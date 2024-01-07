«Один из величайших!» «Челси» поздравил Азара с 33-летием
«Челси» поздравил Эдена Азара с днем рождения.
Сегодня ему исполняется 33 года.
«Один из величайших на все времена. С днем рождения, Эден!» – говорится в сообщении «Челси» в твиттере.
Эден Азар объявил о завершении карьеры в октябре 2023 года. Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год и завоевал с клубом 6 трофеев, в том числе 2 титула АПЛ и 2 кубка Лиги Европы. Последним клубом в карьере Эдена был мадридский «Реал».
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Жаль, что всё так закончилось, но спасибо за то, что было, с Днём Рождения. Может увидим ещё Эдена ещё в каком-то качестве в футболе. Мне бы хотелось )
Кому там еще надо покаяться.