Файзулин следит за медиафутболом: «Ходили с сыном на игру с 2Drots. Было интересно вживую посмотреть, что это такое»

Теги Зенит Александр Анюков Анатолий Тимощук Павел Погребняк Виктор Файзулин премьер-лига Россия 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Виктор Файзулин объяснил популярность медиафутбола в России.

– Много факторов. Во-первых, болельщикам нравятся живые эмоции. Грубо говоря, наблюдая за простыми парнями с соседней улицы, которые только мечтали о таком, многие понимают, что и сами могут оказаться на футбольном поле. Ролики на ютубе тоже сыграли большую роль – например, шесть, семь лет назад мой сын показывал видеоролики Германа, где он обозревал бутсы.

Ребята придумали хороший контент и поняли, что можно развиваться дальше. У них уже своя аудитория. Камеры есть в раздевалках, пускай моментами и наигранно бывает, но эмоции и переживания присутствуют. Хочется пожелать, чтобы не переигрывали, потому что самому иногда интересно посмотреть на искренние эмоции. Есть интересные правила, которые я бы попробовал в большом футболе.

– В команде «Чисто Питер» выступают ваши бывшие партнеры по «Зениту»: Погребняк, Анюков, Тимощук. Смотрите ли вы матчи с их участием?

– Ходили с сыном на игру против 2Drots. Было интересно вживую посмотреть, что это такое. В общем и целом, сверхэмоций не получили, но домой уехали в хорошем настроении, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

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9 комментариев
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"Было интересно вживую посмотреть, что это такое"
Вживую.
)))
Извините.
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После такого признания Файзулин для меня умер
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Источник: спиритический сеанс
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Ответ кананимус
После такого признания Файзулин для меня умер
Опять?!
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Попытки скрыть смерть легенды не прекращаются по сей день.
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Жив курилка!
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Виктор( не Цой) жив! Раз уж в живую посмотрел.
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Сколько лет сыну? Если ещё малолетний, то такое зрелище противопоказано, мата и скандалов намного больше чем на настоящем футболе.
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Было время, когда многие хотели посмотреть на Файзулина вживую.
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