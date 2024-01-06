Карасев о сборах УЕФА: «Очень доволен, отношение ко мне все то же. Все судьи были рады меня видеть» 

Теги премьер-лига Россия УЕФА судьи Сергей Карасев Футбол

Сергей Карасев рассказал об участии в судейских сборах УЕФА в сентябре 2023 года.

«Очень доволен, отношение все то же ко мне, не почувствовал другого. Все судьи были рады меня видеть, потому что много лет с этими ребятами шли плечо к плечу в карьере, развивались в одном направлении. Разговаривал с руководством, все довольны, надеюсь, что еще вызовут на сборы.

Следующий сбор будет в конце января. Не знаю, получу ли я приглашение, обычно туда приглашают тех, кто будет судить плей-офф. Понятно, что мне эти матчи не доверят, потому что я даже не судил групповой этап еврокубков. Поэтому не знаю, вряд ли. То есть следующий сбор может быть в августе-сентябре», – сказал арбитр.

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