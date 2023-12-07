Джанфранко Дзола: «Азар сводил Сарри с ума. Эден жаловался на тренировки, хотел разнообразия, но всегда был полезен в решающие моменты и много раз выручал «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Джанфранко Дзола Кардифф Сити Эден Азар Маурицио Сарри Футбол

Джанфранко Дзола заявил, что Эдену Азару не нравилось работать с Маурицио Сарри.

«Азар сводил Маурицио с ума больше любого другого игрока.

Маурицио на тренировках говорил: «Так, ребята, начинаем все сначала». Азар отвечал: «Хорошо, тренер». А потом опускал голову, потому что не любил повторения [одних и тех же упражнений]. Я знаю, что такие футболисты, как он, хотели разнообразия, хотели делать что-нибудь веселое, потому что они настолько хороши, что способны самостоятельно выигрывать матчи.

При этом Азар был потрясающим футболистом, потому что он хоть и жаловался на тренировки, работу в зале, но всегда был очень полезен в решающие моменты.

Был трудный момент, когда мы проигрывали «Кардиффу» в гостях, а он был на скамейке, потому что мы предоставили ему отдых. Болельщики скандировали кричалки против Сарри и хотели, чтобы он ушел. Но Азар вышел на поле и полностью изменил ход матча, выиграв его для нас. Он был великолепен и провел потрясающий сезон. Он много раз нас выручал, так что я могу сказать о нем только хорошее», – заявил экс-тренер «синих» в эфире Obi One Podcast.

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5 комментариев
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Жаль погнался за деньгами и закончил карьеру, такого я вообще в истории футбола не видел, что бы топ-5 футболист моментально деграднул после перехода:) Риал на опыте конечно:))
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Хоть и проиграл в Юве кубок и суперкубок. Зато пока последний тренер который выиграл чемпионат с Юве. После него 9летняя победнная серия Юве прервалась.
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Заголовок статьи плохой, а Азар хороший.
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Ответ rigobersong
Жаль погнался за деньгами и закончил карьеру, такого я вообще в истории футбола не видел, что бы топ-5 футболист моментально деграднул после перехода:) Риал на опыте конечно:))
Ривалдо. Переход в Милан, через два года в Греции через пять в Узбекистане.
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Ответ Hitgoe Himgob
Ривалдо. Переход в Милан, через два года в Греции через пять в Узбекистане.
Как показало время верное решение принял, он переходил в Милан в 30 лет, на тот момент достаточно почтенный возраст был для футболиста и смог выиграть с Миланом Лигу Чемпионов, добавив этот титул к уже выигранному Кубку Мира, тот же роналдо который продался за деньги в реал этим похвастать не может:))
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