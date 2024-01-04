Тренер «Жироны» о победе в Ла Лиге: «Это не наша цель, бороться с «Реалом» мы не можем. Еврокубки – мечта»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Мичел Санчес Футбол

Мичел Санчес считает, что «Жирона» не сможет бороться с «Реалом» за титул.

Вчера «Жирона» выиграла у «Атлетико» (4:3) в матче 19-го тура Ла Лиги. У них с «Реалом» по 48 очков. «Барселона», у которой матч в запасе, и «Атлетико» отстают на 10 баллов.

«Победа в Ла Лиге – это не наша цель. Мы двигаемся от матча к матчу и хотим попасть в еврокубки. Это уже впишет нас в историю.

Мы провели очень хороший матч. Многое мы сделали здорово. У моих игроков невероятный характер, они проявляют упорство в трудные моменты. Они всегда стараются идти вперед.

Еврокубки – это наша мечта. Бороться с «Реалом» мы не можем. Очень сложно набирать столько же очков, как великие, в каждом матче», – сказал Мичел Санчес.

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16 комментариев
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Реалист.А фантаст Хави нёс бы очередной бред
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Тренер «Жироны» о победе в Ла Лиге: наша цель не вылететь из Ла Лиги))
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Ответ tankist231
Так мыслить нельзя, тогда точно не выиграют
Все правильно он говорит,во первых снимает давление с команды и игроков,а во вторых,с такой защитой титулы не берут + Реал,который прет и прет вперед,думаю,в топ 3 они скорее всего закончат,но титул вряд ли )
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Скромничает тренер первого каталонского, чего уж там
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Ответ Николай Бойко
Тренер «Жироны» о победе в Ла Лиге: наша цель не вылететь из Ла Лиги))
Как раз Руни свободен)
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Так мыслить нельзя, тогда точно не выиграют
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В ЛЧ они уже полюбому попали, думаю даже в тройке они уже полюбому будут
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Еще один Эмери)
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Надо поискать внутри Сити групп защитников,чтобы наверняка быть в зоне ЛЧ.
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Интересное заявление. С одной стороны реалистично смотрящего на мир чела, с другой - не собирается ли клуб продать парочку ключевых фигур в окно?
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Ответ tankist231
Так мыслить нельзя, тогда точно не выиграют
Они точно не выиграют если будут заявлять обратное, пушо класса у них никакого нет, это их 1 сезон на таком уровне
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Ответ Rister81
Все правильно он говорит,во первых снимает давление с команды и игроков,а во вторых,с такой защитой титулы не берут + Реал,который прет и прет вперед,думаю,в топ 3 они скорее всего закончат,но титул вряд ли )
Не верить в себя, не есть хорошо, хотя да, он реалист)
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Ответ Алекс Мелкумян
Они точно не выиграют если будут заявлять обратное, пушо класса у них никакого нет, это их 1 сезон на таком уровне
Жирона не статусная команда, но играют игроки, а не заслуги, вот если в Барселону поставить игроков Оренбурга, они же не станут всех выносить только из за названия команды..... Это как команда какая нибудь попадёт в ек первый раз и потом начинают говорить, опыта нет, первый раз попали и тд, хотя все игроки с опытом игры в ек, всё зависит от уровня и опыта игроков, а не названия команды
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Ответ tankist231
Так мыслить нельзя, тогда точно не выиграют
если вспомнить тот самый Лестер, то Раньери тоже до последнего отнекивался и говорил, что "хорошо, что мы точно не вылетим" и всё в таком духе
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