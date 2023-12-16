Гаджиев считает, что нужно ограничить допуск иностранных тренеров в РПЛ: «Абсолютное большинство ничего российскому футболу не дало. Результата добивались единицы»

Теги Зенит Дик Адвокат Гус Хиддинк Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Первая лига Газпром Гаджи Муслимович Гаджиев Максим Митрофанов Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев высказался о приглашении иностранных тренеров в Мир РПЛ.

– Почему у нас такой своеобразный пиетет перед иностранными тренерами по отношению к своим специалистам? Почему мы считаем, что иностранец – это какая-то волшебная таблетка?

– Здесь два момента. Первый – квалификация тех людей, которые управляют процессом. Квалификация здесь, может быть, не самое точное слово, потому что у них она отсутствует вообще. Там надо о другом говорить – о понимании, что такое игра, что такое подготовка. Понимании того, от чего зависит результат. Об умении дать оценку квалификации тренеров, что сделать непросто.

Критерии отбора тренеров должны быть сформулированы примерно так же, как формулируются критерии оценки игроков. Но когда мы не имеем представления, каким требованиям, каким критериям должен соответствовать тренер, не понимаем в конечном итоге, от чего зависит результат, тогда, конечно, мы можем принимать самые авантюрные решения.

Я согласен с тем, что у нас в Российской Премьер-Лиге появлялось слишком много тренеров, которые не соответствуют требованиям РПЛ. Это несложно доказать, если мы посчитаем количество тренеров, которые ничего толком не добились в РПЛ. Их десятки, а тех, кто реально повлиял на достижение результата, единицы. Причем большая часть из них завязана на «Зените», на «Газпроме», а тех, кто смог сделать результат в другой команде, еще меньше.

Поэтому можно сказать, что это не какая-то надуманная версия Гаджиева, а относительно объективная оценка происходившего за многие годы в российском футболе. Это несложно посмотреть, несложно оценить. Любая оценка более объективна, если смотришь на каком-то временном отрезке.

Если смотришь на один месяц, полгода, год, то тебе трудно сделать объективный анализ, дать объективную оценку. Если же посмотреть на длительный период, лет так на 20 заглянуть назад и перебрать всех, тогда мы можем сказать, что были Хиддинк, Спаллетти, Адвокат. Это тренеры, которые смогли какой-то след оставить, добиться результата. Абсолютное же большинство толком ничего российскому футболу не дало.

Нам надо лучше готовить своих тренеров. Уровень образования наших специалистов должен стать выше. Сегодня недостаточно основываться только на практическом опыте. В абсолютном большинстве профессиональных видов спорта уже надо иметь достаточно глубокие знания в профессиональной сфере.

Нужно четкое понимание: никакие зарубежные специалисты не поднимут наш российский футбол на другой уровень, они могут только помочь. А повлиять на уровень его развития могут только российские тренеры. Поднимать российский футбол можно только при наличии значительной группы квалифицированных российских тренеров.

– Есть ли смысл ввести какую-то минимальную планку навыков тренера, чтобы он хотя бы чемпионат у себя в стране выиграл?

– Да, правильно. Вот недавно было совещание Бюро Объединения отечественных тренеров, на котором присутствовал и генсек РФС Максим Львович Митрофанов. Там как раз об этом и говорилось. Необходимость в приглашении иностранных тренеров может возникать.

