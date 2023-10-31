Эден Азар: «Пока не скучаю по футболу. Наслаждаюсь жизнью, временем с семьей. Я получил то, что хотел»

Теги Челси Реал Мадрид Сборная Бельгии по футболу Эден Азар Футбол

Эден Азар не скучает по футболу после завершения карьеры в 32 года.

«Все идеально. Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьей, детьми. Я получил то, что хотел, и это идеальная жизнь.

Конечно [я смотрю футбол], у меня дети играют в футбол. Я смотрю телевизор, когда могу, а также занимаюсь другими делами.

На данный момент я не скучаю по футболу, и это хорошо. Посмотрим через несколько месяцев.

Мои дети попросили меня поехать [на церемонию вручения «Золотого мяча»], поэтому я сказал: «Хорошо, поехали, проведем ночь в Париже вместе и повеселимся», – ответил бывший вингер «Реала», «Челси» и сборной Бельгии.

Азар не лузер, закончивший в 2019-м. Он волшебник, которого будет не хватать

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4 комментария

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Акира_1
Ну в принципе успешная карьера: в футбол наигрался в Челси и набрал трофеи, в Реал здорово съездил на заработки + плюс пополнил коллекцию титулов.
+5
0
+5
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Marcus-light
Богатый титулованный состоявшийся профессионал с прекрасной семьей без хронических болезней. В комментариях нет тех, кто в праве осудить Азара)
+3
0
+3
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