«Бавария» сохраняет интерес к Пальинье. Зимой придется заплатить больше 55 млн фунтов

«Бавария» сохраняет интерес к Жоау Пальинье.

Опорный полузащитник « » был близок к переходу в мюнхенский клуб перед закрытием летнего трансферного окна, но сделка сорвалась из-за того, что англичане не успели найти замену. В сентябре португалец продлил контракт с «дачниками» до 2028 года.

По информации The Telegraph, « » сохраняет интерес к 28-летнему футболисту и хочет купить его в январе. Летом немецкий клуб предлагал 55 миллионов фунтов, но теперь считается, что трансфер обойдется ему дороже.

В текущем сезоне АПЛ Пальинья провел 6 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

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