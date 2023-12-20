Ройс возглавляет сопротивление против Терзича уже несколько недель. За это тренер оставил капитана в запасе на «Майнц»

Теги Боруссия Дортмунд Себастьян Кель бундеслига Германия Ханс-Йоахим Ватцке Марко Ройс Никлас Фюллькруг Юлиан Брандт Грегор Кобель Эдин Терзич Футбол

Марко Ройс конфликтует с тренером «Боруссии» Эдином Терзичем.

Как пишет Bild со ссылкой на людей, близких к клубу, несколько недель назад Ройс стал одним из игроков, возглавивших сопротивление против Терзича. При этом отмечается, что ранее у Марко и Эдина были теплые отношения.

Летом Ройсу при поддержке Терзича дали новый контракт, и на старте сезона Марко отплатил за доверие, показывая сильные и стабильные выступления. Однако, когда у «Боруссии» начался кризис, Марко стал играть хуже. Одной из кризисных точек стала замена Ройса в матче против «Аугсбурга» (1:1) на 58-й минуте: покидая поле, Марко пожал Терзичу руку, не глядя на него.

Учитывая поведение Ройса, Терзич решил наказать его и оставил в запасе на матч против «Майнца» (1:1). На поле капитан «Боруссии» так и не появился.

Ханс-Йоахим Ватцке и Себастьян Кель встретятся перед Рождеством, чтобы обсудить, как решить противоречия, возникшие между командой и тренером.

Отметим, что за последнее время о тактике Терзича негативно высказались Юлиан Брандт, Грегор Кобель и Никлас Фюллькруг.

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21 комментарий
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Подпольное?)

Ничего себе заголовок. "Возглавляет сопротивление"...
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Оби Ван Ройс против Дайта Эдина Вейдера в фильме
"Никогда такого не было и вот опять Дортмунд обдристался"
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Военный заголовок какой-то)
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Марко Ройс - "Моя борьба"✊
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Бомбический заголовок)
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А что ещё, должен сделать Терзич чтобы его уволили. После матча с Майнцем, его надо было увольнять. Так безвольно слить чемпионство, ещё умудриться.
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Вот потому и команда в ужасной форме. В клубе нет единства. Свыше 20 капризных игроков, как только 1 из них не выпускаешь сразу начинает вонять.
Ройс в последних матчах тень самого себя, на каком основании он хотел выходить на поле?
Сначала тренер прогнулся под Хуммельса при живом Зюле, но он хотя бы свою игру улучшил и будто вернулся в свою молодость. Затем Аллера начал выпускать, чтобы и ему угодить, хотя Аллер то ещё дно, от него больше вреда, чем пользы.
Потом Мален начал вонять из-за того посадили на лавку после серии ужасных матчей.
Следом Зюле, сейчас Ройс.
Ещё и Джан есть, который выходит на поле вместо Озджана, который хотя бы пахает за нескольких пассажиров.

Мукоко, Рейне и Морею шансов не дают. Рейна, когда его выпускают даже на 20 минут, успевает принести пользу. Пытается атаковать и создавать моменты.

То что вчера видел ужас какой-то. Клую теряет очки, а они катают мяч на своей половине поля, даже не пытаются атаковать, будто намеренно.
Возможно таким образом пытаются слить тренера.

Надо избавиться от многих авторитетов раздевалки. При всём уважении к Ройсу, ему уже пора смириться с игровым временем, либо же завершить карьеру, ибо уже не тянет уровень.
Аллера нужно сплавить за любую цену.
С Менье и так прощаемся, контракт кончается.
Вольфа продать и купить адекватного крайка.
Продать Малена и Джана.
Думаю, что и с Хуммельсом пора прощаться. Он сейчас очень хорош в обороне, но ему не хватает скорости. В сверхатакующей лиге медленным защитникам сложно играть. Потеря мяче и контра атака, за которым игрок не успеет бежать. Если Дортмудту нужна атакующая игра, то придётся попрощаться с Хуммельсом.

С Брандтом всё сложнее. Он пассивен в прессинге, замедляет атаки, но с другой стороны он сейчас лучший игрок атаки по результативности. Он игрок позиционной атаки, для прессингующей атакующей команде Рейна будет предпочтительнее.

Надеюсь летом займутся очисткой состава, иначе клуб погрузится в кризис и выпадет из топов Лиги, как Шальке.
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этого физрука надо было гнать после прсранного чемпионства!
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марш справедливости не входит в планы?🤣🤣🤣
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Там самого Ватцке уже давно менять пора (про Терзича - тем более - непонятно какого его вообще вернули): раньше хоть просто денег жалел, теперь уже лет 5 точно денег вбухивается валом, текучка тренеров и футболистов ужасная, а результата ноль - даже с кризисной "Баварией" не смогли выиграть чемпионат - какие у него оправдания?. Сейчас как играют какие результаты - просто позор: за 16 туров отставание от первого места - 12 очков (и это у "Байера" еще игра в запасе), последние игры - 3 очка из 15!
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Возглавил оппозицию
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ну и заголовок, спортс ру как всегда
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Ставлю на Ройса
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Ройс в роли сойки-пересмешницы?)
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Ройс дерзит Терзичу
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Свободу Ройсу !
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Играют как клоуны, даже слабенький Майнц обыграть не могут
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¡No pasarán!
Оборона Дортмунда от хорвата
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Дортмунд постоянно заявлял о стремлении стать топ клубом, рассказывая что им надоело как у них забирают лучших игроков каждый год. И при этом они сами же назначают главным тренером какого-то юнца из академии, будто бы заявляя "всё, мы сдаемся, и становимся просто клубом-донором, и ставим тренера чтоб он просто набирался опыта". И то что Терзича не убрали после прошло сезона, с этим мега фиаско в последнем туре - то это как раз подтверждает теорию о том, что Дортмунд отказался от любых попыток развиваться. Ну по игре так оно и есть в этом сезоне, команда никакая. Игроки просто продают себя.
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Ответ Максим Черкашин
А что ещё, должен сделать Терзич чтобы его уволили. После матча с Майнцем, его надо было увольнять. Так безвольно слить чемпионство, ещё умудриться.
Как будто до этого всё время выигрывали). Проигрывали чемпионат ещё раньше за долго до последнего тура
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