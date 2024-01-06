Переход Санчо из «МЮ» в «Боруссию» ожидается в выходные. У «Дортмунда» не будет опции выкупа вингера

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Дортмундская «Боруссия» арендует Джейдона Санчо у «МЮ», вероятно, в эти выходные.

Клубы пока не согласовали переход 23-летнего вингера.

При этом по окончании сезона у «Боруссии» точно не будет права выкупа Санчо, в том числе из-за его высоких трансферной стоимости и зарплаты.

Англичанин перешел в «МЮ» из «Дортмунда» летом 2021 года за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

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4 комментария
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желаю набрать 10+10. хотелось бы посмотреть, что скажет о нём шарлатан
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Изрядно ощипанный, но не побежденный)
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Ответ Jaxongir Shodiev
желаю набрать 10+10. хотелось бы посмотреть, что скажет о нём шарлатан
Так может и наберёт. Но это не отменит того факта, что он был ленив и недисциплинирован. Писал уже об этом ранее. Футболист то он хороший, а вот с головой и со взрослением проблемы. Слишком рано словил звезду. Уверен, что в Боруссии он будет стараться, по-крайней мере в первое время, а когда "докажет" свою "правоту", вновь поплывёт.
Рад буду ошибиться. В своё время очень радовался его подписанию в МЮ, так как очень радовал (временами) в Боруссии. Думал в МЮ раскроется ещё больше. Раскрылся, но не в том )))
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