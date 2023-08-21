Карасев поедет на сбор судей УЕФА в сентябре: «Виза есть. Надеюсь, ничего не изменится»

Теги премьер-лига Россия УЕФА судьи Сергей Карасев ТАСС Футбол

Сергей Карасев рассказал, что скоро поедет на сбор судей УЕФА.

30 июня в РФС сообщили, что УЕФА пригласил Карасева на сбор судей в сентябре 2023 года.

«Я надеюсь, что поеду. Виза и рабочие документы есть, надеюсь, что ничего не изменится. 2 сентября должен полететь, что будет дальше – не знаю, съезжу на сбор, дальше будет видно. Сбор официально пройдет с 3 по 6 сентября в Ньоне, я полечу 2 сентября, потому что прямых рейсов нет.

«С Роберто Розетти не общался. Меня пригласили на сбор официальным письмом, я все собрал, отправил информацию, что все нормально, виза есть, готов», – сказал Карасев.

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19 комментариев

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KOS14
IFFHS, Международная федерация футбольной истории и статистики обновила список самых несправедливых судейских решений в истории футбола:
1. Засчитанный гол рукой Марадоны на ЧМ-1986
2. ЖК Михаилу Игнатову в матче Спартак-Зенит в 2023
3. Незасчитанный гол Френка Лэмпарда на ЧМ-2010
4. Судейство Тома Хеннинга Эвребе в матче Челси - Барселона в 2009
+28
-4
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King_X
Ждём очередного нытья и заявлений о боли от одной поехавшей Федерации футбола
+22
-2
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Чёрный Плащ˙
Там найдутся судьи или представители федерации из одной страны с номером 404 и они обязательно выкинут какой ни будь перфоманс. Иначе зачем они туда поедут...
Сергей, не ведись.
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аноним анонимович
Ответ KOS14
IFFHS, Международная федерация футбольной истории и статистики обновила список самых несправедливых судейских решений в истории футбола: 1. Засчитанный гол рукой Марадоны на ЧМ-1986 2. ЖК Михаилу Игнатову в матче Спартак-Зенит в 2023 3. Незасчитанный гол Френка Лэмпарда на ЧМ-2010 4. Судейство Тома Хеннинга Эвребе в матче Челси - Барселона в 2009
Зарема составляла?
+4
-1
+3
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Oleg Olegov
После вчерашней позорной ЖК Игнатову никто Карасёва в Европу не позовёт)
+5
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-DF-
Там, главное, не акцентировать внимание, что любишь ставить пенальти за скользящее касание мяча ногтем мизинца )
Ну и что чай любишь пить на закрытых встречах с представителями клуба, которому такие пенальти даришь )
Могут не так понять )
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Пользователь Имени
Ответ King_X
Ждём очередного нытья и заявлений о боли от одной поехавшей Федерации футбола
Пройденный этап, уже жаловались на его приглашение
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FilinMD
Ответ King_X
Ждём очередного нытья и заявлений о боли от одной поехавшей Федерации футбола
Собаки лают, караван идет
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Aidos9419
Ответ KOS14
IFFHS, Международная федерация футбольной истории и статистики обновила список самых несправедливых судейских решений в истории футбола: 1. Засчитанный гол рукой Марадоны на ЧМ-1986 2. ЖК Михаилу Игнатову в матче Спартак-Зенит в 2023 3. Незасчитанный гол Френка Лэмпарда на ЧМ-2010 4. Судейство Тома Хеннинга Эвребе в матче Челси - Барселона в 2009
а как же гол Франции в ворота Ирландии с помощью руки Анри
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Честный контроль
Спонсор поездки Лукойл - говорится в релизе.
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.ru
вот что преклонённое колено животворящее делает...
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ King_X
Ждём очередного нытья и заявлений о боли от одной поехавшей Федерации футбола
УАФ будет уафкать и к бабке не ходи. )
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Groznyi2024
Ответ King_X
Ждём очередного нытья и заявлений о боли от одной поехавшей Федерации футбола
Очень сложно угадать от какой. Ты бы хоть первую букву написал)
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shishovv
Ответ KOS14
IFFHS, Международная федерация футбольной истории и статистики обновила список самых несправедливых судейских решений в истории футбола: 1. Засчитанный гол рукой Марадоны на ЧМ-1986 2. ЖК Михаилу Игнатову в матче Спартак-Зенит в 2023 3. Незасчитанный гол Френка Лэмпарда на ЧМ-2010 4. Судейство Тома Хеннинга Эвребе в матче Челси - Барселона в 2009
😂😂
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