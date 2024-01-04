Реал – Атлетико, прогноз на матч 10 января 2024, Суперкубок Испании

«В Новый год с новыми надеждами» – так говорят многие люди. И для мадридского «Реала» этот год начался уже неплохо, поскольку он на какое-то время наконец-то вернул привычное себе лидерство, подвинув с первого места в Ла Лиге выстрелившую в этом сезоне «Жирону». И именно этой победой он завершил первый круг чемпионата Испании. Однако у клуба впереди не только второй круг Ла Лиги, но и ещё один важный турнир: Суперкубок Испании.

Суперкубок Испании, как и завершившийся недавно клубный чемпионат мира, пройдёт на полях Саудовской Аравии. Формат Суперкубка уже стал привычным для любителей испанского футбола: два полуфинала и финал. Соперником «Реала» по полуфиналу станет «Атлетико», который в прошлом сезоне занял 3-е место в чемпионате. Итак, в каком состоянии подходят оба наших участника к матчу Суперкубка?

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Реал

Как уже известно, «Реал» недавно возглавил наконец-то турнирную таблицу Ла Лиги, обыграв в предыдущем туре «Мальорку» со скромным счётом 1:0. Матч прошёл в рамках 19-го тура Ла Лиги и обозначил, таким образом, лидерство титулованного клуба по итогам первого круга чемпионата Испании. Счёт действительно скромный при том, что матч прошёл сугубо под диктовку мадридцев (владение мячом в процентах 67 против 33, 5 фолов против 15, 12 ударов по воротам против 5), а их противник до 78-й минуты сдерживал натиск и, разумеется, держал ворота на замке (Предраг Райкович за весь матч совершил четыре сэйва). Единственный гол забил Антонио Рюдигер с передачи продолжающего поддерживать топовый уровень Луки Модрича. И стоит отметить, что Винисиус и Джуд Беллингем выступили точно не на том уровне, который от них обычно ожидают.

Отмечается, что по итогам первого тура мадридцы превосходно отработали в обороне в большинстве матчей, что и позволило им добиться заветного лидерства. По очкам у команды Карло Анчелотти равенство с «Жироной», равно как и по исходам матчей (15 побед, 3 ничьи, одно поражение), но победа 30 сентября в очной встрече 3:0 позволяет «Реалу» лидировать. Следующая игра Ла Лиги пройдёт 21 января против «Альмерии» дома. Но это потом, а пока что «Реал» готовится к Суперкубку после кубкового матча против клуба «Арандина» из 4-го испанского дивизиона – команды, которая настолько радовалась попаданию в сетке на именитый клуб, что даже список футболок для обмена составила. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу многократного чемпиона: «Арандина» в любом случае приобрела опыт игры против команды мирового класса, а «Реал» провёл, можно сказать, «тренировку с повышенной ответственностью».

Атлетико

«Атлетико», кстати, является единственной командой Ла Лиги, которая в этом сезоне в матче первенства Испании нанесла поражение «Реалу»: это случилось 24 сентября на домашней арене «индейцев», которые победили 3:1. Но вот только от этого Диего Симеоне не легче: так уж получилось, что они в прошлом туре попали под каток «Жироны», которая ведёт погоню за «Реалом», при этом всячески отрицая её в качестве своей цели. И своим поражением осложнили себе борьбу за еврокубки.

Это была сумасшедшая игра во всех смыслах, завершившаяся со счётом 4:3. «Жирона» открыла счёт на 2-й минуте и по ходу встречи вела 1:0 и 3:1, но в обоих случаях «медведи» сравнивали счёт. Все три гола своей команды забил Альваро Мората (дважды ему ассистировал Родриго Де Поль): два гола в первом тайме, один во втором. Хет-трик у Мораты мог быть ещё в первом тайме, когда он отличился в компенсированное время, но гол не засчитали из-за офсайда. И всё же даже ничью «Атлетико» не смог удержать: Иван Мартин забил четвёртый и победный мяч на первой компенсированной минуте встречи.

«Жирона» продолжает идти с «Реалом» нога в ногу, а «Атлетико» с 38 очками в активе проигрывает по дополнительному показателю уже «Атлетику» из Бильбао. Причиной поражения Диего Симеоне назвал нехватку напористости и надёжности в обороне. Но исправлять неудачи в Ла Лиге придётся спустя пару недель: если повезёт, то команда сможет подняться с 5-го места повыше и как минимум бросить вызов «Барселоне» (за «Реалом» и «Жироной» пока что угнаться не может никто). Сейчас Симеоне необходимо определить, хватит ли имеющейся напористости и надёжности его команде в полуфинале Суперкубка. Этот полуфинал заодно покажет, какие уроки Диего Симеоне извлёк из недавней кубковой игры против скромного «Луго», завершившейся победой 3:1 (дубль Мемфис Депая и один гол на счету Анхеля Корреа позволили «Атлетико» продолжить выступления).

