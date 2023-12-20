Ройс возглавляет сопротивление против Терзича уже несколько недель. За это тренер оставил капитана в запасе на «Майнц»
Марко Ройс конфликтует с тренером «Боруссии» Эдином Терзичем.
Как пишет Bild со ссылкой на людей, близких к клубу, несколько недель назад Ройс стал одним из игроков, возглавивших сопротивление против Терзича. При этом отмечается, что ранее у Марко и Эдина были теплые отношения.
Летом Ройсу при поддержке Терзича дали новый контракт, и на старте сезона Марко отплатил за доверие, показывая сильные и стабильные выступления. Однако, когда у «Боруссии» начался кризис, Марко стал играть хуже. Одной из кризисных точек стала замена Ройса в матче против «Аугсбурга» (1:1) на 58-й минуте: покидая поле, Марко пожал Терзичу руку, не глядя на него.
Учитывая поведение Ройса, Терзич решил наказать его и оставил в запасе на матч против «Майнца» (1:1). На поле капитан «Боруссии» так и не появился.
Ханс-Йоахим Ватцке и Себастьян Кель встретятся перед Рождеством, чтобы обсудить, как решить противоречия, возникшие между командой и тренером.
Отметим, что за последнее время о тактике Терзича негативно высказались Юлиан Брандт, Грегор Кобель и Никлас Фюллькруг.
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Ничего себе заголовок. "Возглавляет сопротивление"...
"Никогда такого не было и вот опять Дортмунд обдристался"
Ройс в последних матчах тень самого себя, на каком основании он хотел выходить на поле?
Сначала тренер прогнулся под Хуммельса при живом Зюле, но он хотя бы свою игру улучшил и будто вернулся в свою молодость. Затем Аллера начал выпускать, чтобы и ему угодить, хотя Аллер то ещё дно, от него больше вреда, чем пользы.
Потом Мален начал вонять из-за того посадили на лавку после серии ужасных матчей.
Следом Зюле, сейчас Ройс.
Ещё и Джан есть, который выходит на поле вместо Озджана, который хотя бы пахает за нескольких пассажиров.
Мукоко, Рейне и Морею шансов не дают. Рейна, когда его выпускают даже на 20 минут, успевает принести пользу. Пытается атаковать и создавать моменты.
То что вчера видел ужас какой-то. Клую теряет очки, а они катают мяч на своей половине поля, даже не пытаются атаковать, будто намеренно.
Возможно таким образом пытаются слить тренера.
Надо избавиться от многих авторитетов раздевалки. При всём уважении к Ройсу, ему уже пора смириться с игровым временем, либо же завершить карьеру, ибо уже не тянет уровень.
Аллера нужно сплавить за любую цену.
С Менье и так прощаемся, контракт кончается.
Вольфа продать и купить адекватного крайка.
Продать Малена и Джана.
Думаю, что и с Хуммельсом пора прощаться. Он сейчас очень хорош в обороне, но ему не хватает скорости. В сверхатакующей лиге медленным защитникам сложно играть. Потеря мяче и контра атака, за которым игрок не успеет бежать. Если Дортмудту нужна атакующая игра, то придётся попрощаться с Хуммельсом.
С Брандтом всё сложнее. Он пассивен в прессинге, замедляет атаки, но с другой стороны он сейчас лучший игрок атаки по результативности. Он игрок позиционной атаки, для прессингующей атакующей команде Рейна будет предпочтительнее.
Надеюсь летом займутся очисткой состава, иначе клуб погрузится в кризис и выпадет из топов Лиги, как Шальке.
Оборона Дортмунда от хорвата