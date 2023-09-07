Карасев может получить назначение на международные матчи. Судья сдал все тесты на сборах УЕФА («Мутко против»)

Теги премьер-лига Россия УЕФА судьи Максим Митрофанов Александр Дюков Сергей Карасев Футбол

Сергей Карасев может вернуться к работе на международных матчах.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», вчера российский арбитр вернулся со сборов УЕФА, где успешно сдал все тесты и нормативы. Теперь он может получить назначение на международные матчи.

Если это произойдет, это будет первое назначение российских судей на международные матчи с весны 2022 года.

Велика вероятность, что назначение россиян на международные турниры случится уже в этом месяце – речь идет о делегатах и инспекторах матчей. Переговоры с УЕФА по этому вопросу вели президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь союза Максим Митрофанов. 

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45 комментариев

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Чёрный Плащ˙
...на матч Украина - Польша :))
+150
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Ебздрогыч
Это очень хорошая новость. Будем верить, что это маленький шажок к возвращению нашего футбола в Европу
+57
-6
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Remedy
Ответ Кот Мартовскый
В тесте был всего один вопрос.
«Чей?»)
+40
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Uriy walmart
Ответ damondiamond
сочувствую Карасёву, который поедет на выезд в европейскую страну
Думаешь там его ЛГБТ изнасилует?
+22
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Инженер Управляющий
Ответ lavrusha87
Комментарий скрыт
Ты матчи для просмотра выбираешь по судье?
+15
-1
+14
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Кот Мартовскый
В тесте был всего один вопрос.
+12
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samarskij-kuzmich
Ответ milya ololo
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Знаток европейской географии ?))
+7
-1
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damondiamond
сочувствую Карасёву, который поедет на выезд в европейскую страну
+19
-15
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Uriy walmart
Ответ Ебздрогыч
Это очень хорошая новость. Будем верить, что это маленький шажок к возвращению нашего футбола в Европу
Или к изменению паспорта карасева
+5
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Vova Jmur
Ответ damondiamond
да, эту коалицию создали специально, чтобы противостоять русским))) 20+ стран такие сидят и думают, че-то одна страна нас всех кошмарит, а нас-то 20, надо объединиться и дать отпор)) ору
ну так изначально НАТО и создавалось, что бы противостоять СССР
ты уроки лучше делай, а не в диалоги на спортсе вступай :)
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Mykytka
Ответ damondiamond
есть одна проблема - он прошел тесты УЕФА, а не ФИФА, так что Андорра - Мальта рассудит кто-то другой
Андорра и Мальта это европейские страны, которые участвуют в отборе к UEFA Euro 2024.
Причем тут ФИФА?
Или может я не так понял)
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samarskij-kuzmich
Ответ lavrusha87
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Что за шовинизм? Андорра и Мальта, такие же равноправные субъекты УЕФА, как Россия, Англия или Германия.
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damondiamond
Ответ Mykytka
Андорра и Мальта это европейские страны, которые участвуют в отборе к UEFA Euro 2024. Причем тут ФИФА? Или может я не так понял)
да, это я не так понял
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Ростовский
Ответ damondiamond
да, эту коалицию создали специально, чтобы противостоять русским))) 20+ стран такие сидят и думают, че-то одна страна нас всех кошмарит, а нас-то 20, надо объединиться и дать отпор)) ору
У НАТО официальная позиция, что главная опасность Россия. Неоднократно говорили.
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Mihail0910
У одних любителй сала будет очень сильно подгорать
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samarskij-kuzmich
Вот и замечательно. Я уже писал в ответ на то, что дескать наших арбитров не пустят в западноевропейские страны, что есть восточноевропейские и неевропейские, но члены УЕФА. И на их матчи с допуском российских арбитров особых проблем не должно быть. Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия, Сербия, Венгрия, БиГ, Турция. Если даже с этого начать, то это всё лучше, чем эфемерные планы по переходу в АФК.
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Little Ru
Ответ Чёрный Плащ˙
...на матч Украина - Польша :))
На матч Украина - Англия! По итогам которого обеим командам будет засчитано техническое поражение 😝
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fussballer
Ответ Яков Фридман
А тест "Чей Крым?" сдал?
Таки чей Израиль?
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градус ненависти
Ответ damondiamond
сочувствую Карасёву, который поедет на выезд в европейскую страну
Почему? Если это нормальная европейская страна, а не третий мир типа польши, чехии, прибалтики, всё будет нормально
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Kikker
Ответ Сэр Уинстон Черчилль
Ну и что будет?) веришь в рассказы про русофобию в Европе? Русофобией только европейские чиновники занимаются а обычные люди относятся так же как и раньше
Русофобией занимаются не европейские чиновники, а российские.
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Владимир Тищенко
Это хорошо
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fussballer
Ответ Тарас Озбилиз
единственный востребованный футбольный чел из РФ
Захарян не считается?
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Eric_Cartman
Прорубит головой окно в Европу
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Vatikan
Ответ Little Ru
На матч Украина - Англия! По итогам которого обеим командам будет засчитано техническое поражение 😝
Не по итогам матча, а до матча
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Яков Фридман
А тест "Чей Крым?" сдал?
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