«Динамо» Махачкала хочет арендовать вратаря «Зенита» Москвичева

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Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев может перейти в «Динамо» из Махачкалы.

Дагестанцы хотят взять 19-летнего игрока в аренду с правом выкупа, тогда как сине-бело-голубые настаивают на обычной аренде с бонусами для «Динамо», если в будущем Москвичев сыграет определенное количество матчей за основу «Зенита», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Переговоры по Москвичеву подтвердил президент «Динамо» Гаджи Гаджиев: «Позиция вратаря нас интересует. В нашем списке есть группа кандидатов, но важно не только то, кто нам интересен, но и хочет ли футболист в нашу команду. 

Москвичев действительно есть нашем списке, но пока наш главный тренер [Курбан Бердыев] выбирает, кто конкретно может усилить нашу команду. Переговоры по Москвичеву ведет Шамиль Газизов [гендиректор «Динамо» – прим. Sports.ru), и меня интересует их конечная фаза».

В 13 матчах текущего сезона в МФЛ Москвичев пропустил 13 голов в составе молодежной команды «Зенита».

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