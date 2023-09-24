Карасева могут назначить на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года (Sport24)

Сергей Карасев может получить назначение на официальный матч под эгидой УЕФА.

Как сообщает Sport24, это может случиться до конца текущего года.

Ранее Карасев посетил сбор судей УЕФА в Швейцарии, на котором сдал все тесты и произвел приятное впечатление на коллег и руководство европейского судейского корпуса.

На данный момент россиянин – кандидат на судейство одной из официальных встреч УЕФА. Это может быть как матч с участием сборных, так и игра какого-либо из еврокубков.

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