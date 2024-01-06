«Арандина» отправила «Реалу» список футболок, которые игроки хотят получить после матча Кубка Испании. Форму Модрича просили чаще всего, Беллингем – на 2-м месте

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«Арандина» направила «Реалу» список футболок, которые хотят получить игроки.

Сегодня «Реал» и «Арандина» сыграют в 1/16 финала Кубка Испании.

По данным Marca, перед матчем «Арандина» направила «Реалу» список фамилий игроков, футболки которых игроки клуба хотят получить после матча. По словам президента «Арандины» Вирджинии Мартинес, после жеребьевки «Реал» связывался с клубом несколько раз.

Сообщается, что чаще всего игроки «Арандины» просили футболку Луки Модрича – 9 из 22 футболистов в заявке. 3 игрока попросили футболку Джуда Беллингема, по 2 – Тони Крооса и Родриго. Также футболисты просили футболки Начо Фернандеса, Винисиуса Жуниора, Тибо Куртуа и Кепы Аррисабалаги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арандина» – «Реал». Начало – в 23:30 по московскому времени.

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