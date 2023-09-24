Карасева могут назначить на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года (Sport24)

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сергей Карасев Футбол

Сергей Карасев может получить назначение на официальный матч под эгидой УЕФА.

Как сообщает Sport24, это может случиться до конца текущего года. 

Ранее Карасев посетил сбор судей УЕФА в Швейцарии, на котором сдал все тесты и произвел приятное впечатление на коллег и руководство европейского судейского корпуса.

На данный момент россиянин – кандидат на судейство одной из официальных встреч УЕФА. Это может быть как матч с участием сборных, так и игра какого-либо из еврокубков.

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7 комментариев

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Roman
Матч Шахтера в ЛЧ будет судить
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Давид Agabekyan
Ответ Roman
Матч Шахтера в ЛЧ будет судить
Нельзя же матчи команд из своей страны судить
+2
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Назар Игорь
Матч Гибралтар - Фареры.
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Тиджани Бабангида
Было-бы очень хорошо
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ddddan 2
по факту вероятность этого высока,ведь российских судей уже допускали до работы на женской лиге наций,и все было без скандалов
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magentrumen
Ответ Давид Agabekyan
Нельзя же матчи команд из своей страны судить
хаха
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ddddan 2
Ответ Назар Игорь
Матч Гибралтар - Фареры.
и на том спасибо
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