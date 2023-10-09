«Бавария» сохраняет интерес к Пальинье. Зимой придется заплатить больше 55 млн фунтов

Теги Бавария Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья Футбол

«Бавария» сохраняет интерес к Жоау Пальинье.

Опорный полузащитник «Фулхэма» был близок к переходу в мюнхенский клуб перед закрытием летнего трансферного окна, но сделка сорвалась из-за того, что англичане не успели найти замену. В сентябре португалец продлил контракт с «дачниками» до 2028 года. 

По информации The Telegraph, «Бавария» сохраняет интерес к 28-летнему футболисту и хочет купить его в январе. Летом немецкий клуб предлагал 55 миллионов фунтов, но теперь считается, что трансфер обойдется ему дороже. 

В текущем сезоне АПЛ Пальинья провел 6 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

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5 комментариев

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Чёрный тюльпан
Фулхэм чётко дал понять, что 80 млн. придётся заплатить, так что с 55 млн. из Мюнхена трансфер и зимой не состоится. Да и чего у Тухеля свет клином на игроках АПЛ сошёлся? Нельзя где-то в другом месте опорника найти что ли?
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Vatikan
Да ну, зачем его? Он же игрок средний, даже ниже среднего. Пас никакой вообще, скорости нет
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che kaif
Вот придет Палинья и бавар проект наконец возьмет салатницу))
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Bayern Munich Mia San Mia
Неизвестно, что Бавария нашла в этом опорнике
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Миндовг
Ответ Чёрный тюльпан
Фулхэм чётко дал понять, что 80 млн. придётся заплатить, так что с 55 млн. из Мюнхена трансфер и зимой не состоится. Да и чего у Тухеля свет клином на игроках АПЛ сошёлся? Нельзя где-то в другом месте опорника найти что ли?
Да вам тут не угодишь. Из Бундеслиги покупает Бавария, так ноете что специально конкурентов грабят, из АПЛ - тоже недовольны.
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