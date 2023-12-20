Ройс возглавляет сопротивление против Терзича уже несколько недель. За это тренер оставил капитана в запасе на «Майнц»

Марко Ройс конфликтует с тренером «Боруссии» Эдином Терзичем.

Как пишет Bild со ссылкой на людей, близких к клубу, несколько недель назад Ройс стал одним из игроков, возглавивших сопротивление против Терзича. При этом отмечается, что ранее у и были теплые отношения.

Летом Ройсу при поддержке Терзича дали новый контракт, и на старте сезона Марко отплатил за доверие, показывая сильные и стабильные выступления. Однако, когда у « » начался кризис, Марко стал играть хуже. Одной из кризисных точек стала замена Ройса в матче против «Аугсбурга» (1:1) на 58-й минуте: покидая поле, Марко пожал Терзичу руку, не глядя на него.

Учитывая поведение Ройса, Терзич решил наказать его и оставил в запасе на матч против «Майнца» (1:1). На поле капитан «Боруссии» так и не появился.

и встретятся перед Рождеством, чтобы обсудить, как решить противоречия, возникшие между командой и тренером.

Отметим, что за последнее время о тактике Терзича негативно высказались Юлиан Брандт, Грегор Кобель и Никлас Фюллькруг.

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