Эден Азар: «Пока не скучаю по футболу. Наслаждаюсь жизнью, временем с семьей. Я получил то, что хотел»
Эден Азар не скучает по футболу после завершения карьеры в 32 года.
«Все идеально. Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьей, детьми. Я получил то, что хотел, и это идеальная жизнь.
Конечно [я смотрю футбол], у меня дети играют в футбол. Я смотрю телевизор, когда могу, а также занимаюсь другими делами.
На данный момент я не скучаю по футболу, и это хорошо. Посмотрим через несколько месяцев.
Мои дети попросили меня поехать [на церемонию вручения «Золотого мяча»], поэтому я сказал: «Хорошо, поехали, проведем ночь в Париже вместе и повеселимся», – ответил бывший вингер «Реала», «Челси» и сборной Бельгии.
Азар не лузер, закончивший в 2019-м. Он волшебник, которого будет не хватать
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
4 комментария