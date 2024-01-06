Дмитрий Булыкин: «Верю в возвращение России на международную арену в 2024 году»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что Россия вернется в международные турниры в 2024 году.

«Верю в возвращение России на международную арену в 2024 году. Но это может случиться только к концу года, когда все большие спортивные события пройдут», – сказал бывший футболист сборной России.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

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24 комментария
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Лучше бы шапку тогда носил а не варежки, глядишь голову бы не застудил😄
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Это он так матчи с Кубой и Кенией называет?)
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А я верю в Санта-Клауса и жизнь на Марсе. И продолжу верить несмотря ни на что 🤞🏻
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Ответ Ростовский
Да будет скоро возвращение. Владельцы клубов и олигархи знают это и вкладывают в составы, покупают много легионеров под скорое возвращение.
ахаххаха. ты конечно феерический) каждый раз с тебя смеюсь
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Верю в тебя, боевую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила... Зы. Булкин такой пафосный, что в него даже плюнуть хочется))
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Ответ Веничек
Такая уж свобода слова на спорце)) Но кто-то этого не замечает))
тут вполне свободно. видимо агрессор и правила не соблюдаешь
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Ответ Веничек
Такая уж свобода слова на спорце)) Но кто-то этого не замечает))
А ты в суд подай, Басманный!
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Ответ Дядя ТУРА
ахахха самому не смешно? не нравится сайт иди в одноклассники. там полное раздолье
Не нравится Россия, пора назад в Армению)))
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Ответ Дядя ТУРА
думаю тебе общаться самому с собой гораздо лучше. ибо логической цепочки так и не нашел в ответах
Говорю же - не способны реагировать на правду))
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Скучные борцы без логики((
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Ответ Дядя ТУРА
ахаххаха. ты конечно феерический) каждый раз с тебя смеюсь
Аналогично с тебя)))
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Ответ Веничек
Аналогично с тебя)))
дата регистрации 5 января. видимо немного смеёшься
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Ответ Веничек
Не нравится Россия, пора назад в Армению)))
а вот и путешествия пошли)))
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Ответ Дядя ТУРА
а вот и путешествия пошли)))
Я же говорю, не нравится жесткая правда))
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Ответ Веничек
Я же говорю, не нравится жесткая правда))
думаю тебе общаться самому с собой гораздо лучше. ибо логической цепочки так и не нашел в ответах
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