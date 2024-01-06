Андрей Ещенко: «Окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал, теперь передо мной стоят новые цели» 

Андрей Ещенко подтвердил, что не будет возобновлять игровую карьеру.

— Осенью ты не исключил, что можешь возобновить карьеру. Эта мысль еще жива?

— Нет, окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал, теперь передо мной стоят новые цели.

— А себе доказать, что рановато ты закончил в «Спартаке»?

— Такие мысли были, что закончил раньше, чем нужно было. С другой стороны, нужно искать плюсы из того решения. Например, не потерял окончательно здоровье, начал раньше заниматься тренерской деятельностью, получил новый опыт по другую сторону футбольной карьеры — в управленческой должности, – сказал 39-летний экс-защитник « ».

С июля прошлого года занимает пост руководителя программы развития молодежного футбола в « ».

В 2017 году Ещенко выиграл Мир РПЛ и Суперкубок России в составе «Спартака», в 2007-м стал чемпионом Украины вместе с киевским «Динамо».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам