Ещенко о тренерстве: «В «Спартак» все хотят, а я начну со Второй лиги, наберусь опыта, отучусь на Pro. Хочу живой процесс – участвовать в тренировках, придумывать их, передавать свой опыт»
Андрей Ещенко рассказал о желании стать тренером после завершения карьеры.
– Твое будущее в футболе: генеральный директор или работа в академии до пенсии?
– Ни то, ни другое. Заполнять всякие бумаги, общаться с подчиненными, будучи офисным сотрудником – не мое. А в детско‑юношеском футболе я получаю практику, опыт. Работая в академии «Спартака», а теперь и «Кубани», я отдаю дань клубам, получаю колоссальный опыт.
Я хочу живой процесс: участвовать в тренировках, придумывать их, передавать свой опыт футболистам. Вот это мне нравится.
– И когда ты станешь тренером?
– Уже пытаюсь идти к этому. Управленческий опыт поможет мне руководить командой, тренерским штабом, административным персоналом. «Кубань» сейчас дает такую возможность расти профессионально. Я хочу пройти все этапы с самого низа. Пошел учиться на лицензию Pro, но не поступил, и чтобы не терять время, устроился в «Кубань», а клуб пошел навстречу и дал такую должность.
– В «Спартаке» видишь себя?
– Туда все хотят. А я начну со Второй лиги, наберусь опыта, отучусь на Pro, потом Первая лига, а дальше уже РПЛ.
– До сборной России дорасти?
– Цель такая будет стоять, но со временем. Пока – задача стать тренером команды Второй лиги. Плавно это организовываем, возможно, будет «Кубань‑2». А когда работал в спартаковской академии, были мысли о возрождении «Спартака‑2», – сказал экс-игрок «Спартака».
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Не знаешь, как у нас можно договориться?))
Я без лицензии работал год в детских садах.