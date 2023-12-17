Николай Ларин: «Никогда не считал, что в РПЛ много качественных легионеров – не было и нет»
Николай Ларин считает, что легионеры среднего уровня не способствуют прогрессу РПЛ.
«Никогда не считал, что в чемпионате России много качественных легионеров. Их не было много, так же нет и сейчас.
Я вижу перспективу роста чемпионата и интереса к нему не из-за средних иностранцев. Если бы они были топ-уровня, то я бы понимал, что это нужно. Но сейчас не понимаю, зачем такое их количество нужно нашему чемпионату. Лучше пусть российские футболисты играют больше», – сказал бывший директор «Чертаново».
Николай Ларин: «В РПЛ 110 легионеров – зачем? Вряд ли они все топовые. Я всегда топлю за россиян. Надо, чтобы в лиге их было как можно больше»
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
действительно, так себе легионеры, в сборную даже не вызывались)
Как по мне, это легионеры отличного уровня, некоторые из которых поиграли в топ-клубах и в финалах Евро
Сейчас у Локо легионеры Митай и Фассон, все)
Кто же мешал вместо этого сброда подписать пару норм игроков?
В отличие от тех кто возит днищенских легов аля Цорн
Да и думаю, что любой легионер должен играть, если он сильнее. А ставить игрока просто за то, что он наш - россиянин - это бред. Выиграл конкуренцию - играешь. Проиграл ее даже средненькому легу, грош - цена таком россиянину. Испанцы не дадут соврать.
Но сравнить кого раньше привозил ЦСКА и сейчас.
Манчестер Сити, Интер на выезде могли обыграть, а сейчас на удержание с Факелом.