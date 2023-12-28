Гаджиев об аренде защитника «Зенита-2» Касимова в махачкалинское «Динамо»: «Бердыев сказал, что это игрок на перспективу»

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Гаджи Гаджиев высказался о вероятном переходе Артема Касимова в махачкалинское «Динамо».

Сообщалось, что дагестанский клуб арендует 20-летнего центрального защитника «Зенита-2» с правом выкупа.

– Работники ведут переговоры, а чем в итоге закончится, мне сложно сказать.

– Чем вас привлек Касимов, раз идут переговоры?

– Его игру смотрел не я, а работники соответствующего отдела. И, естественно, обсуждали этот вопрос с Бердыевым. Он сказал, что это игрок на перспективу. Берем футболиста, с которым надо работать. Постараемся, чтобы он вырос. Это означает, что мы берем игрока резерва, на которого рассчитываем не сегодня.

– Аренда Касимова с правом выкупа. Что должно произойти, чтобы он состоялся?

– Наверное, он должен зарекомендовать себя и подтвердить те качества, которые увидели в нем наши работники. Ориентир – это темпы роста. Это по любому игроку, а не только по нему. Даже выдающиеся тренеры не знают, куда дойдет тот или иной футболист, если он не входит в пять процентов суперталантливых игроков.

– Когда ожидать окончания переговоров по Касимову? До Нового года или после?

– Позвоните Газизову (гендиректор «Динамо» – прим. Sports.ru). Он вам скажет. Я могу только сказать, что меня поставили в курс дела. Я не возражал. Все остальное – это не мой вопрос, – сказал президент махачкалинского «Динамо».

В 14 матчах сезона Второй лиги на счету Касимова 2 гола. Ранее он играл в юношеской лиге УЕФА, а также выступал за юношеские сборные России.

После 20 туров «Динамо» лидирует в Мелбет Первой лиге, опережая идущих вторыми «Химки» на одно очко.

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3 комментария
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Клуб первого дивизиона - вполне рабочий вариант для 20-летнего защитника, чтобы втянуться во взрослую карьеру.
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Молодежь Зенита нарасхват. Что значит хорошая школа.
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Ответ Циник Петербургский
Клуб первого дивизиона - вполне рабочий вариант для 20-летнего защитника, чтобы втянуться во взрослую карьеру.
Только не будет он в старте в Махачкале
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