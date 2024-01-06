Борис Игнатьев: «Качество легионеров в России должно быть выше. Нужно к своим относиться по-хозяйски. Если везти игроков, то калибра Малкома, Клаудиньо, Вендела»

Борис Игнатьев высказался о том, что ждет российский футбол в 2024 году.

«Наверное, надо отталкиваться от того, что мы видели. Мне понравился наш чемпионат – он конкурентоспособный. У нас нет команд, которые пропускают много голов, нет команд, которые заведомо уступают.

У нас нет больших мастеров, которые бы украшали эти игры, но в целом, нам надо оставить все то, что было здесь. Нам нужно решать специальные вопросы: поднять скорость, улучшить технику и более тщательное внимание обращать на тех футболистов, легионеров, которые приезжают к нам.

Качество игроков должно быть выше. Сегодня мне видится, что многие игроки не усиливают наш футбол. Поэтому надо изменить подход к этой работе и относиться к своим футболистам более тщательно, по-хозяйски.

Если при этом везти игроков, то такого калибра, как Малком, Клаудиньо, Вендел. Тогда это удачное сочетание позволит улучшить наш футбол», – сказал экс-тренер сборной России.

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