Николай Ларин: «Никогда не считал, что в РПЛ много качественных легионеров – не было и нет»

Теги премьер-лига Россия лимит на легионеров Чемпионат.com Николай Ларин Футбол

Николай Ларин считает, что легионеры среднего уровня не способствуют прогрессу РПЛ.

«Никогда не считал, что в чемпионате России много качественных легионеров. Их не было много, так же нет и сейчас.

Я вижу перспективу роста чемпионата и интереса к нему не из-за средних иностранцев. Если бы они были топ-уровня, то я бы понимал, что это нужно. Но сейчас не понимаю, зачем такое их количество нужно нашему чемпионату. Лучше пусть российские футболисты играют больше», – сказал бывший директор «Чертаново».

Николай Ларин: «В РПЛ 110 легионеров – зачем? Вряд ли они все топовые. Я всегда топлю за россиян. Надо, чтобы в лиге их было как можно больше»

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Халк, Витсель, Диарра, Фернандеш, Мариу, Макгиди, Данни, Лима, Виллиан, Гарай, Это’о,Видич
действительно, так себе легионеры, в сборную даже не вызывались)
+18
-1
+17
Не знаю, сужу по своему Локо. В 18-19 году в составе были Чорлука, Эдер, Хеведес, Жоау Мариу, Ману Фернандеш
Как по мне, это легионеры отличного уровня, некоторые из которых поиграли в топ-клубах и в финалах Евро
Сейчас у Локо легионеры Митай и Фассон, все)
+19
-3
+16
Ответ Roman
Не знаю, сужу по своему Локо. В 18-19 году в составе были Чорлука, Эдер, Хеведес, Жоау Мариу, Ману Фернандеш Как по мне, это легионеры отличного уровня, некоторые из которых поиграли в топ-клубах и в финалах Евро Сейчас у Локо легионеры Митай и Фассон, все)
а кто виноват что в Локо Митай и Фассон ? ведь еще есть Мампасси, Пердиньо, Кухта, Изидор, Раконяц и т.д.
Кто же мешал вместо этого сброда подписать пару норм игроков?
+6
-1
+5
А как же Василий Баранов ?
+3
0
+3
Ответ balander09
Халк, Витсель, Диарра, Фернандеш, Мариу, Макгиди, Данни, Лима, Виллиан, Гарай, Это’о,Видич действительно, так себе легионеры, в сборную даже не вызывались)
А все эти Олич, Вагнер Лав, Веллитон, Иванович, Видич, Хонда, Красич, Жо, Думбия, Ансальди, Карадениз, Тимощук, Куранья, Воронин, Вальбуэна, Буссуфа, Рондон...это всё так себе, ...уровень для нижний восьмерки
+3
0
+3
Ответ Сергей Пацаваца
А как же Василий Баранов ?
Макс Калиниченко, Володя Маминов, Сергей Гуренко, Роман Березовский... Неужели он всех забыл?
+3
0
+3
Ответ Дима
говорит, человек, который действительно, растил толковых игроков. В отличие от тех кто возит днищенских легов аля Цорн
А я про что говорю. Делал деньги на паспортистах, хвалит паспортистов. Скажи мне, сколько стоил бы парень с паспортом РФ уровня Гарре и какая бы у него была зарплата?)
+3
0
+3
после батла с хованским ничего ларине не слышал, живой, оказывается
+5
-3
+2
Ответ Дима
а кто виноват что в Локо Митай и Фассон ? ведь еще есть Мампасси, Пердиньо, Кухта, Изидор, Раконяц и т.д. Кто же мешал вместо этого сброда подписать пару норм игроков?
Игрок уровня Чорлуки или Жоау Мариу в нашу лигу не поедут больше. Кухта, Изидор вполне себе нормальные легионеры, их продали за столько же, за сколько покупали. Мампасси с рос. паспортом, Раконьяц шлак, да
+1
0
+1
Ответ Дима
а кто виноват что в Локо Митай и Фассон ? ведь еще есть Мампасси, Пердиньо, Кухта, Изидор, Раконяц и т.д. Кто же мешал вместо этого сброда подписать пару норм игроков?
Наверное то, что за те деньги, что купили перечисленных игроков, в то время можно было бы купить половину одного только игрока уровня Чорлуки
+1
0
+1
Ответ Roman
Не знаю, сужу по своему Локо. В 18-19 году в составе были Чорлука, Эдер, Хеведес, Жоау Мариу, Ману Фернандеш Как по мне, это легионеры отличного уровня, некоторые из которых поиграли в топ-клубах и в финалах Евро Сейчас у Локо легионеры Митай и Фассон, все)
В Зените навскидку - Шкртел, Ширл, Домингес, Дани, Ломбертс, Кришито, Халк, Витсель, Гарай, Гарсия, Иванович, Ловрен, Жулиано, Малком, ну и нынешние. Кто из наших лучше?
+3
-2
+1
Ответ Дима
ну к слову Прядкин в Локо потратил 20 млн. Еще 30 до него потратил Рангник. Чорлука стоил 10 млн. 5 Чорлук можнл было пригласить. Если бы вместо слитых 50 млн при немцах, потратили бы на качество
