Борис Игнатьев: «Качество легионеров в России должно быть выше. Нужно к своим относиться по-хозяйски. Если везти игроков, то калибра Малкома, Клаудиньо, Вендела»

Теги Зенит премьер-лига Россия Борис Игнатьев лимит на легионеров Малком Клаудиньо Вендел Футбол

Борис Игнатьев высказался о том, что ждет российский футбол в 2024 году.

«Наверное, надо отталкиваться от того, что мы видели. Мне понравился наш чемпионат – он конкурентоспособный. У нас нет команд, которые пропускают много голов, нет команд, которые заведомо уступают.

У нас нет больших мастеров, которые бы украшали эти игры, но в целом, нам надо оставить все то, что было здесь. Нам нужно решать специальные вопросы: поднять скорость, улучшить технику и более тщательное внимание обращать на тех футболистов, легионеров, которые приезжают к нам.

Качество игроков должно быть выше. Сегодня мне видится, что многие игроки не усиливают наш футбол. Поэтому надо изменить подход к этой работе и относиться к своим футболистам более тщательно, по-хозяйски.

Если при этом везти игроков, то такого калибра, как Малком, Клаудиньо, Вендел. Тогда это удачное сочетание позволит улучшить наш футбол», – сказал экс-тренер сборной России. 

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6 комментариев
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Нормальных везли и везут, это нытье по поводу качества иностранных игроков, тренеров, менеджеров уже заколебало. Ну сколько можно?
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В нашем футболе качество понятие относительное....у кого какой бюджет такие и трансферы....
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Популизм. Избитая тема на которую высказываются все кто хотят. Медийно - беспроигрышно, на деле - сотрясание воздуха
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Даже в Крылья и Оренбург привозят латиносов, которые выше на голову местных деревьев, о чем он говорит? Какие воспитанники, сначала бы лимит отменить, чтобы они не получали по 5 миллионов сразу после академии, и уже тогда можно о чем-то разговаривать
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Относиться по-хозяйски к Венделу и Клаудиньо.
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Ответ Hitgoe Himgob
Нормальных везли и везут, это нытье по поводу качества иностранных игроков, тренеров, менеджеров уже заколебало. Ну сколько можно?
Верно. Везут и так хороших легионеров. Будь сейчас Еврокубки при нашем новом мягком лимите 13+12, то были бы даже очень шикарные результаты, имхо.
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