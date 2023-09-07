Карасев может получить назначение на международные матчи. Судья сдал все тесты на сборах УЕФА («Мутко против»)
Сергей Карасев может вернуться к работе на международных матчах.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», вчера российский арбитр вернулся со сборов УЕФА, где успешно сдал все тесты и нормативы. Теперь он может получить назначение на международные матчи.
Если это произойдет, это будет первое назначение российских судей на международные матчи с весны 2022 года.
Велика вероятность, что назначение россиян на международные турниры случится уже в этом месяце – речь идет о делегатах и инспекторах матчей. Переговоры с УЕФА по этому вопросу вели президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.
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ты уроки лучше делай, а не в диалоги на спортсе вступай :)
Причем тут ФИФА?
Или может я не так понял)