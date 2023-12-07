Джанфранко Дзола: «Азар сводил Сарри с ума. Эден жаловался на тренировки, хотел разнообразия, но всегда был полезен в решающие моменты и много раз выручал «Челси»

Джанфранко Дзола заявил, что Эдену Азару не нравилось работать с Маурицио Сарри.

«Азар сводил с ума больше любого другого игрока.

Маурицио на тренировках говорил: «Так, ребята, начинаем все сначала». Азар отвечал: «Хорошо, тренер». А потом опускал голову, потому что не любил повторения [одних и тех же упражнений]. Я знаю, что такие футболисты, как он, хотели разнообразия, хотели делать что-нибудь веселое, потому что они настолько хороши, что способны самостоятельно выигрывать матчи.

При этом Азар был потрясающим футболистом, потому что он хоть и жаловался на тренировки, работу в зале, но всегда был очень полезен в решающие моменты.

Был трудный момент, когда мы проигрывали « » в гостях, а он был на скамейке, потому что мы предоставили ему отдых. Болельщики скандировали кричалки против Сарри и хотели, чтобы он ушел. Но Азар вышел на поле и полностью изменил ход матча, выиграв его для нас. Он был великолепен и провел потрясающий сезон. Он много раз нас выручал, так что я могу сказать о нем только хорошее», – заявил экс-тренер «синих» в эфире Obi One Podcast.

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