Роналду, Лэмпард, Дрогба, Азар, Озил, Макелеле и Чех – в команде мечты Моуринью
Жозе Моуринью составил символическую сборную игроков, которых тренировал.
Сейчас португалец возглавляет «Рому». До этого он поработал в «Реале», «Интере», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэме», «Порту» и других командах.
В команду мечты, которую Моуринью озвучил в ходе подкаста Джона Оби Микела Obi One Podcast, попали:
– вратарь: Петр Чех;
– правый защитник: Хавьер Дзанетти;
– центральные защитники: Джон Терри, Рикарду Карвалью;
– левый защитник: Вильям Галлас;
– центральные полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил;
– правый вингер: Криштиану Роналду;
– левый вингер: Эден Азар;
– нападающий: Дидье Дрогба.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Старая гвардия которой не важно было кто играет против них. Таких не делают больше
Ещё и в Реале немного потом зацепил )
Лучший британский левый защитник в истории, да и в принципе один из лучших в истории.
В остальном все читалось, исходя из разных интервью Моура, где он ностальгирует о своих бывших игроках и командах.
Челси у него был бандой, Интер больше ассоциируется с воинами. Обе команды крутейшие.
Великий арг уже зачастую в опорке играл. Галлас тоже тот еще латераль.
Майкон при Жозе в Интере был чуть ли не главным игроком и рвал на своем фланге просто всех. Ожидал тут увидеть его.
Выбрать пару к Терри, наверное, тоже задача не из легких для Моура была