Прогноз

Первый полуфинал Суперкубка, в котором сыграют «Реал» и «Атлетико», состоится 10 января 2023 года на стадионе «Мрсул Парк» (он же «Аль-Авваль») и начнётся в 22:00 по московскому времени. (Ну а ровно сутки спустя там же начнётся второй полуфинал между «Барселоной» и «Осасуной»). Google на эту игру прогнозов пока никаких не делал, поэтому сразу давайте обратимся к букмекерской конторе BetBoom и выясним, кому отдают букмекеры предпочтение и чего именно ждут от предстоящего матча.

Начнём, по традиции, с исходов на эту встречу. «Реал» подходит к ней в статусе фаворита матча: на его победу в основное время предлагается коэффициент 2.09, на ничью и перевод матча в дополнительное время (или серию пенальти) предлагается коэффициент 3.6, а на победу «Атлетико» он составляет 3.65. Кэфы здесь находятся на уровне повыше обычного, как можно заметить, но на то и игра. Стоит заметить, что шансы на то, что «Атлетико» как минимум не проиграет в основное время, намного ниже шансов «Реала» на победу в основное время. Об этом же свидетельствуют и кэфы на двойные исходы: 1.3 на победу «Реала» или ничью за 90 минут, 1.32 на победу любой из команд без каких-нибудь там овертаймов, 1.77 на победу «Атлетико» или ничью за 90 минут. Ну а если задавать напрямую вопрос, кто выиграет вне зависимости от наличия овертаймов, то букмекеры опять же назовут фаворитом «Реал»: 1.58 на его победу и выход в финал против 2.5 на итоговую победу «Атлетико».

Перейдём к тоталу. Абсолютно одинаковые коэффициенты на тотал больше 2.5 и меньше 2.5 – 1.92 на любой из этих тоталов. В какую же сторону склониться в данном случае? Разобраться можно отчасти, исходя из предыдущих результатов игр этих команд – пять предыдущих встреч могут немного пояснить, в какой форме находятся наши участники. Начнём мы с «Реала», который формально будет хозяином во встрече. Спойлерить не имеет смысла: 5 из 5 в хорошем смысле.

12 декабря 2023. Лига чемпионов. Унион Берлин 2:3 Реал.

17 декабря 2023. Ла Лига. Реал 4:1 Вильярреал.

21 декабря 2023. Ла Лига. Алавес 0:1 Реал.

3 января 2024. Ла Лига. Реал 1:0 Мальорка.

6 января 2024. Кубок Испании. Арандина 1:3 Реал.

По результатам пяти минувших встреч понятно, почему фаворитами являются именно Карло Анчелотти и компания. Правда, перед этими пятью встречами была зафиксирована очковая потеря в гостевом матче с «Бетисом» (1:1). И вот если бы не эта ничья, «Реал» был бы сейчас единоличным лидером Ла Лиги (а так он всё-таки делит лидерство с «Жироной», хоть тут нюансов и хватает). Лёгких побед у «Реала» в Ла Лиге за эти пять встреч не было, если не брать «Вильярреал», к тому же именно от «Атлетико» потерпели «галактикос» пока что единственное поражение в этом сезоне Ла Лиги. Да и «Унион» играл до самого конца в Лиге чемпионов и не желал опять оставаться с «баранкой» в графе набранных очков.

Что касается тоталов в играх «Реала», то в пяти встречах три раза был зафиксирован тотал больше 3.5 (на него предлагается ныне кэф 3.35) и дважды скромный меньше 1.5 (его можно выбрать с кэфом 3.7). Из этих крупных тоталов формально два тотала относятся к тоталам больше 4.5 (коэффициент 6.4). Впрочем, противники «Реала» по крупным тоталам были всё же не из разряда топовых команд и серьёзных противников.

Теперь давайте оценим результаты пяти предыдущих встреч Диего Симеоне и его подопечных, которые имеют статус гостей. Забегая вперёд, скажем, что у «Атлетико» проблем ещё много.

16 декабря 2023. Ла Лига. Атлетик 2:0 Атлетико.

19 декабря 2023. Ла Лига. Атлетико 3:3 Хетафе.

23 декабря 2023. Ла Лига. Атлетико 1:0 Севилья.