Сейчас игрок с таким бэкграундом будет стоить гораздо больше, да и пару лет назад тоже. Как раз может быть что и 30 млн
+1
0
+1
Ответ Плевал я
Говорит человек, который делал деньги на паспортистах
говорит, человек, который действительно, растил толковых игроков.
В отличие от тех кто возит днищенских легов аля Цорн
+5
-4
+1
Наверное дело в соотношении цена-качество. Наверное и агенты зарубежных игроков более адекватные и не требуют сумасшедших комиссий. Все сейчас считают деньги. Зря что ли клубы столько лет пробивали увеличение лимита
+1
0
+1
В Зените сейчас качественные легионеры. А так были Веллитон, Вагнер Лав, Данни, Чорлука, Алекс, да можно огромный список составить. Это были топовые игроки.
Да и думаю, что любой легионер должен играть, если он сильнее. А ставить игрока просто за то, что он наш - россиянин - это бред. Выиграл конкуренцию - играешь. Проиграл ее даже средненькому легу, грош - цена таком россиянину. Испанцы не дадут соврать.
+1
0
+1
а откуда им здесь быть в данный момент? Понятно, что приезжать будут только поленья или старики за бабки.
+1
0
+1
Ответ Антимосковский
после батла с хованским ничего ларине не слышал, живой, оказывается
а кто этот ларин?
0
0
0
Ответ balander09
Халк, Витсель, Диарра, Фернандеш, Мариу, Макгиди, Данни, Лима, Виллиан, Гарай, Это’о,Видич действительно, так себе легионеры, в сборную даже не вызывались)
Лав, Карвальо, Красич, Алекс, Веллитон, Плетикоса.
0
0
0
Ответ Andrei
В Зените сейчас качественные легионеры. А так были Веллитон, Вагнер Лав, Данни, Чорлука, Алекс, да можно огромный список составить. Это были топовые игроки. Да и думаю, что любой легионер должен играть, если он сильнее. А ставить игрока просто за то, что он наш - россиянин - это бред. Выиграл конкуренцию - играешь. Проиграл ее даже средненькому легу, грош - цена таком россиянину. Испанцы не дадут соврать.
Ни один из перечисленных игроков не может рассчитывать на приставку топ. За последние годы в эту категорию можно было вписать Халка, Виллиана, Диарры, Витцеля...
0
0
0
Ответ ЗЕНИТ65
В Зените навскидку - Шкртел, Ширл, Домингес, Дани, Ломбертс, Кришито, Халк, Витсель, Гарай, Гарсия, Иванович, Ловрен, Жулиано, Малком, ну и нынешние. Кто из наших лучше?
Ну Жулиано тут конечно смотрится невзрачно.
+1
-1
0
Без средних легионеров, нам бы оставалось созерцать на бесконечное кочевание из команды в команду одних и тех же откровенно слабых игроков и сбитых летчиков. Истории о том, что без средних легионеров появится сильная перспективная молодёжь, сказка. Лиги в которых так, по рейтингу находятся в самом хвосте
0
0
0
Легионеры добавляют конкуренцию и зачастую обходятся дешевле россиян. Вариться в собственном соку тоже такая себе история. Ларин должен понимать, что условный Пиняев быстрее и качественнее вырастит, когда будет регулярно противостоять Дугласу Сантосу, а не Коле Рассказову. Да и сам Коля Рассказов лучше научится играть в защите, обороняясь против Клаудиньо, а не такого же Пиняева.
0
0
0
последние лет 10 их реально по пальцам одной руки пересчитать. Даже те, кто зажигал в рпл (Муса. Думбия, Влашич,Ньясс и т.д) , на поверку оказались середняками, которые уйдя на повышение, провалились капитально. Времена, когда за смешные деньги находили Красича, Видича, Ивановича и других остались далеко позади.
0
0
0
Эксперт, конечно, глаз наметан.
Но сравнить кого раньше привозил ЦСКА и сейчас.
Манчестер Сити, Интер на выезде могли обыграть, а сейчас на удержание с Факелом.
0
0
0
Пока футболист не начнет играть в РПЛ нельзя предсказать как у него это будет получаться. А Фалькао к нам не поедет.
0
0
0
повторю свой же комментария , в десятке лучших игроков РФПЛ ( sofascore) два русских , и того получается 1к5ти , так может вопросы к русским футболистам . А Италии четыре итальянца , в Испании тоже четыре , в АПЛ один
+1
-1
0
Что значит небыло? Перечислить?))
+1
-1
0
Говорит человек, который делал деньги на паспортистах
+5
-5
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий