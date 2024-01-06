Ещенко о разбитой машине в 2015-м: «Не скажу, что чудил. Отвернулся на три секунды – влетел в столб. Сейчас везде камеры, гонять негде»

Теги Спартак Кубань (до 2020) Андрей Ещенко премьер-лига Россия происшествия Матч ТВ Футбол

Андрей Ещенко рассказал о ДТП в 2015 году.

– «Кубань» – не чужой для тебя клуб. Чем запомнилось то время?

– Хорошее время было. Мы здорово играли, в чемпионате заняли пятое место, на матчах собирался полный стадион. Обидно только из-за проигранного финала Кубка России. По именам та «Кубань» была мощной командой, банда у нас была что надо: Попов и Мельгарехо, которые ушли в «Спартак», пришедший из «Марселя» Каборе, другие ребята.

– За медали по силам было зацепиться?

– Конечно! Я себя в этом виню.

– Почему?

– Попал в аварию. Если бы не это происшествие, уверен: железобетонно выиграли бы Кубок России и в чемпионате повыше оказались бы.

– Вздрагиваешь спустя годы, проезжая в Краснодаре мимо места ДТП?

– Отпереживал еще тогда. Там же после меня еще несколько человек влетели в столбы, после чего положили лежачих полицейских, поставили светофор и повесили камеры. Теперь не поразгонишься особо.

– Понимаешь, что чудил за рулем?

– Не скажу, что чудил. Машина развивает бешеную скорость, ею надо уметь управлять, а я не справился. Отвернулся на три секунды – влетел в столб…

– Научился за эти годы справляться с мощными моторами?

– Заново привыкаю. В Москве-то я с водителем постоянно был, а сейчас сам за руль сел.

– Ты спокойный водитель?

– Везде камеры, гонять негде. Да и пробки в Краснодаре дают о себе знать: они не такие серьезные, как московские. Город небольшой, улицы узкие, расстояния – не чета Москве, поэтому хочешь или нет, а едешь по дороге спокойно.

– Твой Nissan GT–R ушел под списание. Сколько он стоил?

– Не помню, но хорошо, что машина была полностью застрахована.

– Что сказали в «Кубани», когда узнали?

– Все в шоке были, переживали. Я и сам испугался. В аварии рассек губу, думал, что все обошлось. Наутро приехал на тренировку, переоделся и почувствовал, что побаливает боковая связка колена. В итоге пропустил месяц в концовке сезона.

– Когда летел в столб, жизнь пробежала перед глазами?

– Даже не успел ни о чем подумать. Только когда выбрался из разрушенной машины, понял, что случилось, как мне повезло остаться в живых. Еще ходил и собирал карточки со своим изображением, чтобы никто не узнал, что это я в ДТП попал, – сказал бывший игрок «Спартака».

Фото: matchtv.ru

Авария Андрея Ещенко

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17 комментариев
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Три секунды не следить за дорогой это на самом деле много.
Я переживаю за рулём, что когда чихаю приходится глаза закрывать на автомате, а тут аж три секунды
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+19
Ещенко так и в защите играл: отвернулся на 3 секунды - из-под него гол забили
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То есть (судя по интервью) гонять ему сейчас мешают только лежачие полицейские, камеры, светофоры? Ах если бы в голове было что-то, позволяющее самому себе устанавливать ограничения и соблюдать правила…
+18
-3
+15
Среднестатистический ногомячист с миллионами на счету, но без серого вещества в голове, IQ как у воробья
+5
-1
+4
Ответ sashka.loker
Три секунды не следить за дорогой это на самом деле много. Я переживаю за рулём, что когда чихаю приходится глаза закрывать на автомате, а тут аж три секунды
ну он условно сказал, а так на самом деле всё происходит в доли секунд
+3
-1
+2
Ответ Stadjer
То есть (судя по интервью) гонять ему сейчас мешают только лежачие полицейские, камеры, светофоры? Ах если бы в голове было что-то, позволяющее самому себе устанавливать ограничения и соблюдать правила…
Тут как говорится горбатого могила исправит. Если человек после одного раза так и не понял что чудом остался жив и был дан ещё один шанс, но он также упорно лезет в такой адреналин, то тут уже ничего не поделаешь. Я после почти такой же аварии на следующий день с утра уже в церкви стоял на коленях и говорил спасибо что остался жив, с тех пор на подсознательном уровне что-то срабатывает, когда начинаю превышать или нарушать. P.S. С наступающим Рождеством!
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Метров 50 ехал, получается, не глядя на дорогу.
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Тут слава богу, что невинных людей на тот свет не отправил
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Ответ MstAndreev
Нет, я понимаю, почему футболисты уровня Мбаппе или Неймара могут себе позволить личного водителя. А вот почему личного водителя может себе позволить футболист уровня Ещенко - этого я не понимаю)
я тебя уверяю , Ещенко этого тоже не понимает)
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Ответ MstAndreev
Нет, я понимаю, почему футболисты уровня Мбаппе или Неймара могут себе позволить личного водителя. А вот почему личного водителя может себе позволить футболист уровня Ещенко - этого я не понимаю)
личный водитель в Москве стоит 100к в среднем, с большим опытом и рекомендациями. Недавно в нашу контору пришёл личный водитель руководителя за 100к как раз. Не на своё авто, на служебное естественно.
А в таких городах как Краснодар там и за 40-50к найдёшь.
Так что для человека с зарплатой тысяч 300, это не проблема, чтобы нанять.
А у Ещенко зарплата была естественно больше)
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