Они и нужны, чтобы мы не варились в собственной кухне, но при этом надо, чтобы приходили квалифицированные специалисты, уровень которых превышал бы уровень отечественных тренеров. Минимальную планку, о которой мы говорим, не просто определить, но это необходимо сделать и ориентировать на это руководителей клубов, – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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34 комментария
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Согласен, иностранные тренеры вообще ничего не могут в РПЛ. Даже дверь в судейскую сломать не в состоянии.
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В этом вашем объединении отечественных тренеров одни вышедшие в тираж старпёры, из которых кто-то что-то выигрывал последний раз лет 15 назад.
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Будут опять по кругу ходить из команды в команду со своими игрокам за пазухой
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Я бы и музыку иностранную запретил, ведь Золотой граммофон никто из иностранцев толком и не выиграл.
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Ответ Фут.Боль
Согласен, иностранные тренеры вообще ничего не могут в РПЛ. Даже дверь в судейскую сломать не в состоянии.
И с судьями работать не умеют, как наши спецы. Например некий тренер Онжи
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+7
Ответ Фут.Боль
Согласен, иностранные тренеры вообще ничего не могут в РПЛ. Даже дверь в судейскую сломать не в состоянии.
да хуже , даже не могут нормально отмудохать косовского чеченца , что бы было за что удолятся )))
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Мракобесы.
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+4
верной дорогой идете, товарищи (с) цитаты великих людей
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Ответ Oleg Olegov
Я бы и музыку иностранную запретил, ведь Золотой граммофон никто из иностранцев толком и не выиграл.
Тоже мне нашел проблему этот уважаемый старожил тренерского цеха !
Просто надо посадить хотя бы одного такого варяга на кол за плохие результаты и другие сами не поедут !
+3
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Не время сейчас распинаться об ограничениях для «импорта» сюда заграничных тренеров. Какая та их интеграция в РПЛ должна быть. Но вот что удивительно: пришел Карера ( никому не известный , без всяких достижений ), и почти сразу сделал КБ чемпионом. У Лички тоже тренерского багажа кот наплакал ( хотя он чемпионат Беларуси взял все таки)… Тянет нормально , один из ярчайших в РПЛ. Так что критерий отбора иностранцев Гаджиева не катит.
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Ответ Oleg Olegov
Я бы и музыку иностранную запретил, ведь Золотой граммофон никто из иностранцев толком и не выиграл.
И в самом деле. Ну чему нас могут научить Бетховен, Бах, Моцарт не говоря уж о Pink Floyd, Deep Purple. Упаднический стиль. Запад нам не поможет.
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Ответ Хищник Бери
Артуру Жорже на дали поработать, а игроки были все в восторге и не скрывали , что на его багаже чемпионат взяли потом. А, Казбек сказал - мне нужна была паузу посмотреть на всё со стороны))) Божович тоже норм тренер, про тренеришку не говорю вообще)))
Не чемпионат, а сам кубок УЕФА!
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Ответ Pertinax Gandi
В этом вашем объединении отечественных тренеров одни вышедшие в тираж старпёры, из которых кто-то что-то выигрывал последний раз лет 15 назад.
на вскидку последний будет пенсионер Семин
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Конечно не нужны иностранцы, так Гаджиев еще лет двадцать будет ходить из клуба в клуб по кругу. Идеальный вариант для российского футбола.
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А чем нам запомнился Гаджиев за все свое долгое пребывание в номенклатурных тренерах? Тем, что постучал ладошкой в дверь судейской и она развалилась?
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Пластмассовый мир победил?
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Уровень возросшей ксенофобии (а это оно и есть) после 24.02 просто поражает.
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А не замахнуться ли нам на самого Гершковича Михаила Даниловича. Помнится при нем наша олимпийская сборная никогда не выходила на ОИ.
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Артуру Жорже на дали поработать, а игроки были все в восторге и не скрывали , что на его багаже чемпионат взяли потом. А, Казбек сказал - мне нужна была паузу посмотреть на всё со стороны))) Божович тоже норм тренер, про тренеришку не говорю вообще)))
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Сейчас один товарищ отучится и будет поднимать Российский футбол.
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По-моему проще ограничить Гаджиеву общение со СМИ.
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Ответ vzi
Не чемпионат, а сам кубок УЕФА!
Ага
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Ответ Роман Ижевский
Так и вообще тренеров что добиваются успеха единицы, например тренеру Гаджи Гаджиеву успеха добиться не удалось, а так конечно да, специфика...
Ну, смотря что подразумевать под успехом. Г.М.Гаджиев был помощником А.Бышовца, гл.тренера чемпионов ОИ-1988г.. За один сезон с "Крыльями Советов" стал призёром ЧР и финалистом КР. Имеет звание заслуженного тренера России.
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Ответ savik-A.M.
на вскидку последний будет пенсионер Семин
Ну разве что...
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Хочет оградить кормушку
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"– Почему у нас такой своеобразный пиетет перед иностранными тренерами по отношению к своим специалистам? Почему мы считаем, что иностранец – это какая-то волшебная таблетка?"

Какой прекрасный, объективный и ни разу не наводящий вопрос.
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Видимо, много голодных отечественных ртов на тренерском поприще. Раз вы такие классные, учите английский, поезжайте и покоряйте бескрайние просторы. Тесните иностранных тренеров на их территории. В чем проблема?
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Ограничить, запретить, посадить , уничтожить...
Эти люди когда то пропадут из эфира???
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надоели маразматики
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Если прочитать весь текст, а не заголовок, то Муслимыч в чем-то и правильные вещи говорит, только Карреру забыл упомянуть..
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