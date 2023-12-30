«Нужно уменьшить зарплаты игрокам. Балуют футболистов в такое тяжелое время». Булыкин о проблемах

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу деньги Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что футболисты в России зарабатывают слишком много.

«В российском футболе нужно улучшить качество полей, судейство и уменьшить зарплаты игрокам. Они должны получать деньги за достижение результатов, а не просто так.

В России балуют футболистов большими зарплатами в такое тяжелое время», – сказал бывший нападающий «Динамо».

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11 комментариев
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Вы что? С чего вы взяли, что сейчас тяжёлые времена? Или вы за альтернативного кандидата в марте?
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Они в любое время таких зарплат не заслуживают
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Популист покруче Ездрогановича
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Какое "тяжёлое время", ничего ведь не происходит, нас ведь заставили, потом сами приползут.
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Ответ Leon Petov
да вообще, в каждом дворе иномарки стоят, людям деньги девать некуда
Хоть одна там есть не в кредит сжирающий половины зарплаты?
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Вот, например, Федя Мельников, из этого, как его, из комендантского, выиграл перед войной ЗИЛ-101. Так вот он поступил достойно. Он просто счёл невозможным в такой трудный для страны момент пользоваться личным автомобилем и сдал его в ОСОВИАХИМ.
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Я давно писал что если госфинансирвание убрать или хотя бы жестко сократить,то большему счету ничего не изменится уедут максимум десяток легионеров,ну и процентов 5 паспортистов, а остальные паспортисты будут играть за зп в 10-20 раз меньше текущей,потому что они нигде в мире не нужны
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Ответ Jan Paskel
Популист покруче Ездрогановича
Я думал он нейросеть или аккаунт с которого много пользователей сидят
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Ответ Алекс Мелкумян
Я думал он нейросеть или аккаунт с которого много пользователей сидят
Булыкин-то? Тоже так думаю, не мог реальный человек трёшку швейцарцам отгрузить
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