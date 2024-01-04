Тренер «Жироны» о победе в Ла Лиге: «Это не наша цель, бороться с «Реалом» мы не можем. Еврокубки – мечта»

Мичел Санчес считает, что «Жирона» не сможет бороться с «Реалом» за титул.

Вчера «Жирона» выиграла у «Атлетико» (4:3) в матче 19-го тура Ла Лиги. У них с «Реалом» по 48 очков. «Барселона», у которой матч в запасе, и «Атлетико» отстают на 10 баллов.

«Победа в – это не наша цель. Мы двигаемся от матча к матчу и хотим попасть в еврокубки. Это уже впишет нас в историю.

Мы провели очень хороший матч. Многое мы сделали здорово. У моих игроков невероятный характер, они проявляют упорство в трудные моменты. Они всегда стараются идти вперед.

Еврокубки – это наша мечта. Бороться с « » мы не можем. Очень сложно набирать столько же очков, как великие, в каждом матче», – сказал .

«Жирона» снова обыграла топа – 4:3 с «Атлетико». Не отпускают «Реал»

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