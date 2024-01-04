Олег Романцев: «У нас зарубежные тренеры и игроки в привилегированном состоянии почему‑то. Зачем нужны легионеры, если они сидят на лавке и курят бамбук? Нужны поправки»

Олег Романцев призвал клубы Мир РПЛ доверять российским игрокам и тренерам.

«Я, может, скажу непопулярную вещь, но у нас есть очень хорошие тренеры. Им надо доверить хорошие команды. Взять « » в разобранном состоянии и сделать его чемпионом? Нет! Но надо доверять хорошим специалистам. Дайте им время. И не пять месяцев. Что вы хотите? Надо дать год‑два.

У нас почему‑то зарубежные тренеры и игроки в привилегированном состоянии. Почему? Не знаю. Никогда мы себя не уважали, так получается? Должны быть на голову сильнее наших.

Если они делают результат, на них равняется молодежь, то ради бога. Но если легионеры сидят на лавке и курят бамбук… Зачем они нужны? Я так же могу. Тем более бамбука побольше выкурю.

Мне кажется, что нужно делать какие‑то поправки. Хотя кто платит, тот и заказывает музыку. То, что я говорю, как об стену горох. Никому это не нужно и не важно», – сказал бывший тренер « » и сборной России.

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