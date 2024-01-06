Тимощук остается в Петербурге и продолжает работать в «Зените». Американский тренер, работавший на Украине, говорил, что Анатолий уехал из РФ

Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Матч ТВ Деннис Люкенс Футбол

Анатолий Тимощук остается в Санкт-Петербурге и продолжит работу в «Зените».

По данным «Матч ТВ», информация о том, что помощник главного тренера «Зенита» покинул Санкт‑Петербург и собирается работать за пределами России, не соответствует действительности.

Тимощук работает в «Зените» с 2017 года. До этого он четыре года выступал за петербургский клуб как игрок.

Ранее американский тренер Деннис Люкенс, работавший в разное время время на Украине в херсонском «Кристалле» и николаевском «Судостроителе», заявил: «Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране».

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19 комментариев
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капец прям новость. если даже и уехал и чоо???????
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Видел его в Ледовом на СКА-Витязь 3-го.Человек в отпуске,делает что хочет.
+19
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Ответ Евгений Квасников
капец прям новость. если даже и уехал и чоо???????
Ну как, очередной наброс от спортса :))
+16
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+15
Что еще за Лю Кенс такой? Давайте еще Шанг Цунга спросим про Тимощука.
+13
-2
+11
А зачем ему уезжать из России?
+12
-3
+9
Ответ Фут.Боль
Что еще за Лю Кенс такой? Давайте еще Шанг Цунга спросим про Тимощука.
Шан Цунг наш слоняра, он не ответит как надо силам добра)))
+6
0
+6
Стоит только чутка поработать на Украине - как сразу впитывается основная национальная черта)
+11
-8
+3
Ну и правильно делает. Любой адекватный украинец еще в 14 году должен был переехать в Россию. Лично убеждал всех мало мальски знакомых, пара человек переехали вместе с семьями, надеюсь в том числе и по моим советам. Ни разу не пожалели. Жаль, что до многих некоторые вещи дошли только в 22.
+5
-2
+3
какая разница вообще уехал или не уехал
+2
0
+2
Вчера его на хоккее показывали
+3
-1
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Ответ Николай Бойко
Просто для многих украинцев непонятно, как это так, мужчине призывного возраста можно просто взять и уехать из России. Они не понимают, что Россия - свободная страна, у нас нет запрета на выезд, и в марте будут выборы Президента, в отличие от тоталитарного режима Зеленского
Выборы Путина будут, а не президента.
+15
-13
+2
Ответ Tigran Shuts
Выборы Путина будут, а не президента.
А выехать из Украины здоровому мужчине призывного возраста можно? ведь можно же, да?
+11
-9
+2
Ответ Виктор
Ну например в отпуск, на сборы...
На сборы он и так поедет с командой, а отпуск с семьей проводит.
+1
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