3 января 2024. Ла Лига. Жирона 4:3 Атлетико.

6 января 2024. Кубок Испании. Луго 1:3 Атлетико.

Помните, что мы сказали о том, что «Атлетико» по дополнительным показателям уступает в Ла Лиге «Атлетику», что из Бильбао? Очная встреча этих двух команд, завершившаяся поражением команды Диего Симеоне со счётом 0:2 (а там как раз пресловутый тотал меньше 2.5), является тому причиной. Перестрелка с «Жироной» подарила немало впечатлений фанатам «медведей», но в турнирном плане оказалась совершенно бесполезной из-за того, что три очка ушли каталонцам (ничья с «Хетафе» хотя бы дала одно очко). Победа над «Севильей» фактически даёт только три очка с учётом того, что «Севилья» рискует в следующем туре в случае неудачи свалиться в зону вылета.

Что касается тоталов на эти встречи, то и здесь у «Атлетико» в пяти матчах, равно как и у «Реала», трижды был зафиксирован тотал больше 3.5. Три матча, в каждом из которых подопечные Диего Симеоне забивали по три мяча. Уже сам факт этого доказывает, что команда должна находиться выше в турнирной таблице. Два тотала из этих можно отнести к разряду больше 5 (коэффициент 13.5 на это событие), и подобный тотал является максимальным в линии, предлагаемой BetBoom на эту встречу. Узреть тотал меньше 2, как это случилось в игре с «Севильей» (ну или как у «Реала» с «Мальоркой»), предлагается с кэфом 2.8 (против тотала больше 2 за 1.45).

Если же вы хотите сделать ставки на индивидуальный тотал одной команды, то для «Реала» оптимальными вариантами будут либо тотал больше 1.5 за 2.02, либо меньше 1.5 за 1.79. Немало вариантов того, кто может отличиться у «королевского клуба»: Беллингем, Модрич, Винисиус, Рюдигер, Родриго… Правда, железобетонных гарантий на проведённый на высоком уровне матч не будет. Вот Беллингему с «Мальоркой» не удалось проявить себя по максимуму, но интересно будет на него ещё раз взглянуть в игре против «Атлетико». Ну а вот в отношении «Атлетико» из индивидуальных тоталов предлагаются тоталы больше 1 и меньше 1. Коэффициенты на них примерно такие же: 2.01 и 1.8 соответственно. Букмекеры вообще уверены в том, что зрители увидят голы от обеих команд: эта уверенность выражается в кэфе 1.75 на событие «Обе команды забьют» (любителям игр в одни ворота предлагается кэф 2.08).

Исходя из коэффициентов, можно полагать, что «Реалу» вполне по силам победить с перевесом в один мяч, но может случиться и ничья в основное время. Вот эта же разница в условные 0.5 отражается и в форах: отрицательная фора (-0.5) на Анчелотти с коэффициентом 2.09, положительная фора (+0.5) на Симеоне с коэффициентом 1.77. Более крупная фора типа (-1) на «Реал» предлагается с кэфом 3.15: BetBoom сомневается, что даже такой команде удастся выиграть с более крупным счётом. А вот нулевые форы за 1.53 или 2.57 вполне себе реальны.

Нетрудно догадаться, что и первый гол букмекеры ждут от «Реала» (кэф 1.79). На открытие счёта усилиями «Атлетико» предлагается коэффициент 2.28, а вот на то, что после 90 минут на табло будут унылые нули, предлагается коэффициент 12. Что касается списка тех, кто может отличиться и вписать свою фамилию на табло в списке голеодоров, то у буков на первом месте стоит Винисиус Жуниор с коэффициентом 2.88 на свой гол. Вторым идёт Родриго с коэффициентом 3.1, а третье место одновременно делят Альваро Мората, Хоселу и Джуд Беллингем с коэффициентом 3.25. Ещё ниже идут Гонсало Гарсия (3.75) и Антуан Гризманн, Николас Пас (кэф 4 на каждого). Кэф 4.33 предлагается опять на гол одного из трёх игроков: Мемфиса Депая, Анхеля Корреа и Адриана Ниньо.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.92.

Противники «Реала», которым он мог забить три и больше, высоким классом не обладали. Здесь ему будет противостоять команда, которая его в Ла Лиге в этом сезоне уже победила. Однако как раз с таким противником «Реал» может показать все свои игровые возможности. И то же самое можно сказать об «Атлетико», который три раза забивал в матчах Ла Лиги по три мяча. Ждём хорошую результативную игру, и, как не раз говорили перед великими матчами, пусть победит сильнейший!

Где смотреть матч Реал – Атлетико

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