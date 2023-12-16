Гаджиев считает, что нужно ограничить допуск иностранных тренеров в РПЛ: «Абсолютное большинство ничего российскому футболу не дало. Результата добивались единицы»

Гаджи Гаджиев высказался о приглашении иностранных тренеров в Мир РПЛ.

– Почему у нас такой своеобразный пиетет перед иностранными тренерами по отношению к своим специалистам? Почему мы считаем, что иностранец – это какая-то волшебная таблетка?

– Здесь два момента. Первый – квалификация тех людей, которые управляют процессом. Квалификация здесь, может быть, не самое точное слово, потому что у них она отсутствует вообще. Там надо о другом говорить – о понимании, что такое игра, что такое подготовка. Понимании того, от чего зависит результат. Об умении дать оценку квалификации тренеров, что сделать непросто.

Критерии отбора тренеров должны быть сформулированы примерно так же, как формулируются критерии оценки игроков. Но когда мы не имеем представления, каким требованиям, каким критериям должен соответствовать тренер, не понимаем в конечном итоге, от чего зависит результат, тогда, конечно, мы можем принимать самые авантюрные решения.

Я согласен с тем, что у нас в Российской Премьер-Лиге появлялось слишком много тренеров, которые не соответствуют требованиям . Это несложно доказать, если мы посчитаем количество тренеров, которые ничего толком не добились в РПЛ. Их десятки, а тех, кто реально повлиял на достижение результата, единицы. Причем большая часть из них завязана на « », на « », а тех, кто смог сделать результат в другой команде, еще меньше.

Поэтому можно сказать, что это не какая-то надуманная версия , а относительно объективная оценка происходившего за многие годы в российском футболе. Это несложно посмотреть, несложно оценить. Любая оценка более объективна, если смотришь на каком-то временном отрезке.

Если смотришь на один месяц, полгода, год, то тебе трудно сделать объективный анализ, дать объективную оценку. Если же посмотреть на длительный период, лет так на 20 заглянуть назад и перебрать всех, тогда мы можем сказать, что были Хиддинк, , Адвокат. Это тренеры, которые смогли какой-то след оставить, добиться результата. Абсолютное же большинство толком ничего российскому футболу не дало.

Нам надо лучше готовить своих тренеров. Уровень образования наших специалистов должен стать выше. Сегодня недостаточно основываться только на практическом опыте. В абсолютном большинстве профессиональных видов спорта уже надо иметь достаточно глубокие знания в профессиональной сфере.

Нужно четкое понимание: никакие зарубежные специалисты не поднимут наш российский футбол на другой уровень, они могут только помочь. А повлиять на уровень его развития могут только российские тренеры. Поднимать российский футбол можно только при наличии значительной группы квалифицированных российских тренеров.

– Есть ли смысл ввести какую-то минимальную планку навыков тренера, чтобы он хотя бы чемпионат у себя в стране выиграл?

– Да, правильно. Вот недавно было совещание Бюро Объединения отечественных тренеров, на котором присутствовал и генсек РФС Максим Львович Митрофанов. Там как раз об этом и говорилось. Необходимость в приглашении иностранных тренеров может возникать.

Они и нужны, чтобы мы не варились в собственной кухне, но при этом надо, чтобы приходили квалифицированные специалисты, уровень которых превышал бы уровень отечественных тренеров. Минимальную планку, о которой мы говорим, не просто определить, но это необходимо сделать и ориентировать на это руководителей клубов, – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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