Николай Ларин: «Никогда не считал, что в РПЛ много качественных легионеров – не было и нет»

Николай Ларин считает, что легионеры среднего уровня не способствуют прогрессу РПЛ.

«Никогда не считал, что в чемпионате России много качественных легионеров. Их не было много, так же нет и сейчас.

Я вижу перспективу роста чемпионата и интереса к нему не из-за средних иностранцев. Если бы они были топ-уровня, то я бы понимал, что это нужно. Но сейчас не понимаю, зачем такое их количество нужно нашему чемпионату. Лучше пусть российские футболисты играют больше», – сказал бывший директор «Чертаново».

Николай Ларин: «В РПЛ 110 легионеров – зачем? Вряд ли они все топовые. Я всегда топлю за россиян. Надо, чтобы в лиге их было как можно больше»

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