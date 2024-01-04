Олег Романцев: «У нас зарубежные тренеры и игроки в привилегированном состоянии почему‑то. Зачем нужны легионеры, если они сидят на лавке и курят бамбук? Нужны поправки»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев лимит на легионеров Матч ТВ Сочи Футбол

Олег Романцев призвал клубы Мир РПЛ доверять российским игрокам и тренерам.

«Я, может, скажу непопулярную вещь, но у нас есть очень хорошие тренеры. Им надо доверить хорошие команды. Взять «Сочи» в разобранном состоянии и сделать его чемпионом? Нет! Но надо доверять хорошим специалистам. Дайте им время. И не пять месяцев. Что вы хотите? Надо дать год‑два.

У нас почему‑то зарубежные тренеры и игроки в привилегированном состоянии. Почему? Не знаю. Никогда мы себя не уважали, так получается? Должны быть на голову сильнее наших.

Если они делают результат, на них равняется молодежь, то ради бога. Но если легионеры сидят на лавке и курят бамбук… Зачем они нужны? Я так же могу. Тем более бамбука побольше выкурю.

Мне кажется, что нужно делать какие‑то поправки. Хотя кто платит, тот и заказывает музыку. То, что я говорю, как об стену горох. Никому это не нужно и не важно», – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России.

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7 комментариев
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Может потому что условный Вендел, который пропустил предсезонку и несколько начальных туров, выходит на поле и начинает разрывать лигу? Может потому что приезжает казах Алип за 2,5 миллиона и сажает на скамейку Чистякова просто как неконкурентоспособного олуха?

Или если Спартак отдает за Медину по 7-8 миллионов, то да, такие легионеры не нужны, особенно на фоне Гарре за 1,7 миллиона или Мансильи с Верой за 1,2 и 1,5 млн. соответственно.
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Как надоел этот вой про вред всех иностранцев, если они такие хреновые почему местные им конкуренцию проигрывают? Почему условный серб/казах/албанец кто угодно за меньшие деньги лучше пинает мяч чем россиянин? Или приходит абсолютно сбитый летчик по меркам топ-5 лиг Шварц и делает из молодежного Динамо узнаваемую команду и претендентов на чемпионство? Мож пушо большинство наших специалистов и игроков реально с узким кругозором? Есть же игроки хорошего европейского уровня - Миранчук и Головин, есть хорошие тренеры по европейским меркам с достижениями - Газзаев, Семин, тот же Романцев, Слуцкий, Бердыев, Черчесов. Так че боятся этих легионеров и тренеров если вы умеете когда захотите?
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Мукунка хороший
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Он уже отметил днюху, или пока в процессе.
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Ну почему у нас 70 летние пенсионеры развиваются развитием?..
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Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись, не грусти напрасно.
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Так наши тоже сидят и курят этот же бамбук
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