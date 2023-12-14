Роналду, Лэмпард, Дрогба, Азар, Озил, Макелеле и Чех – в команде мечты Моуринью

Жозе Моуринью составил символическую сборную игроков, которых тренировал.

Сейчас португалец возглавляет «Рому». До этого он поработал в « », « », «Манчестер Юнайтед», « », «Тоттенхэме», «Порту» и других командах.

В команду мечты, которую озвучил в ходе подкаста Джона Оби Микела Obi One Podcast, попали:

– вратарь: Петр Чех;

– правый защитник: Хавьер Дзанетти;

– центральные защитники: , Рикарду Карвалью;

– левый защитник: Вильям Галлас;

– центральные полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил;

– правый вингер: Криштиану Роналду;

– левый вингер: Эден Азар;

– нападающий: Дидье Дрогба.

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