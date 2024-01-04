Файзулин следит за медиафутболом: «Ходили с сыном на игру с 2Drots. Было интересно вживую посмотреть, что это такое»

Виктор Файзулин объяснил популярность медиафутбола в России.

– Много факторов. Во-первых, болельщикам нравятся живые эмоции. Грубо говоря, наблюдая за простыми парнями с соседней улицы, которые только мечтали о таком, многие понимают, что и сами могут оказаться на футбольном поле. Ролики на ютубе тоже сыграли большую роль – например, шесть, семь лет назад мой сын показывал видеоролики Германа, где он обозревал бутсы.

Ребята придумали хороший контент и поняли, что можно развиваться дальше. У них уже своя аудитория. Камеры есть в раздевалках, пускай моментами и наигранно бывает, но эмоции и переживания присутствуют. Хочется пожелать, чтобы не переигрывали, потому что самому иногда интересно посмотреть на искренние эмоции. Есть интересные правила, которые я бы попробовал в большом футболе.

– В команде « » выступают ваши бывшие партнеры по « »: Погребняк, Анюков, Тимощук. Смотрите ли вы матчи с их участием?

– Ходили с сыном на игру против 2Drots. Было интересно вживую посмотреть, что это такое. В общем и целом, сверхэмоций не получили, но домой уехали в хорошем настроении, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.