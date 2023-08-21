Карасев поедет на сбор судей УЕФА в сентябре: «Виза есть. Надеюсь, ничего не изменится»
Сергей Карасев рассказал, что скоро поедет на сбор судей УЕФА.
30 июня в РФС сообщили, что УЕФА пригласил Карасева на сбор судей в сентябре 2023 года.
«Я надеюсь, что поеду. Виза и рабочие документы есть, надеюсь, что ничего не изменится. 2 сентября должен полететь, что будет дальше – не знаю, съезжу на сбор, дальше будет видно. Сбор официально пройдет с 3 по 6 сентября в Ньоне, я полечу 2 сентября, потому что прямых рейсов нет.
«С Роберто Розетти не общался. Меня пригласили на сбор официальным письмом, я все собрал, отправил информацию, что все нормально, виза есть, готов», – сказал Карасев.
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Сергей, не ведись.
Ну и что чай любишь пить на закрытых встречах с представителями клуба, которому такие пенальти даришь )
Могут не так понять )