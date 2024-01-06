Переход Санчо из «МЮ» в «Боруссию» ожидается в выходные. У «Дортмунда» не будет опции выкупа вингера

Дортмундская «Боруссия» арендует Джейдона Санчо у «МЮ», вероятно, в эти выходные.

Клубы пока не согласовали переход 23-летнего вингера.

При этом по окончании сезона у « » точно не будет права выкупа , в том числе из-за его высоких трансферной стоимости и зарплаты.

Англичанин перешел в « » из «Дортмунда» летом 2021 года за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

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