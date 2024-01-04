Реал Мадрид – Атлетико где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперкубок Испании 10 января
В среду, 10 января, сыграют Реал Мадрид и Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Мадрид – Атлетико
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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