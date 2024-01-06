Тимощук остается в Петербурге и продолжает работать в «Зените». Американский тренер, работавший на Украине, говорил, что Анатолий уехал из РФ

Анатолий Тимощук остается в Санкт-Петербурге и продолжит работу в «Зените».

По данным «Матч ТВ», информация о том, что помощник главного тренера «Зенита» покинул Санкт‑Петербург и собирается работать за пределами России, не соответствует действительности.

Тимощук работает в «Зените» с 2017 года. До этого он четыре года выступал за петербургский клуб как игрок.

Ранее американский тренер Деннис Люкенс, работавший в разное время время на Украине в херсонском «Кристалле» и николаевском «Судостроителе», заявил: «Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране».

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