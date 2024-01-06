Ещенко о разбитой машине в 2015-м: «Не скажу, что чудил. Отвернулся на три секунды – влетел в столб. Сейчас везде камеры, гонять негде»

Андрей Ещенко рассказал о ДТП в 2015 году.

– « » – не чужой для тебя клуб. Чем запомнилось то время?

– Хорошее время было. Мы здорово играли, в чемпионате заняли пятое место, на матчах собирался полный стадион. Обидно только из-за проигранного финала Кубка России. По именам та «Кубань» была мощной командой, банда у нас была что надо: Попов и Мельгарехо, которые ушли в «Спартак», пришедший из «Марселя» Каборе, другие ребята.

– За медали по силам было зацепиться?

– Конечно! Я себя в этом виню.

– Почему?

– Попал в аварию. Если бы не это происшествие, уверен: железобетонно выиграли бы Кубок России и в чемпионате повыше оказались бы.

– Вздрагиваешь спустя годы, проезжая в Краснодаре мимо места ДТП?

– Отпереживал еще тогда. Там же после меня еще несколько человек влетели в столбы, после чего положили лежачих полицейских, поставили светофор и повесили камеры. Теперь не поразгонишься особо.

– Понимаешь, что чудил за рулем?

– Не скажу, что чудил. Машина развивает бешеную скорость, ею надо уметь управлять, а я не справился. Отвернулся на три секунды – влетел в столб…

– Научился за эти годы справляться с мощными моторами?

– Заново привыкаю. В Москве-то я с водителем постоянно был, а сейчас сам за руль сел.

– Ты спокойный водитель?

– Везде камеры, гонять негде. Да и пробки в Краснодаре дают о себе знать: они не такие серьезные, как московские. Город небольшой, улицы узкие, расстояния – не чета Москве, поэтому хочешь или нет, а едешь по дороге спокойно.

– Твой Nissan GT–R ушел под списание. Сколько он стоил?

– Не помню, но хорошо, что машина была полностью застрахована.

– Что сказали в «Кубани», когда узнали?

– Все в шоке были, переживали. Я и сам испугался. В аварии рассек губу, думал, что все обошлось. Наутро приехал на тренировку, переоделся и почувствовал, что побаливает боковая связка колена. В итоге пропустил месяц в концовке сезона.

– Когда летел в столб, жизнь пробежала перед глазами?

– Даже не успел ни о чем подумать. Только когда выбрался из разрушенной машины, понял, что случилось, как мне повезло остаться в живых. Еще ходил и собирал карточки со своим изображением, чтобы никто не узнал, что это я в ДТП попал, – сказал бывший игрок « ».

Фото: matchtv.ru

Авария Андрея Ещенко

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