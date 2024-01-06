Ещенко о тренерстве: «В «Спартак» все хотят, а я начну со Второй лиги, наберусь опыта, отучусь на Pro. Хочу живой процесс – участвовать в тренировках, придумывать их, передавать свой опыт»

Андрей Ещенко рассказал о желании стать тренером после завершения карьеры.

– Твое будущее в футболе: генеральный директор или работа в академии до пенсии?

– Ни то, ни другое. Заполнять всякие бумаги, общаться с подчиненными, будучи офисным сотрудником – не мое. А в детско‑юношеском футболе я получаю практику, опыт. Работая в академии «Спартака», а теперь и « », я отдаю дань клубам, получаю колоссальный опыт.

Я хочу живой процесс: участвовать в тренировках, придумывать их, передавать свой опыт футболистам. Вот это мне нравится.

– И когда ты станешь тренером?

– Уже пытаюсь идти к этому. Управленческий опыт поможет мне руководить командой, тренерским штабом, административным персоналом. «Кубань» сейчас дает такую возможность расти профессионально. Я хочу пройти все этапы с самого низа. Пошел учиться на лицензию Pro, но не поступил, и чтобы не терять время, устроился в «Кубань», а клуб пошел навстречу и дал такую должность.

– В « » видишь себя?

– Туда все хотят. А я начну со Второй лиги, наберусь опыта, отучусь на Pro, потом лига, а дальше уже .

– До сборной России дорасти?

– Цель такая будет стоять, но со временем. Пока – задача стать тренером команды лиги. Плавно это организовываем, возможно, будет «Кубань‑2». А когда работал в спартаковской академии, были мысли о возрождении «Спартака‑2», – сказал экс-игрок «Спартака».

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