Депутат Журова о футболе: «Во времена СССР мы побольше выигрывали. Тогда все было закрыто, варились в собственном соку, а результаты были лучше»

Депутат Светлана Журова сравнила достижения российских и советских футболистов.

– Подведите футбольные итоги 2023 года для российского футбола.

– У нас есть легионеры, которые демонстрируют другую игру по сравнению с нашими футболистами, другую школу. Это всегда полезно в любом случае.

Если говорить про наших, раньше мы играли на международном уровне – и что, мы очень много там выиграли, что ли? Нет, в том и дело.

Во времена Советского Союза мы побольше выигрывали, хотя можно сказать, что тогда были другие люди, другие спортсмены, другая идеология. Возможно.

Но тогда все было закрыто, варились в собственном соку, а результаты были лучше, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.

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