь за РПЛ
Некоторые индивидуумы из северной столицы не знают что Аршавин играл в Арсенале, ещё подкалывают что в тульском....
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Ответ Тмб68рус
Доказал ты многое, когда из Локо в Анжи уходил
Помню в журнале "Футбол" читал его интерью что мол за локо с детства, траляля... А по факту кинул команду когда в анжи побежал
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