Дмитрий Булыкин: «Верю в возвращение России на международную арену в 2024 году»

Дмитрий Булыкин считает, что Россия вернется в международные турниры в 2024 году.

«Верю в возвращение России на международную арену в 2024 году. Но это может случиться только к концу года, когда все большие спортивные события пройдут», – сказал бывший футболист сборной России.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

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