Роналду, Лэмпард, Дрогба, Азар, Озил, Макелеле и Чех – в команде мечты Моуринью

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Жозе Моуринью составил символическую сборную игроков, которых тренировал.

Сейчас португалец возглавляет «Рому». До этого он поработал в «Реале», «Интере», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэме», «Порту» и других командах.

В команду мечты, которую Моуринью озвучил в ходе подкаста Джона Оби Микела Obi One Podcast, попали:

вратарь: Петр Чех;

правый защитник: Хавьер Дзанетти;

центральные защитники: Джон Терри, Рикарду Карвалью;

левый защитник: Вильям Галлас;

центральные полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил;

правый вингер: Криштиану Роналду;

левый вингер: Эден Азар;

нападающий: Дидье Дрогба.

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32 комментария
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Чех Терри Лэмпард Дрогба 💪
Старая гвардия которой не важно было кто играет против них. Таких не делают больше
+17
0
+17
Где Аленичев?
+12
0
+12
Ответ ArdaTuran
Из Интера всего один игрок, а из Порту 0? Ну-ну.
Карвальо у него играл в порту и Челси )
Ещё и в Реале немного потом зацепил )
+11
0
+11
Ответ DanielCarvalho
Чех Терри Лэмпард Дрогба 💪 Старая гвардия которой не важно было кто играет против них. Таких не делают больше
Для меня всегда было странно, что в этот список не добавляют Эшли Коула.
Лучший британский левый защитник в истории, да и в принципе один из лучших в истории.
+10
0
+10
Ответ kokakoka
Где Аленичев?
В сердечке Маура, первый запасной
+9
0
+9
Между прочим, в отличие от абсолютного большинства подобных "дрим-тимов" - очень даже жизнеспособная команда.
+8
0
+8
Ответ ArdaTuran
Из Интера всего один игрок, а из Порту 0? Ну-ну.
Рикарду Карвалью
+4
0
+4
Это Челси мечты!
+4
-1
+3
Ответ zzzeeerrrooo
Что такого в Терри? Тот же Стоунс не хуже будет и медали со сборной есть
Друг, я делаю скидку что ты еще молод (надеюсь на это)) потому что спрашивать что такого в Терри, и сравнивать его со Стоунзом, это уголовно наказуемо, и карается ста ударами плетью
+3
-1
+2
Мда... аж восемь игроков из Челси.
+1
0
+1
Состав убийственный по именам
+1
0
+1
потерял Майкона
+1
0
+1
Ответ Константин Анчуков
Карвальо у него играл в порту и Челси ) Ещё и в Реале немного потом зацепил )
А вот про это не знал, спасибо, что просвятили (без сарказма).
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Что такого в Терри? Тот же Стоунс не хуже будет и медали со сборной есть
🤦‍♂️
0
0
0
Ответ Proper Chels
Для меня всегда было странно, что в этот список не добавляют Эшли Коула. Лучший британский левый защитник в истории, да и в принципе один из лучших в истории.
Всё потому что, те он пребезчик из стана принципиального соперника
0
0
0
Ответ DanielCarvalho
Друг, я делаю скидку что ты еще молод (надеюсь на это)) потому что спрашивать что такого в Терри, и сравнивать его со Стоунзом, это уголовно наказуемо, и карается ста ударами плетью
а вот это в точку
0
0
0
Ответ ArdaTuran
А вот про это не знал, спасибо, что просвятили (без сарказма).
Было бы за что 🤝
0
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Ответ Proper Chels
Удивлен увидеть Галласа. Думал Эшли будет. В остальном все читалось, исходя из разных интервью Моура, где он ностальгирует о своих бывших игроках и командах.
Галлас мог играть в защите везде - в центре, на правом фланге и ещё его Моуриньо переучил в игре на левом фланге, хотя сам Галлас этой позицией не был доволен. Всё-таки он правша. Коул конечно на левом фланге был предпочительней
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Ответ kokakoka
Где Аленичев?
И Смертин
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я немного удивлён тем что нет Рамоса и Златана
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Слезы радости от такого состава) 👍
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Железные солдаты Моуринью. Жаль нельзя устроить его 3 заход на Бридже.
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Удивлен увидеть Галласа. Думал Эшли будет.
В остальном все читалось, исходя из разных интервью Моура, где он ностальгирует о своих бывших игроках и командах.
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Центральная ось Чех Терри Лампард Дрогба - хребет Челси, крутейшая банда.
Челси у него был бандой, Интер больше ассоциируется с воинами. Обе команды крутейшие.
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Такая команда была бы жёсткой, несокрушимой духом (как минимум). Разве что с оговоркой, что Озил и Азар до 30. p.s. Галлас странный выбор, учитывая Коула и Марсело.
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Фланги защиты прикольные.
Великий арг уже зачастую в опорке играл. Галлас тоже тот еще латераль.
Майкон при Жозе в Интере был чуть ли не главным игроком и рвал на своем фланге просто всех. Ожидал тут увидеть его.
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Галлас удивил конечно. Он играл отлично за Челси, но конкуренция по позиции не слабая. Нуну Валенте, Эшли Коул, Киву, Марсело, Аспиликуэта успел поиграть слева, Шоу. Это определенно комплимент Вильяму.

Выбрать пару к Терри, наверное, тоже задача не из легких для Моура была
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