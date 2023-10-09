«Бавария» сохраняет интерес к Пальинье. Зимой придется заплатить больше 55 млн фунтов
«Бавария» сохраняет интерес к Жоау Пальинье.
Опорный полузащитник «Фулхэма» был близок к переходу в мюнхенский клуб перед закрытием летнего трансферного окна, но сделка сорвалась из-за того, что англичане не успели найти замену. В сентябре португалец продлил контракт с «дачниками» до 2028 года.
По информации The Telegraph, «Бавария» сохраняет интерес к 28-летнему футболисту и хочет купить его в январе. Летом немецкий клуб предлагал 55 миллионов фунтов, но теперь считается, что трансфер обойдется ему дороже.
В текущем сезоне АПЛ Пальинья провел 6 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
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