Карасев может получить назначение на международные матчи. Судья сдал все тесты на сборах УЕФА («Мутко против»)

Сергей Карасев может вернуться к работе на международных матчах.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», вчера российский арбитр вернулся со сборов , где успешно сдал все тесты и нормативы. Теперь он может получить назначение на международные матчи.

Если это произойдет, это будет первое назначение российских судей на международные матчи с весны 2022 года.

Велика вероятность, что назначение россиян на международные турниры случится уже в этом месяце – речь идет о делегатах и инспекторах матчей. Переговоры с УЕФА по этому вопросу вели президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.

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