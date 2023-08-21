Карасев поедет на сбор судей УЕФА в сентябре: «Виза есть. Надеюсь, ничего не изменится»

Сергей Карасев рассказал, что скоро поедет на сбор судей УЕФА.

30 июня в РФС сообщили, что пригласил на сбор судей в сентябре 2023 года.

«Я надеюсь, что поеду. Виза и рабочие документы есть, надеюсь, что ничего не изменится. 2 сентября должен полететь, что будет дальше – не знаю, съезжу на сбор, дальше будет видно. Сбор официально пройдет с 3 по 6 сентября в Ньоне, я полечу 2 сентября, потому что прямых рейсов нет.

«С Роберто Розетти не общался. Меня пригласили на сбор официальным письмом, я все собрал, отправил информацию, что все нормально, виза есть, готов», – сказал Карасев.

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