Депутат Журова о футболе: «Во времена СССР мы побольше выигрывали. Тогда все было закрыто, варились в собственном соку, а результаты были лучше»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Светлана Журова Государственная дума сборная СССР лимит на легионеров Политика Футбол

Депутат Светлана Журова сравнила достижения российских и советских футболистов.

– Подведите футбольные итоги 2023 года для российского футбола.

– У нас есть легионеры, которые демонстрируют другую игру по сравнению с нашими футболистами, другую школу. Это всегда полезно в любом случае.

Если говорить про наших, раньше мы играли на международном уровне – и что, мы очень много там выиграли, что ли? Нет, в том и дело.

Во времена Советского Союза мы побольше выигрывали, хотя можно сказать, что тогда были другие люди, другие спортсмены, другая идеология. Возможно.

Но тогда все было закрыто, варились в собственном соку, а результаты были лучше, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.

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23 комментария
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во время СССР ты давно у стенки бы стояла
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Во времена СССР за сборную играли лучшие игроки со всех республик входивших в него 👀
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Ответ Александр Александрович
депутат журова занимайтесь лучше депутатскими делами не лезьте в футбол в котором вы ничего не понимаете
В депутатских делах она разбирается еще хуже.
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депутат журова занимайтесь лучше депутатскими делами не лезьте в футбол в котором вы ничего не понимаете
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Во времена СССР сборная России ничего не выигрывала
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Ответ Дядя ТУРА
во время СССР ты давно у стенки бы стояла
ой да ладно, во времена совка во власти тоже проходимцев хватало
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Напомните ей про несколько независимых ныне государств, которые входили в состав СССР. Если их сейчас вписать в нашу сборную, тоже неплохо получится. Но смысл уже изменится.
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Матч колхоз "Знамя Ильича" - колхоз "Чорвоний чобот".
Счëт 17 : 14. Вот это по-нашенски! Правда играли в лапту.
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Давай без нас строй совок номер два.
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почему журналисты задают вопросы про футбол человеку который даже его и не смотрит и не в курсе новостей ?
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Ответ savik-A.M.
что было закрыто ?
Наши не играли в иностранных клубах, а иностранцы не играли в чемпионате СССР.
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Ответ HK Traktor
Она вообще соображает? Какой собственный сок???
Моча, если дословно
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Все таки надо запретить на законодательном уровне бывшим спортсменам быть депутатами. Ну ни одной умной мысли, причем у всех.
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Только в СССР футболом занимались, а не делали вид
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госпожа журова помоги лучше мобикам.
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Ответ BaltikaSPb
Во времена СССР сборная России ничего не выигрывала
Но сборная РСФСР иногда выигрывала Спартакиаду народов СССР.
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Вот так переживаешь за несчастную женщину в 2006, чтобы через пятнадцать лет она выдала, а в совке было лучше, свой сок, понимаете🤦‍♂️
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Во времена СССР был, действительно, развит детский спорт, не было коррупции, богатые люди не отсвечивали, и не требовали пропихнуть в основу своё 10-летнее дитя, которое по мячу попасть не могло. талантам предоставляли все условия. Дело совсем не в закрытых границах. Искренне жаль, что наши депутаты этого даже не хотят понять.
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А у кого выигрывали, если все было закрыто?
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Ответ savik-A.M.
что было закрыто ?
Не знаю что она имеет ввиду, это слова из ее интервью -
Но тогда все было закрыто, варились в собственном соку, а результаты были лучше, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.
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