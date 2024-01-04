Симеоне о 3:4 от «Жироны»: «Атлетико» проиграл конкуренту за выход в Лигу чемпионов. Не хватило напористости и надежности в обороне» 

Диего Симеоне оценил поражение от «Жироны» (3:4) в Ла Лиге.

«Я всегда смотрю на положительные аспекты. Мы начали не лучшим образом, соперник был лучше на протяжении 30 минут, но мы отлично провели второй тайм и смогли сравнять счет (3:3). Мы прикладывали огромные усилия, поэтому пришлось делать замены – я видел, что игроки очень устали.

Плохо, что проиграли, тем более конкуренту в борьбе за выход в чемпионов. Мы не были столь же напористы, как они. Мы были недостаточно надежны в обороне, чтобы предотвратить их голевые атаки. Поздравляем соперника, это был отличный матч.

Отставание в чемпионской гонке? Я не заглядываю дальше, чем ближайший кубковый матч [с «Луго»]. Прошло столько лет, и ничего в этом плане не меняется», – сказал главный тренер « ».

«Жирона» снова обыграла топа – 4:3 с «Атлетико». Не отпускают «Реал»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам