«Один из величайших!» «Челси» поздравил Азара с 33-летием

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу Эден Азар соцсети Футбол

«Челси» поздравил Эдена Азара с днем рождения.

Сегодня ему исполняется 33 года.

«Один из величайших на все времена. С днем рождения, Эден!» – говорится в сообщении «Челси» в твиттере.

Эден Азар объявил о завершении карьеры в октябре 2023 года. Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год и завоевал с клубом 6 трофеев, в том числе 2 титула АПЛ и 2 кубка Лиги Европы. Последним клубом в карьере Эдена был мадридский «Реал».

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32 комментария
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Топовый Азар времён Челси это было на загляденье - украшение футбола.
Жаль, что всё так закончилось, но спасибо за то, что было, с Днём Рождения. Может увидим ещё Эдена ещё в каком-то качестве в футболе. Мне бы хотелось )
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Ответ analogia
Мог стать легендой Челси, а по итогу стал трансферным посмешищем для Реала. от добра добра не ищут
так он и стал легендой Челси.
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Офигеть, ему только 33...
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
заколебали уже своим бургером
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Азар: “I’m loving it!”
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Было бы хорошо, если бы не было так притянуто за уши)) А начал вроде адекватно, но знал, что даже в Рождество ты и адекватность не сойдётесь;( Ну а насчёт медальки, между бронзой ЧМ и золотом ЧЕ, видимо только ты и Азар выбрали бы первое, судя по твоему посту)))
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Парапапапааааааа 🍔
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Ответ Direct free kick
Пусть покается перед великим Моуриньо
Огласите весь список, пожалуйста!
Кому там еще надо покаяться.
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Хороший игрок был
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спокойно еще 2-3 года мог бы попылить в Америке/ Японии/ СА
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С Днюхой, Эден!!! Возвращайся на поле!!! Все ждут тебя!!! ⚽️⚽️
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В 30 по сути закончил, случай тяжелый
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
думаешь что это смешно?
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Сослан Бедоев
Было бы хорошо, если бы не было так притянуто за уши)) А начал вроде адекватно, но знал, что даже в Рождество ты и адекватность не сойдётесь;( Ну а насчёт медальки, между бронзой ЧМ и золотом ЧЕ, видимо только ты и Азар выбрали бы первое, судя по твоему посту)))
Золото ЧЕ выиграли другие ребята. Роналду за этим наблюдал с бровки.
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Ответ Иван Чеховъ
Золото ЧЕ выиграли другие ребята. Роналду за этим наблюдал с бровки.
Роналду вытянул за уши ту сборную в финал, хорватам забили с его ускорения вконце, Куарежма добил. Уэльс он лично приложил.
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Ответ Иван Чеховъ
Золото ЧЕ выиграли другие ребята. Роналду за этим наблюдал с бровки.
До выхода Эдера они беспомощно тыркались по полю, пиная в ауты мяч и даже так на 90+3 Жиньяк вроде мог бы мочить Португалию, однако штанга справедливости решила, что пора титулу ехать в Португалию
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Ответ Николай Бойко
Офигеть, ему только 33...
Офигеть, классический комментарий для плюсов…
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дрыга даже в этой новости про Азара смог притянуть своего любимчика Криштиану
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