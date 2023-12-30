«Нужно уменьшить зарплаты игрокам. Балуют футболистов в такое тяжелое время». Булыкин о проблемах

Дмитрий Булыкин считает, что футболисты в России зарабатывают слишком много.

«В российском футболе нужно улучшить качество полей, судейство и уменьшить зарплаты игрокам. Они должны получать деньги за достижение результатов, а не просто так.

В России балуют футболистов большими зарплатами в такое тяжелое время», – сказал бывший нападающий «Динамо».

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