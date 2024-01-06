Ещенко о тренерстве: «В «Спартак» все хотят, а я начну со Второй лиги, наберусь опыта, отучусь на Pro. Хочу живой процесс – участвовать в тренировках, придумывать их, передавать свой опыт»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Б Спартак-2 Кубань мол Матч ТВ Кубань Вторая лига А Футбол

Андрей Ещенко рассказал о желании стать тренером после завершения карьеры.

– Твое будущее в футболе: генеральный директор или работа в академии до пенсии?

– Ни то, ни другое. Заполнять всякие бумаги, общаться с подчиненными, будучи офисным сотрудником – не мое. А в детско‑юношеском футболе я получаю практику, опыт. Работая в академии «Спартака», а теперь и «Кубани», я отдаю дань клубам, получаю колоссальный опыт.

Я хочу живой процесс: участвовать в тренировках, придумывать их, передавать свой опыт футболистам. Вот это мне нравится.

– И когда ты станешь тренером?

– Уже пытаюсь идти к этому. Управленческий опыт поможет мне руководить командой, тренерским штабом, административным персоналом. «Кубань» сейчас дает такую возможность расти профессионально. Я хочу пройти все этапы с самого низа. Пошел учиться на лицензию Pro, но не поступил, и чтобы не терять время, устроился в «Кубань», а клуб пошел навстречу и дал такую должность.

– В «Спартаке» видишь себя?

– Туда все хотят. А я начну со Второй лиги, наберусь опыта, отучусь на Pro, потом Первая лига, а дальше уже РПЛ.

– До сборной России дорасти?

– Цель такая будет стоять, но со временем. Пока – задача стать тренером команды Второй лиги. Плавно это организовываем, возможно, будет «Кубань‑2». А когда работал в спартаковской академии, были мысли о возрождении «Спартака‑2», – сказал экс-игрок «Спартака».

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16 комментариев
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Мостовой в шоке бгг)
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+13
Молодец, шаг за шагом... удачи!
+10
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пошёл учиться на Pro, но не поступил, решил не останавливаться, пошёл тренирлвать, это как?
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Ответ Luneville
Мостовой в шоке бгг)
Наверное, Ещенко чеканить плохо умеет. Пришлось пойти по длинному пути.
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Мостовой лихорадочно заикал и перекрестился
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Вот, кстати, Мостовой чемпионом России не был, пусть и тренирует союзный Спартак. ветеранский.
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Очень здравомыслящий оказался человек. Урок Мостовому.
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А это так нужно? Он поиграл лет 20, чемпионом России стал - поэтому минимум на Спартак соглашаться должен. Какая Вторая лига?
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Интересно почему не поступил то
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Мостовой: "А что, так можно было?"
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правильное мышление, всему своё время и место..
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Ответ Kadiy
пошёл учиться на Pro, но не поступил, решил не останавливаться, пошёл тренирлвать, это как?
Ну ты в какой стране живёшь?)))
Не знаешь, как у нас можно договориться?))
Я без лицензии работал год в детских садах.
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Ответ Kadiy
пошёл учиться на Pro, но не поступил, решил не останавливаться, пошёл тренирлвать, это как?
Может у него уже есть лицензия низшей категории, позволяющей тренировать во второй лиге.
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Ответ Kadiy
пошёл учиться на Pro, но не поступил, решил не останавливаться, пошёл тренирлвать, это как?
подпольный тренер Корейко
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Ответ ParvizLNDRreal
Интересно почему не поступил то
Провалил вступительные экзамены
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Ответ Spiker1606
Провалил вступительные экзамены
Да брось ты. Там что-то другое явно.
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