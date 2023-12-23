Депутат Журова о футболе: «Во времена СССР мы побольше выигрывали. Тогда все было закрыто, варились в собственном соку, а результаты были лучше»
Депутат Светлана Журова сравнила достижения российских и советских футболистов.
– Подведите футбольные итоги 2023 года для российского футбола.
– У нас есть легионеры, которые демонстрируют другую игру по сравнению с нашими футболистами, другую школу. Это всегда полезно в любом случае.
Если говорить про наших, раньше мы играли на международном уровне – и что, мы очень много там выиграли, что ли? Нет, в том и дело.
Во времена Советского Союза мы побольше выигрывали, хотя можно сказать, что тогда были другие люди, другие спортсмены, другая идеология. Возможно.
Но тогда все было закрыто, варились в собственном соку, а результаты были лучше, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.
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Счëт 17 : 14. Вот это по-нашенски! Правда играли в лапту.
Но тогда все было закрыто, варились в собственном соку, а результаты были лучше, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.