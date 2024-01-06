«Арандина» отправила «Реалу» список футболок, которые игроки хотят получить после матча Кубка Испании. Форму Модрича просили чаще всего, Беллингем – на 2-м месте

«Арандина» направила «Реалу» список футболок, которые хотят получить игроки.

Сегодня «Реал» и «Арандина» сыграют в 1/16 финала Кубка Испании.

По данным Marca, перед матчем «Арандина» направила « » список фамилий игроков, футболки которых игроки клуба хотят получить после матча. По словам президента «Арандины» Вирджинии Мартинес, после жеребьевки «Реал» связывался с клубом несколько раз.

Сообщается, что чаще всего игроки «Арандины» просили футболку – 9 из 22 футболистов в заявке. 3 игрока попросили футболку , по 2 – и Родриго. Также футболисты просили футболки Начо Фернандеса, , Тибо Куртуа и Кепы Аррисабалаги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арандина» – «Реал». Начало – в 23:30 по московскому времени.

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