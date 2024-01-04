Симеоне о 3:4 от «Жироны»: «Атлетико» проиграл конкуренту за выход в Лигу чемпионов. Не хватило напористости и надежности в обороне» 

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Жирона Футбол

Диего Симеоне оценил поражение от «Жироны» (3:4) в Ла Лиге.

«Я всегда смотрю на положительные аспекты. Мы начали не лучшим образом, соперник был лучше на протяжении 30 минут, но мы отлично провели второй тайм и смогли сравнять счет (3:3). Мы прикладывали огромные усилия, поэтому пришлось делать замены – я видел, что игроки очень устали.

Плохо, что проиграли, тем более конкуренту в борьбе за выход в Лигу чемпионов. Мы не были столь же напористы, как они. Мы были недостаточно надежны в обороне, чтобы предотвратить их голевые атаки. Поздравляем соперника, это был отличный матч.

Отставание в чемпионской гонке? Я не заглядываю дальше, чем ближайший кубковый матч [с «Луго»]. Прошло столько лет, и ничего в этом плане не меняется», – сказал главный тренер «Атлетико».

«Жирона» снова обыграла топа – 4:3 с «Атлетико». Не отпускают «Реал»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Облак много пропускает.4 от Жироны,3 от Хетафе.Надо было вовремя его продавать млн за 80 в АПЛ.
+3
0
+3
не хватило яиц сказать что проиграл претенденту на чемпионсто. списал их вместе со своим Атлетико
+2
-1
+1
Ответ Zamorano 1+8
не хватило яиц сказать что проиграл претенденту на чемпионсто. списал их вместе со своим Атлетико
как бы мне этого не хотелось, но Реал в итоге заберет чемпионство
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий